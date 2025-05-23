|"Планета Земля: гармония человека и природы" – экологический конгресс в Санкт-Петербурге
17:00 23.05.2025
23.05.2025 | Новости
В Санкт-Петербурге проходит XI Невский международный экологический конгресс на тему "Планета Земля: гармония человека и природы". На нем представлены 76 стран, включая государства Глобального Юга, и 17 международных организаций, в том числе БРИКС и СНГ.
Невский международный экологический конгресс проводится с 2008 г. и является площадкой для укрепления сотрудничества в сфере обеспечения экологической безопасности и гармонизации экологического законодательства государств – участников СНГ, развития диалога и обмена опытом между представителями органов государственной власти, деловых кругов, образовательных и научно-исследовательских учреждений, общественных организаций по вопросам повышения экологической эффективности экономик.
Программа XI конгресса включает несколько тематических сессий. Среди них: "Продовольственная безопасность в условиях изменения климата", "Каспий: сотрудничество во имя будущего", "Все для природы: искусственный интеллект и высокие технологии", "Экология больших городов", "ЮНЕСКО: сохранить и приумножить всемирное наследие".
Как отметила председатель Совета Федерации, сопредседатель оргкомитета конгресса Валентина Матвиенко, активное международное участие свидетельствует о том, что мировое сообщество понимает важность консолидации усилий по защите экологии. Со своей стороны, Россия, располагающая внушительными природными богатствами и имеющая уникальную систему экологического законодательства, готова поделиться своим опытом – в частности, в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие".
Невский международный экологический конгресс
https://www.ecocongress.info/