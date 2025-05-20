Полковник СВР, профессор МГИМО Безруков: Россия может прокормить и обогреть весь мир

03:35 23.05.2025

Полковник СВР, профессор МГИМО Безруков – о том, что Россия может прокормить и обогреть весь мир:



Следующий период, как наш президент сказал, будет периодом турбулентности, а в турбулентный период вперед выходят те качества, которые позволяют выжить, потому что мы не входим в эпоху процветания, мы входим в эпоху выживания. Вот для выживания Россия приспособлена очень неплохо. Есть вообще 3 страны, которые выживут в любом случае. Их можно оградить забором, и у них все есть внутри – это Россия, Бразилия, Соединенные Штаты. Всем остальным не так повезло.



Например, Египет. Вот если вы не завозите миллионы тонн зерна туда каждый день, там голод. Это значит нестабильность. У нас нет такой проблемы. Мы можем полмира накормить, мы можем полмира обогреть, и у нас есть достаточно энергии для того, чтобы обеспечить искусственный интеллект и цифровизацию на правильном уровне и так далее. Мы непобедимы, у нас будет самая сильная армия, мы – логистическое звено, связывающее Восток и Запад.



