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ProFinance: Трамп обвалил рынки предложением ввести пошлины в 50% в отношении ЕС
19:23 23.05.2025

Трамп предложил ввести пошлины в 50% в отношении ЕС: рынки рухнули
23.05.25

С Брюсселем сложно вести дела, переговоры по поводу торговли "ни к чему не ведут", подчеркнул он.

Президент Дональд Трамп в пятницу заявил, что он "рекомендует ввести прямой 50-процентный тариф для Европейского союза" после жалобы на то, что торговые переговоры зашли в тупик.

Новые высокие импортные пошлины вступят в силу с 1 июня, написал Трамп в Truth Social.

Дональд Трамп в соцсети Truth Social:

Европейский Союз, который был создан с основной целью извлечения выгоды из торговли с США, оказался очень сложным партнером. Их мощные торговые барьеры, налоги на добавленную стоимость, нелепые корпоративные штрафы, немонетарные торговые барьеры, манипуляции с валютой, несправедливые и необоснованные судебные иски против американских компаний и многое другое привели к торговому дефициту с США в размере более 250 000 000 долларов в год, что является совершенно неприемлемым. Наши переговоры с ними ни к чему не приводят! Поэтому я рекомендую ввести прямые пошлины в размере 50% на товары из Европейского союза с 1 июня 2025 года. Пошлины не будут взиматься с товаров, произведенных в США. Благодарю вас за внимание к этому вопросу!

Реакция рынков



После того как президент США Дональд Трамп пригрозил ввести масштабные пошлины в отношении Европейского союза и компании Apple Inc., фьючерсы на американские акции резко упали. Это произошло после того, как торговая сессия, которая до этого была спокойной, резко оживилась.

После публикации сообщения Трампа акции на фондовых рынках упали: фьючерсы S&P 500 снизились на 1,5% до открытия рынка в Нью-Йорке. Индекс Stoxx Europe 600 упал на 1,7%. Такая динамика стала худшей для американского бенчмарка с начала апреля. Доходность казначейских облигаций снизилась по всей кривой, а доллар ослаб. Золото взлетело выше 3 350 долларов за унцию. Нефть упала.

В своих сообщениях на Truth Social Трамп рекомендовал ввести 50-процентный тариф на импорт из ЕС со следующего месяца. Также он заявил, что введет тариф не менее 25% для Apple, если компания не начнет производить свои продаваемые в США iPhone на местном рынке. Акции Apple упали на 4% на предварительных торгах.

Внезапное изменение ситуации в пятницу подчеркивает сохраняющийся риск того, что изменения в политике США могут резко изменить динамику рынка в короткие сроки.

Предыстория

В апреле США ввели 20-процентную "взаимную" пошлину на большинство товаров из ЕС, но снизили ее вдвое до 8 июля, чтобы дать время на переговоры. Они сохранили 25-процентную пошлину на сталь, алюминий и автозапчасти и обещают ввести аналогичную пошлину на фармацевтические препараты, полупроводники и другие товары.

Источник - ProFinance.Ru
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