|Bloomberg обозвал профессора Мединского ястребом
13:36 23.05.2025
Стамбул. Российскую делегацию возглавлял профессор истории Владимир Мединский, украинскую - министр обороны Рустем Умеров. Победила История.
***
Bloomberg: США не хотят участия Мединского во встрече по Украине
https://www.kommersant.ru/
23.05.2025
Американские чиновники выступили против участия помощника президента РФ Владимира Мединского в переговорах по Украине. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, представители США хотели бы избежать необходимости ведения дискуссии со сторонниками "жесткой линии", к которым причисляют господина Мединского.
В статье Bloomberg утверждается, что новый раунд переговоров Москвы и Киева может пройти на следующей неделе. Место встречи сторон не уточняется, однако в качестве одной из потенциальных локаций может стать Ватикан. Готовность организовать переговоры подтвердил ранее папа римский Лев XIV. Российская сторона, как отмечают источники, склоняется к продолжению диалога в Стамбуле.
Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что дата новых переговоров еще не выбрана. По его словам, стороны реализуют договоренности, утвержденные по итогам переговоров в Стамбуле 16 мая. Тогда прошла первая за три года встреча делегаций Москвы и Киева. Российскую делегацию возглавлял Владимир Мединский, украинскую - министр обороны Рустем Умеров.
Владимир Ростиславович МЕДИНСКИЙ
https://medinskiy.ru/biography
(род. 18 июля 1970, г. Смела, Черкасская обл., УССР, СССР) – российский государственный деятель, историк и публицист.
Помощник Президента России. Действительный госсоветник РФ 1-го класса.
Глава Межведомственной комиссии по историческому просвещению.
Секретарь Президентского Совета по культуре и искусству.
Председатель Российского военно-исторического общества
Образование и Ученые степени
В 1992 окончил МГИМО с отличием.
Обучался в аспирантуре МГИМО, преподавал до 2011г. Прошел в стенах МГИМО преподавательский путь от аспиранта до профессора.
Доктор исторических наук. Профессор. Тема диссертации "Проблемы объективности в освещении российской истории вт. пол. XV-XVII вв." (2011)
Главный редактор единых госучебников по истории для школ (5–11 кл.) и учреждений СПО (в соавторстве с акад. А.Чубарьяном и акад. А.Торкуновым, 2023-2024)
Главный редактор учебного пособия "Военная история России" (в 3 томах, 2025)
Член редколлегии Российской исторической энциклопедии в 14-тт. (2017-2024, главный редактор – академик А.Чубарьян).