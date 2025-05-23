 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 23.05.2025
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10:40  Об участии Президент Кыргызстана в неформальном Саммите ОТГ в Будапеште
10:26  Об участии Президента Казахстана в неформальном саммите Организации тюркских государств
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03:35  Полковник СВР, профессор МГИМО Безруков: Россия может прокормить и обогреть весь мир
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Четверг, 22.05.2025
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15:41  Монголия официально запустила сеть 5G по всей стране
14:25  Тот самый Олень: Шоу с переоблачением "американских ястребов" в "голубиные шкуры"
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Среда, 21.05.2025
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13:23  МИД Казахстана: Киев не ответил на запрос о нападениях на объекты КТК
05:01  Рейтинг друзей и недоброжелателей России
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03:32  Глава экологического ведомства Афганистана направляется в Россию на всемирный конгресс
02:11  Почему венгры считают себя тюрками, - Анна Бажайкина
01:22  Что последует за переговорами в Стамбуле, - Владимир Пряхин
01:00  В Венгрии состоялась встреча глав МИД стран ОТГ
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Вторник, 20.05.2025
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"Планета Земля: гармония человека и природы" – экологический конгресс в Санкт-Петербурге
17:00 23.05.2025

23.05.2025 | Новости

В Санкт-Петербурге проходит XI Невский международный экологический конгресс на тему "Планета Земля: гармония человека и природы". На нем представлены 76 стран, включая государства Глобального Юга, и 17 международных организаций, в том числе БРИКС и СНГ.



Невский международный экологический конгресс проводится с 2008 г. и является площадкой для укрепления сотрудничества в сфере обеспечения экологической безопасности и гармонизации экологического законодательства государств – участников СНГ, развития диалога и обмена опытом между представителями органов государственной власти, деловых кругов, образовательных и научно-исследовательских учреждений, общественных организаций по вопросам повышения экологической эффективности экономик.

Программа XI конгресса включает несколько тематических сессий. Среди них: "Продовольственная безопасность в условиях изменения климата", "Каспий: сотрудничество во имя будущего", "Все для природы: искусственный интеллект и высокие технологии", "Экология больших городов", "ЮНЕСКО: сохранить и приумножить всемирное наследие".

Как отметила председатель Совета Федерации, сопредседатель оргкомитета конгресса Валентина Матвиенко, активное международное участие свидетельствует о том, что мировое сообщество понимает важность консолидации усилий по защите экологии. Со своей стороны, Россия, располагающая внушительными природными богатствами и имеющая уникальную систему экологического законодательства, готова поделиться своим опытом – в частности, в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие".

Невский международный экологический конгресс
https://www.ecocongress.info/

Источник - Ритм Евразии
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1748008800


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