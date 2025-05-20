Об участии Президента Узбекистана в работе неформального саммита Организации тюркских государств

10:59 23.05.2025

Об участии Президента Узбекистана в работе неформального саммита Организации тюркских государств, состоявшегося в городе Будапеште



Президент Шавкат Мирзиеев вместе с супругой прибыл в Будапешт.



