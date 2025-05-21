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Об участии Президента Казахстана в неформальном саммите Организации тюркских государств
10:26 23.05.2025

Президент Казахстана принял участие в неформальном саммите Организации тюркских государств

21 мая 2025 года
Венгрия, г. Будапешт

В начале своего выступления Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану за проведение на высоком уровне неформального саммита Организации тюркских государств.

– Сегодняшняя встреча имеет особое значение, поскольку проходит в самом сердце Европы. Это яркое подтверждение нашей нерушимой дружбы. Мы последовательно укрепляем единство наших государств, храним общие исторические корни, традиции и культурные ценности, – отметил Президент.



По словам Главы государства, форум, который проходит под девизом "Место встречи Востока и Запада", отвечает интересам и стратегическим целям стран тюркского мира. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в нынешней сложной геополитической ситуации сотрудничество в рамках Организации приобретает исключительную актуальность. Далее в речи были перечислены предпринятые Казахстаном меры по развитию связей с партнерами по объединению.

– В частности, назначен постоянный представитель Казахстана при Организации тюркских государств, в ближайшее время мы планируем открыть Постоянное представительство; 11–12 июня в Астане состоится XIV пленарное заседание Парламентской ассамблеи тюркских государств; город Актау в этом году объявлен культурной столицей тюркского мира, в рамках исполнения этой почетной миссии начата реализация конкретных мероприятий; по инициативе Казахстана на прошлой неделе была создана Консультативная платформа избирательных органов, ее первое заседание успешно прошло в древнем Туркестане; по согласованию сторон с июня текущего года Алматы станет молодежной столицей ОТГ. Таким образом, мы активно работаем во имя укрепления тюркского единства, – заявил Президент Казахстана.

Вместе с тем Глава государства обратил внимание участников саммита на важность соблюдения соглашений, достигнутых государствами ОТГ.

– Еще один крайне важный вопрос – это необходимость строгого следования документам и правилам, принятым в рамках нашей Организации. Нормы, установленные во всех договоренностях, касающиеся как процедурных аспектов, так и политических или экономических вопросов, необходимо уважать и неукоснительно исполнять, – подчеркнул он.

Затем Глава государства высказался о ситуации в глобальной торговле, которая претерпевает серьезную трансформацию в связи с изменением тарифной политики. Он напомнил, что такого рода обстоятельства порождают как вызовы, так и новые возможности, и предложил для преодоления трудностей объединить усилия в таких ключевых секторах, как промышленность, транспорт и логистика, сельское хозяйство и цифровизация.

Касым-Жомарт Токаев назвал стратегической задачу превращения Среднего коридора в транспортный мост между Востоком и Западом. Казахстан, по его словам, принимает меры по цифровизации процедур на границах с Кыргызстаном и Узбекистаном, упрощению транзита и модернизации логистической инфраструктуры, включая открытие третьего железнодорожного пункта пропуска на границе с Китаем. Он призвал входящие в ОТГ страны к совместной реализации крупных инфраструктурных проектов, в том числе по направлению "Север – Юг", что позволит существенно укрепить позиции тюркского региона как ключевого транзитного хаба.

Президент также подчеркнул необходимость использования потенциала Организации для диверсификации цепочек поставок нефти, газа, урана и других товаров. Он выразил признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за поддержку усилий Казахстана, направленных на увеличение экспорта нефти в Европу.

Кроме того, Глава нашего государства отметил, что в последнее время международные эксперты обсуждают инициативу по строительству Транскаспийского нефтегазопровода. По его словам, такие масштабные проекты требуют скоординированных действий на транснациональном уровне.

В числе перспективных направлений Касым-Жомарт Токаев выделил цифровизацию и информационные технологии. Он сообщил о начале прокладки оптоволоконного кабеля через Каспийское море, что позволит значительно усилить цифровую связанность в регионе.

– Необходимо активизировать торговлю между нашими странами и расширить ее ассортимент. В прошлом году объем торговли Казахстана с партнерами по Организации достиг 11,4 миллиарда долларов, что составляет 8% всего внешнеторгового оборота нашей страны. Это неплохой показатель, но его можно увеличить. В этой связи предлагаю разработать специальный документ, направленный на развитие торговли, – сказал Президент.

В выступлении также была отмечена необходимость углубления сотрудничества в сфере сельского хозяйства. В данном контексте Глава государства предложил наладить взаимодействие ОТГ с Исламской организацией по продовольственной безопасности.

Особого внимания, по мнению Президента, требует совместное реагирование на участившиеся природные катастрофы. В качестве примера он привел заметное снижение уровня Каспийского моря, что оказывает серьезное негативное влияние на экологию, экономику и качество жизни. В этой связи Глава государства призвал тюркские страны к проведению совместных исследований и выработке общих экологических решений.



В рамках заседания также выступили Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев.

Источник - akorda.kz
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