ProFinance: Трамп обвалил рынки предложением ввести пошлины в 50% в отношении ЕС

19:23 23.05.2025

Трамп предложил ввести пошлины в 50% в отношении ЕС: рынки рухнули

23.05.25



С Брюсселем сложно вести дела, переговоры по поводу торговли "ни к чему не ведут", подчеркнул он.



Президент Дональд Трамп в пятницу заявил, что он "рекомендует ввести прямой 50-процентный тариф для Европейского союза" после жалобы на то, что торговые переговоры зашли в тупик.



Новые высокие импортные пошлины вступят в силу с 1 июня, написал Трамп в Truth Social.



Дональд Трамп в соцсети Truth Social:



Европейский Союз, который был создан с основной целью извлечения выгоды из торговли с США, оказался очень сложным партнером. Их мощные торговые барьеры, налоги на добавленную стоимость, нелепые корпоративные штрафы, немонетарные торговые барьеры, манипуляции с валютой, несправедливые и необоснованные судебные иски против американских компаний и многое другое привели к торговому дефициту с США в размере более 250 000 000 долларов в год, что является совершенно неприемлемым. Наши переговоры с ними ни к чему не приводят! Поэтому я рекомендую ввести прямые пошлины в размере 50% на товары из Европейского союза с 1 июня 2025 года. Пошлины не будут взиматься с товаров, произведенных в США. Благодарю вас за внимание к этому вопросу!



Реакция рынков



