|Об участии Президент Кыргызстана в неформальном Саммите ОТГ в Будапеште
10:40 23.05.2025
Президент Садыр Жапаров принял участие в неформальном Саммите ОТГ в Будапеште
21.05.2025
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 21 мая, принял участие в работе неформального Саммита глав государств – участников Организации тюркских государств (ОТГ), проходившего в городе Будапешт Венгерской Республики.
Темой неформальной встречи, которая впервые прошла в Венгрии - стране-наблюдателе Организации, стало "Место встречи Востока и Запада".
В своем выступлении Глава государства подчеркнул, что Венгрия стала настоящим мостом между Европейским союзом и тюркским миром.
"Во время таких встреч мы закладываем прочный фундамент для устойчивого развития наших стран и благополучия наших народов, опираясь на дух единства и доверия. Наша сегодняшняя встреча в Будапеште является логическим продолжением Бишкекского саммита, прошедшего в ноябре прошлого года.
Председательство Кыргызстана в Организации, проходящее под девизом "Укрепление тюркского мира: экономическая интеграция, устойчивое развитие, цифровое будущее и безопасность для всех", нацелено на углубление сотрудничества между нашими странами", - сказал Садыр Жапаров.
Он сообщил о планах провести в республике ряда значимых мероприятий, направленных на дальнейшее укрепление многостороннего взаимодействия и пригласил глав правительств стран-участниц ОТГ на встречу премьер-министров и вице-президентов, планируемую к проведению осенью по инициативе Кыргызстана.
Глава государства отметил, что объемы взаимной торговли Кыргызстана со странами Организации увеличилась почти в 2 раза за последние четыре года, и подтвердил готовность страны активно участвовать в совместных инициативах в сферах экономики, транспорта, энергетики и цифровизации.
Садыр Жапаров выразил уверенность, что реализация Соглашения о цифровом партнерстве и начало проектной деятельности Тюркского инвестиционного фонда значительно усилят сотрудничество. В качестве положительного примера он привел успешную работу аналогичных финансовых институтов в Кыргызстане: кыргызско-азербайджанский, кыргызско-узбекский и кыргызско-венгерский фонды развития.
В своей речи Президент также отметил важность реализации инфраструктурных проектов.
Так он отметил готовность Кыргызстана к реализации совместных проектов в сфере зеленой энергетики и формировании креативной повестки, подчеркнул стратегическую значимость строительства Камбар-Атинской ГЭС-1, которое откроет новую эру в энергетике региона, а также обозначил приоритет развития транспортных коридоров, особо выделив проект железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан как исторический шаг, способный существенно усилить региональные связи и сократить путь между Китаем и Европой на 900 километров.
Садыр Жапаров подчеркнул, что как горная страна Кыргызстан поддерживает устойчивое развитие горных регионов и участвует в реализации Пятилетнего плана ООН по развитию горных районов (2023–2027).
В этом контексте информировал о проведении Всемирного фестиваля горной молодежи на Иссык-Куле в текущем году и Второго глобального горного саммита "Бишкек+25" в 2027 году, а также призвал страны ОТГ присоединиться к реализации "Горной пятилетки".
Вместе с тем Глава государства выразил признательность странам-участницам за поддержку решения о продлении полномочий Генерального секретаря ОТГ Кубанычбек Омуралиева, который продолжит эффективно исполнять свои обязанности, демонстрируя высокий профессионализм и преданность делу.
В завершение Президент Садыр Жапаров подчеркнул важность принятой Будапештской декларации, отражающей общее стремление стран ОТГ к стабильности и развитию. Он выразил готовность Кыргызстана активно поддерживать усилия, направленные на сближение и процветание тюркских государств.