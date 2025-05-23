Bloomberg обозвал профессора Мединского ястребом

13:36 23.05.2025

Стамбул. Российскую делегацию возглавлял профессор истории Владимир Мединский, украинскую - министр обороны Рустем Умеров. Победила История.



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Bloomberg: США не хотят участия Мединского во встрече по Украине

https://www.kommersant.ru/

23.05.2025



Американские чиновники выступили против участия помощника президента РФ Владимира Мединского в переговорах по Украине. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, представители США хотели бы избежать необходимости ведения дискуссии со сторонниками "жесткой линии", к которым причисляют господина Мединского.



В статье Bloomberg утверждается, что новый раунд переговоров Москвы и Киева может пройти на следующей неделе. Место встречи сторон не уточняется, однако в качестве одной из потенциальных локаций может стать Ватикан. Готовность организовать переговоры подтвердил ранее папа римский Лев XIV. Российская сторона, как отмечают источники, склоняется к продолжению диалога в Стамбуле.



Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что дата новых переговоров еще не выбрана. По его словам, стороны реализуют договоренности, утвержденные по итогам переговоров в Стамбуле 16 мая. Тогда прошла первая за три года встреча делегаций Москвы и Киева. Российскую делегацию возглавлял Владимир Мединский, украинскую - министр обороны Рустем Умеров.



