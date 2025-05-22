НГ: США развеяли "Грузинскую мечту"

02:53 23.05.2025

США развеяли "Грузинскую мечту"

Вашингтон назвал правительство Грузии антиамериканским



Игорь Селезнев

22.05.2025



Накануне празднования Дня независимости Грузия получила от властей США ответ на вопрос о том, какими они видят двусторонние отношения. Оказалось, что администрация Дональда Трампа считает враждебным правительство "Грузинской мечты". Это еще больше обострило политический кризис в республике.



Глава Госдепа США Марко Рубио назвал правительство Грузии "антиамериканским" и пообещал ввести против Тбилиси новые санкции. "В наших ли интересах, чтобы антиамериканское правительство управляло важной частью мира? А если нет, мы примем соответствующие меры, чтобы заставить это правительство заплатить", – подчеркнул Рубио.



По словам дипломата, Вашингтон пока не решил, как именно ударит по "Грузинской мечте", но он думает над этим. В частности, Госдеп ждет соответствующих рекомендаций от посольства США в Грузии.



По сути, это можно считать первым официальным ответом американских властей на призывы Тбилиси начать двусторонние отношения с чистого листа. Напомним, ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе написал президенту США Дональду Трампу открытое письмо, в котором возмущался игнорированием его попыток наладить контакты. Позднее парламент Грузии принял похожую резолюцию, в которой обратился к Конгрессу США с просьбой остановить угрозы введения новых антигрузинских санкций.



Впрочем, глава МИД Грузии Мака Бочоришвили не расстраивается. По ее мнению, слова Рубио только подтвердили, что у США еще нет четкой позиции по ее стране. К тому же глава Госдепа отвечал на вопросы, которые заведомо выставляли Тбилиси в негативном свете.



Тем временем политический кризис в Грузии идет своим чередом. Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили обсудила с лидерами оппозиции подготовку ко Дню независимости республики, который пройдет 26 мая. Противники "Грузинской мечты" заверили, что не собираются заниматься провокациями, поэтому проведут свое мероприятие вдали от правительственной акции. Вместе с тем они намерены продемонстрировать сторонникам действующих властей свою привлекательность.



"Мы обещаем отпраздновать День независимости без какой-либо конфронтации, потому что мы хотим сделать 26 мая днем привлечения на свою сторону сегодняшних избирателей "Грузинской мечты"… Это будет абсолютно мирный протест, никаких столкновений с кем-либо не планируется, и мероприятия запланированы вдали от всех мест, где запланированы мероприятия правительства", – заявила глава партии "Федералисты" Тамар Черголеишвили.



Лидер коалиции "Сильная Грузия" Бадри Джапаридзе сказал, что "Грузинская мечта" работает на Россию, поэтому во время празднования Дня независимости оппозиция покажет Москве готовность грузин бороться за свободу".



В то же время лидер "Стратегии Агмашенебели" Георгий Вашадзе предложил сделать 26 мая Днем народного единства. "Чего сегодня не хватает Грузии, так это объединения. К сожалению, "Грузинская мечта" – это сила, которая настраивает и подстрекает людей друг против друга. Приедут и наши друзья из Европы, и мы должны быть все вместе, чтобы показать, что такое Грузия и чья это страна на самом деле", – отметил политик.



На этом фоне Кобахидзе обвинил оппозицию в подготовке провокаций и даже не исключил жертв. "Их планам, конечно, не суждено осуществиться. У них нет элементарных ресурсов для этого… Каждый день на проспект Руставели выходит около 150 человек, которые доказывают свою слабость. Соответственно, празднование 26 мая пройдет так, как и должно быть. Это общенациональный праздник, это День независимости", – заключил глава правительства.



Того же мнения придерживается мэр Тбилиси и генсек "Грузинской мечты" Каха Каладзе. "Радикализм, агентура и финансируемые извне люди никогда не победят в этой стране. Их цель – проведение интересов извне. Такие люди всегда обречены на неудачу. Что касается 26 мая, то это день каждого, и никто не имеет права натравливать общество друг против друга. Конечно, государство сделает все, чтобы не допустить грязных провокаций", – заверил политик.



Политолог Ника Читадзе рассказал "НГ", что впервые за долгое время Грузия будет праздновать свою независимость в почти полной изоляции и с расколотым на несколько частей обществом. "Ранее в праздновании Дня независимости всегда принимали участие представители международных дипломатических миссий. Теперь это практически невозможно себе представить. К тому же общество раскололось на три части: сторонников и противников "Грузинской мечты", а также на тех, кто остается политически нейтральным", – сказал эксперт.



По словам Читадзе, в демократическом обществе нормально, когда люди в чем-то друг с другом не соглашаются и конкурируют в борьбе за власть. Однако грузинские политики не конкуренты, а противники, которые не хотят сосуществовать друг с другом, подчеркнул политолог.