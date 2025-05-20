Китай сделал строгое представление Японии в связи с задержанием тайваньского рыболовного судна

22:56 23.05.2025

Пекин, 23 мая /Синьхуа/ -- Китай сделал Японии строгое представление в связи с задержанием тайваньского рыболовного судна "Хунцайтоу-6" и потребовал немедленного исправления ошибок, а также принятия эффективных мер для недопущения повторения подобных инцидентов, заявила в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин.



Представитель китайского внешнеполитического ведомства сделала это заявление на регулярной пресс-конференции, отвечая на вопрос о реакции Китая на действия Японии.



"Китайское правительство придает большое значение защите законных прав и интересов китайских рыбаков, в том числе из тайваньского региона. В соответствии с Соглашением о рыболовстве между Китаем и Японией, японская сторона не вправе применять правоохранительные меры по отношению к китайским судам в соответствующих водах", - подчеркнула Мао Нин.