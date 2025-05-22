|В Узбекистане появятся "Менделеевские школы" с углубленным изучением естественных наук
20:20 23.05.2025
22 мая 2025
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В Узбекистане появятся "Менделеевские школы". Договоренность об этом достигнута в ходе межрегиональной конференции ректоров вузов России и Узбекистана. Проект реализуется совместно Министерством просвещения РФ, Министерством дошкольного и школьного образования Узбекистана и Ташкентским филиалом Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева, передает корреспондент Podrobno.uz.
Соглашение предусматривает открытие специализированных классов по модели предуниверсариумов, где школьники смогут углубленно изучать химию, физику и математику. По словам руководителя Центра русского языка Центра международного сотрудничества Минпросвещения РФ Ирины Пономаревой, обучение будет вестись на русском языке с применением российских образовательных методик.
"Это даст учащимся возможность качественно подготовиться к поступлению в ведущие вузы, включая филиал РХТУ в Ташкенте", – отметила Пономарева.
Первые "Менделеевские классы" появятся в школах Мирзо-Улугбекского района Ташкента. В перспективе проект может распространиться на другие регионы страны. Школы для участия в проекте определит Министерство образования Узбекистана.
Преподавателей направят в рамках программы "Российский учитель за рубежом". Учебные материалы и условия для педагогов обеспечит ташкентский филиал РХТУ. К инициативе также проявляют интерес МИСиС, НИУ МЭИ и РНИМУ имени Пирогова. Их участие позволит расширить программу и интегрировать ее с уже действующими "Передовыми инженерными школами" в Узбекистане.
Соглашение подписано на площадке межрегиональной конференции ректоров, которая открылась в Намангане на базе местного госуниверситета. На нее съехались руководители ведущих вузов двух стран. Обсуждается укрепление сотрудничества, а также планы по обмену профессорами, преподавателями и студентами.
Как уточняется на сайте Российского государственного педагогического университета, темами для обсуждения стали развитие сети филиалов российских университетов в республике, модернизация педагогического образования и внедрение инновационных образовательных программ. Особое внимание уделено развитию инженерных школ и профессионально-технической подготовки. Конференция стала площадкой для выработки новых совместных проектов в сфере высшего образования.