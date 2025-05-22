Казахстан–Азербайджан–Россия: кто и для чего сеет рознь по берегам Каспия? - Марат Нургожаев

02:10 23.05.2025

Казахстан–Азербайджан–Россия: кто и для чего сеет рознь по берегам Каспия?

22.05.2025 | Марат НУРГОЖАЕВ



Еще не успели Казахстан с Азербайджаном анонсировать проведение летом этого года совместных военно-морских учений "Каспийский бриз – 2025", которые состоятся в казахстанском секторе Каспийского моря недалеко от российского побережья, как некоторые нечистоплотные прозападные информационные источники начали разгонять негативную волну по поводу того, что эти маневры их организаторы якобы рассматривают как шаг, бросающий вызов влиянию Москвы в регионе.



Мол, хотя это сообщение появилось на фоне ратификации президентом России Владимиром Путиным соглашения о сотрудничестве с Ираном, совместные учения Баку и Астаны могут иметь более серьезные последствия, поскольку они ставят под сомнение способность Москвы беспрепятственно расширять транспортный коридор "Север – Юг" к Ирану и Индийскому океану, игнорируя интересы других прикаспийских государств.



Пишут, что, дескать, Кремль уже выражает сильную обеспокоенность этой ситуацией. Что интересно, в качестве основного выразителя озабоченности авторы называют Николая Патрушева, именуя его секретарем Совета безопасности РФ, хотя он уже давно сменил свою должность и является помощником главы Российского государства, который, мол, призывает к наращиванию военной мощи в ответ на эти события. А его беспокойство якобы усиливается из-за обязательств Турции помочь Казахстану в развитии военно-морских сил, аналогично той поддержке, которую Анкара давно оказывает Азербайджану.



Собственно, поэтому, по оценке прозападных псевдоэкспертов, участие члена НАТО – Турции "придает данным усилиям особый характер в глазах Москвы, воспринимающей это как действия Североатлантического альянса". Патрушев также отводит Каспийской флотилии ВМФ России гораздо большую роль, чем прежде, несмотря на факторы, снизившие ее значение, и требует "немедленных действий по наращиванию сил для противодействия тому, что он считает частью усилий НАТО по изоляции и ослаблению России".



Более того, апологеты коллективного Запада почему-то уверены, что Россия мечтает, чтобы Азербайджан и Казахстан отказались от своих планов по укреплению сотрудничества, а Турция свернула бы свою поддержку обеим странам. Оттого "в силу этой решимости анонсированные учения Баку и Астаны, вероятно, бросят серьезную тень на надежды России расширить свой торговый коридор "Север-Юг" или укрепить влияние в регионе, который все больше дистанцируется от Москвы. Учения, которые сейчас планируют ВМС Азербайджана и Казахстана, имеют гораздо большее геополитическое значение для региона и за его пределами, чем может показаться на первый взгляд".



Самое смешное то, что указанные выше СМИ предпочли "не заметить" факт того, что на сайте ОДКБ довольно подробно освещаются названные учения. Последние включат в себя развертывание корабельных групп, отработку совместного плавания, отражение асимметричных угроз, оказание помощи терпящим бедствие судам и боевые стрельбы по морским и воздушным целям. К участию в учениях будут привлечены корабли и береговые подразделения обеих стран. Предполагается, что маневры охватят широкий спектр задач, направленных на повышение эффективности взаимодействия и укрепления взаимоотношений между военно-морскими силами двух стран.



Подобный информационный вброс неудивителен, учитывая, что сейчас НАТО только и остается, что придерживаться стратегии упущенных возможностей, дабы сохранить хотя бы минимальное присутствие в регионе. Напомним, что коллективный Запад только в 2000-е годы в пику России поставил себе новую цель по превращению Каспийского региона в монолитный пояс евроатлантического единства, который объединил бы территорию от восточных границ региона до черноморского побережья Грузии.



И поскольку Россия и Иран уже давно взаимодействуют на плодотворной основе с представителями региона, а Туркменистан предпочитает придерживаться нейтрального статуса, ключевой мишенью представители НАТО выбрали Азербайджан и Казахстан. Что, впрочем, не случайно, так как контроль над этими государствами не только предоставляет возможность задавать тон международным отношениям на Каспии, но и открывает доступ к Центрально-Азиатскому региону в целом. Помимо прочего, в азербайджанском и казахском морских секторах содержатся крупные запасы углеводородов со всеми вытекающими отсюда выгодными экономическими последствиями.



Однако, как показывает практика, региональная политика НАТО оказалась малоэффективной, ибо Североатлантический альянс оказался совершенно не готов заниматься обеспечением безопасности этих двух стран. Даже западные политологи отмечают, что они крайне настороженно относятся к практикуемому коллективным Западом подходу, основанному на изоляции России от других членов ОДКБ и медленной интеграции постсоветских стран в НАТО.



Так, 14 мая американский политолог Александр Кули отметил в интервью L’Express, что "часть постсоветского наследия учит нас тому, что попытки заставить бывшие республики региона выбирать между Россией и Западом, как правило, работают не очень эффективно... Каждый раз, когда Запад пытался оказать явное влияние на страны бывшего СССР, это заканчивалось политическим кризисом или геополитической эскалацией...".



И действительно: по словам экс-главы МИД Кыргызстана Алибека Джекшенкулова, ОДКБ помогла не только урегулировать события в Казахстане в январе 2022 г., но и снизить напряженность на кыргызско-таджикской границе: "Об этом не прямо никогда не говорилось, но у нас есть четкое понимание, насколько большую стабилизирующую роль сыграли лидеры организации во главе с Владимиром Путиным, поэтому авторитет ОДКБ в мире будет только возрастать".



Как весьма справедливо полагает директор центра экспертных инициатив "Ой Ордо" Игорь Шестаков, "альтернативы ОДКБ как организации, которая обеспечивает безопасность Центральной Азии, нет. По линии ОДКБ в регионе расположены две военные базы – в Таджикистане и Кыргызстане. Кантская авиабаза, рассчитанная на воздушную поддержку вооруженных сил республики, открылась после вторжения банд боевиков в Баткенскую область КР в 1999-2000 годах. ОДКБ уже тогда пришла на помощь Кыргызстану. Организация доставила в республику необходимое военное снаряжение и материально-техническую помощь. Немаловажным фактором поддержки стало направление военных советников в зону боевых действий".



Собственно, и добавить тут нечего...