Об участии Президента Казахстана в неформальном саммите Организации тюркских государств

10:26 23.05.2025

Президент Казахстана принял участие в неформальном саммите Организации тюркских государств



21 мая 2025 года

Венгрия, г. Будапешт



В начале своего выступления Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану за проведение на высоком уровне неформального саммита Организации тюркских государств.



– Сегодняшняя встреча имеет особое значение, поскольку проходит в самом сердце Европы. Это яркое подтверждение нашей нерушимой дружбы. Мы последовательно укрепляем единство наших государств, храним общие исторические корни, традиции и культурные ценности, – отметил Президент.



