|Об участии Президента Узбекистана в работе неформального саммита Организации тюркских государств
10:59 23.05.2025
Об участии Президента Узбекистана в работе неформального саммита Организации тюркских государств, состоявшегося в городе Будапеште
Президент Шавкат Мирзиеев вместе с супругой прибыл в Будапешт.
Во Дворце "Кармелита" состоялись переговоры Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева и Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в узком формате и с участием официальных делегаций.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев и Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подписали Совместную декларацию об установлении отношений расширенного стратегического партнерства. В их присутствии состоялся обмен рядом межправительственных и межведомственных документов.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев принял участие в работе неформального саммита Организации тюркских государств, состоявшегося в городе Будапеште.
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева на неформальном саммите Организации тюркских государств
В рамках неформального саммита Организации тюркских государств в Будапеште состоялась церемония награждения Международной премией имени Алишера Навои, учрежденной по инициативе Президента Шавката Мирзиеева.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев завершил свой официальный визит в Венгрию и отбыл в Словению. В международном аэропорту имени Ференца Листа высокого гостя проводили официальные лица Венгрии.