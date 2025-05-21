Об участии Президент Кыргызстана в неформальном Саммите ОТГ в Будапеште

10:40 23.05.2025

Президент Садыр Жапаров принял участие в неформальном Саммите ОТГ в Будапеште

21.05.2025



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 21 мая, принял участие в работе неформального Саммита глав государств – участников Организации тюркских государств (ОТГ), проходившего в городе Будапешт Венгерской Республики.



