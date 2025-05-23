"Планета Земля: гармония человека и природы" – экологический конгресс в Санкт-Петербурге

17:00 23.05.2025

23.05.2025 | Новости



В Санкт-Петербурге проходит XI Невский международный экологический конгресс на тему "Планета Земля: гармония человека и природы". На нем представлены 76 стран, включая государства Глобального Юга, и 17 международных организаций, в том числе БРИКС и СНГ.



