Павел Дуров наконец-то стал русским и поднял на восстание румын, - Дмитрий Бавырин

16:20 23.05.2025

18 мая 2025 Павел Дуров изменил название своего канала в Telegram, убрав франкофицированную форму своей фамилии - Du Rove, и вернув оригинальное в виде Pavel Durov.



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Павел Дуров наконец-то стал русским и поднял на восстание румын



Дмитрий Бавырин



Павел Дуров создал не только Telegram, но и предпосылки для революции в Румынии. После его заявления о вмешательстве французских властей в карпатскую предвыборную кампанию кандидат в президенты Джордже Симион передумал признавать свое поражение на выборах.



"Это государственный переворот, но мы будем бороться! Я призываю вас присоединиться ко мне сегодня и в ближайшие недели!" - обратился к румынам Симион, которого в ЕС называют "ультраправым" и "пророссийским" политиком.



Таким образом, массовых митингов протеста в Бухаресте нужно ждать то ли сегодня, то ли в ближайшие недели, то ли вовсе не ждать. График народных бунтов, как и движения автобусов, в Румынии непредсказуем - Чаушеску, будь жив, подтвердил бы.



Но румынские элиты внезапно ощутили себя на бочке с порохом: то ли рванет, то ли пронесет. А ведь, казалось бы, уже пронесло: проевропейский либерал Никушор Дан избран новым президентом, набрав, по официальным данным, 54% голосов, а Симион, победы которого боялись в Бухаресте, Брюсселе и Киеве, поздравил соперника. Но тут слово взял Дуров - и закрутилось: Симион поспросил Конституционный суд отменить итоги выборов, а суд ему в этом отказал. Теперь ждут майдана.



Вопрос "у кого в таборе репутация лучше?" любого поставит в тупик, но у румынского Центризбиркома и румынского Конституционного суда действительно сложилась разная репутация. Избирком дважды признавал победу "неприемлемых" для власти кандидатов: сперва Кэлина Джорджеску, а потом Симиона. Это позволяет допустить, что и в третий раз голоса посчитали честно.



Не то с судом, открыто игравшим за власть: он аннулировал победу Джорджеску под предлогом иностранного вмешательства и запретил ему баллотироваться вторично. Заранее ясно было, что его сменщику - Симиону - в аналогичном иске откажут, хотя доказательства иностранного влияния у него были, точнее, был свидетель: Павел Дуров, готовый дать показания суду лично или по видеосвязи.



По словам Дурова, через главу разведки Николя Лернера власти Франции требовали заблокировать каналы Telegram, поддерживающие Джорджеску и Симиона. Борьба с детской порнографией оказалась уловкой: на самом деле Париж интересовала внутренняя политика в Молдавии, Румынии и на Украине.



Теперь все зависит от того, насколько румынам лень выходить на улицы и шатать режим, навязанный им из Парижа. Даже если новый президент выиграл выборы, его победа поставлена под сомнение, а французы подозреваются в позорном и незаконном вмешательстве в румынские дела.



Впрочем, стыдно подозревать, если вполне уверен.



В августе прошлого года основатель Telegram имел неосторожность посетить Францию, где его задержали якобы за отказ содействовать поимке педофилов и наркоторговцев. Вскоре после этого в Telegram начали происходить странные вещи. Например, ни с того ни с сего заблокировались каналы молдавских оппозиционных политиков, хотя в них не было педофилии, наркоторговли или терроризма - разве что немного цыганщины.



В то же время президент Франции как будто помешался и на Молдавии, и на Румынии: очень хотел, чтобы на выборах в обеих странах победила действующая власть. Причины этого помешательства доподлинно не известны. Допустим, Эммануэль Макрон воспринимает Карпаты и Бессарабию как рубеж, который необходимо оградить от российского влияния, но это не так уж и важно. Важно, что ради этого он начинает охоту на Дурова.



