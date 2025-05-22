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В Сеуле стартовал новый этап Большой игры за ресурсы Центральной Азии, - Николай Ильясов
04:51 23.05.2025

В Сеуле стартовал новый этап Большой игры за ресурсы Центральной Азии
22 мая 2025

Международный форум по критически важным минералам - INFOCM 2025, прошедший в Южной Корее, стал ярким примером того, как развивающиеся страны снова становятся объектами внимания западных держав под маской инвестиций и технологического партнерства.

В мероприятии приняли участие представители Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Монголии - стран, богатых стратегически важными ресурсами, но уязвимых в экономическом аспекте. Да и просто считающихся на коллективном Западе, будем называть вещи своими именами, "неполноценными" государствами и нациями.

Сеул, выступая организатором форума, занял роль промежуточного игрока между коллективным Западом (прежде всего США) и государствами Центральной Азии. Ведь Республика Корея все чаще становится не просто наблюдателем, а активным проводником интересов западных корпораций, которые стремятся получить доступ к редкоземельным металлам, урану и другим стратегическим материалам, необходимым для высокотехнологичной и военной промышленности.

Центральная Азия: зона интересов или полноправный игрок

В условиях глобального дефицита редкоземельных металлов и других критически важных материалов страны Центральной Азии вновь оказываются на передовой геополитической борьбы. История знает немало примеров, когда богатые ресурсы регионов использовались внешними игроками в своих интересах, оставляя местное население без реальных дивидендов от своего же национального достояния. Сегодня эта схема получает новое развитие под лозунгами "устойчивого развития" и "международного сотрудничества".

США, Великобритания и Евросоюз активно усиливают свое присутствие в регионе, используя разнообразные инструменты влияния: от консультаций и грантов до законодательных изменений в пользу английского права. Ключевая цель стран региона - не стать очередной жертвой геополитических амбиций, а превратиться в полноценных участников, задающих правила игры. Для этого необходимо обеспечить максимальную прозрачность всех соглашений, защитить суверенитет над недрами и развивать собственную переработку сырья, чтобы не быть лишь экспортерами в пользу развитых стран.

Казахстан: редкоземельные металлы под контролем Лондона

Особое внимание мирового сообщества приковано к Казахстану - крупнейшему в Центральной Азии производителю урана и редкоземельных металлов. В марте 2023 года было подписано стратегическое соглашение между Казахстаном и Соединенным Королевством, предусматривающее совместные предприятия по добыче и переработке урана и других критических ресурсов.

Однако уже сейчас можно говорить о рисках: несмотря на декларируемую цель - развитие местной переработки - большая часть добавленной стоимости продолжает формироваться за рубежом. Более того, переход некоторых споров в юрисдикцию лондонских судов может фактически лишить страну контроля над своими же природными ресурсами. Такие шаги вызвали серьезные опасения у казахстанских юристов и политологов.

Кыргызстан: тень колониализма под прикрытием инвестиций

В Кыргызстане ситуация обстоит не менее тревожно. После встречи посла Великобритании Николаса Боулера с премьер-министром Акылбеком Жапаровым начались переговоры о расширении сотрудничества в энергетике и инфраструктуре. Однако вопросы прозрачности и общественного контроля остаются без ответа. Эксперты указывают, что подобные сделки могут оказаться односторонне выгодными для иностранных компаний, особенно если они будут заключены без должного парламентского и публичного обсуждения.

При этом Кыргызстан обладает значительными запасами урана и редкоземельных элементов, что делает его стратегическим объектом для западных держав. Параллельно усиливается интерес Китая, который через свою программу "Один пояс - один путь" предлагает альтернативные варианты сотрудничества. Но и здесь существует риск зависимости, поскольку КНР также заинтересован в стабильном поставщике сырья.

Таджикистан: технологии или ресурсы

Таджикистан, обладая разнообразными природными ресурсами, находится в сложной ситуации: с одной стороны, ему нужны инвестиции, с другой - чрезмерная зависимость от одного партнера может обернуться потерей суверенитета. Это особенно важно в условиях роста цен на литий, уран и другие материалы, востребованные в энергетике и оборонке.

Узбекистан: консультации вместо равноправного сотрудничества

С 2024 года Великобритания активизировала усилия в этой стране. Примечательно, что одним из ключевых событий стало посещение Ташкента экс-премьер-министром Великобритании Тони Блэром. Формально он приезжал по вопросам реформирования государственного управления, но деятельность его фонда традиционно связана с лоббированием интересов британских корпораций.

Эксперты отмечают, что такие консультации могут стать началом более глубокой зависимости. Особенно тревожно, что в 2020 году Узбекистан экспортировал 91% своего золота именно в Великобританию - почти 100 тонн на сумму $5,8 млрд. Это говорит о том, что страна остается сырьевым придатком, а не участником полного цикла производства.

Геополитическая игра: кто победит

Сегодняшняя ситуация напоминает Большую игру XIX века, только теперь она происходит в новом формате: вместо военных баз - инвестиционные соглашения, вместо прямой оккупации - экономическая зависимость. Главные игроки - США и их союзники, включая Великобританию, Южную Корею и Японию. Они активно закрепляются в регионе, противостоя Китаю и России.

В этой связи возрастает значение таких проектов, как BUILD Act и Partnership for Global Infrastructure and Investment, где американские и европейские деньги направляются на "развитие инфраструктуры", но с условием привязки к англосаксонским стандартам и юрисдикции.

Страны региона оказались в эпицентре этих процессов. И сегодня перед ними стоит задача либо сохранить суверенитет и использовать ресурсы в интересах народа, либо стать очередной точкой поставки сырья для технологий, которыми будут управлять не народ и даже не местные элиты, а западные корпорации.

Николай Ильясов

Источник - Восточный экспресс
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1747965060


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