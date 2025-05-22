В Узбекистане появятся "Менделеевские школы" с углубленным изучением естественных наук

20:20 23.05.2025

22 мая 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В Узбекистане появятся "Менделеевские школы". Договоренность об этом достигнута в ходе межрегиональной конференции ректоров вузов России и Узбекистана. Проект реализуется совместно Министерством просвещения РФ, Министерством дошкольного и школьного образования Узбекистана и Ташкентским филиалом Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева, передает корреспондент Podrobno.uz.



Соглашение предусматривает открытие специализированных классов по модели предуниверсариумов, где школьники смогут углубленно изучать химию, физику и математику. По словам руководителя Центра русского языка Центра международного сотрудничества Минпросвещения РФ Ирины Пономаревой, обучение будет вестись на русском языке с применением российских образовательных методик.



"Это даст учащимся возможность качественно подготовиться к поступлению в ведущие вузы, включая филиал РХТУ в Ташкенте", – отметила Пономарева.



