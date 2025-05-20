|ВС РФ освободили село Богатырь на Южно-Донбасском направлении – итоговая сводка Readovka за 23 мая
00:05 24.05.2025
Михаил Пшеничников, Евгений Норин
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 23 мая в разрезе СВО. Русские войска успешно развивают наступление на Южно-Донбасском направлении, занято село Богатырь. Подразделения ВС РФ также освободили Радьковку на Купянском направлении, до самого Купянска чуть более километра. Еврокомиссия спрогнозировала резкий отток украинских беженцев на родину.
Преграда устранена
Русская армия на Южно-Донбасском направлении сумела сломить оборону ВСУ в Богатыре и полностью им овладеть. Этот успех позволит выйти на южный берег реки Волчья за селом и фланкировать противника в Алексеевке, поддерживая наши подразделения, штурмующие этот населенный пункт с востока. Контроль над Богатырем также открыл дорогу к полному овладению местностью в междуречье рек Волчья и Мокрые Ялы. У неприятеля более нет возможности выстраивать оборонительную линию, прикрывая излучину Мокрых Ял. Единственное, что остается в распоряжении ВСУ, – Отрадное с сетью опорников вокруг. Но там позиции стоят "особняком", поэтому ВС РФ наверняка обойдут украинский оборонительный сектор и охватят его, попутно перебив ему снабжение. Таким образом, гарнизон Отрадного обречен.
Однако на данный момент в приоритете овладение селом Комар, стоящим на берегу реки Мокрые Ялы. Оно находится в непосредственной близости от трассы Н-15, по которой идут грузы для частей ВСУ как в Отрадном, так и в окрестных полевых укреплениях. Если наши подразделения сумеют выйти к Комару, то это будет означать перерезание трассы Н-15 и, соответственно, скорейшее исчерпание противником в междуречье Волчьей и Мокрых Ял боеспособности.
Севернее реки Волчья неприятель оставил Орехово, и подразделения 90-й гвардейской танковой дивизии ВС РФ вошли на территорию Синельниковского района Днепропетровской области. Задача по недопущению продвижения русской армии ВСУ была провалена.
Прорыв к Купянску
Наши войска сумели пробиться к селу Радьковка, которое находится всего лишь в 1 км от административных границ Купянска. Однако преждевременно думать, что это начало штурма города. ВС РФ еще нужно расширить зону контроля на подступах к Купянску. Так, для атаки с фланга на сам райцентр требуется обеспечить плацдарм западнее него. Для этого необходимо занять Великую Шапковку и Тищенковку.
ВС РФ в очередной раз обхитрили неприятеля в своеобразной "игре в наперстки", по логике вещей он ожидал, что наши войска не предпримут прорыв в предместья города, не заняв прежде Тищенковку и Великую Шапковку. Однако противник ошибся и сосредоточил все имеющиеся силы на прикрытии именно этих населенных пунктов, а Радьковка оказалась пустой.
"Пожили и будет вам"
Еврокомиссия прогнозирует, что в скором времени количество украинских беженцев на территории ЕС начнет сильно сокращаться. По прогнозам, к концу 2026 года в Евросоюзе останутся 3,8 млн человек, а сейчас там 4,3 млн.
Стоит заметить, что показатель в виде 4,3 млн, представленный ЕК, может быть сильно занижен, на территории ЕС находятся более 6 млн граждан Украины. Эти данные представило Агентство ООН по делам беженцев 22 мая.
Еврокомиссия будто бы специально "поколдовала" с числом украинцев. Ведь по прогнозам той же ЕК, к концу 2026 года по сравнению с данными ООН ЕС покинет почти половина беженцев. Стоит предположить, что Евросоюз готовит пакет мер, которые активно поспособствуют резкому снижению числа украинцев на территории объединения. И тут дело может заключаться сразу в 2 основных факторах. Первый из них – это то, что в условиях взятого ЕС курса на форсированную милитаризацию лишние рты, сидящие на пособиях, не нужны. Вторым фактором может служить то, что Евросоюз крайне заинтересован в продолжении конфликта, а он может быть затянут только путем предоставления ВСУ дополнительного мобилизационного ресурса. Это может быть достижимо лишь за счет выдворения из ЕС лиц мужского пола, подпадающих под мобилизацию. Иные объяснения странных аномалий в данных ЕК как по числу беженцев, так и по неназванным причинам их резкого оттока в короткий срок найти сложно.
Возвращаем заложников. Большой обмен между Россией и Украиной начался
Стартовал обмен людьми в рамках Стамбульских договоренностей. И первое, что бросается в глаза – это состав людей, которых передает Украина. Да, с обеих сторон есть гражданские, но какие у них судьбы. Киев нам отдает 270 военнопленных и 120 мирных. Это инакомыслящие граждане незалежной и те заложники, которых ВСУ захватили в Курской области. Соответственно, мы отдаем Украине аналогичное количество "ждунов".
Родина–мать. Это не просто речевое клише, это значит, что она не смотрит на своих людей с сугубо утилитарной точки зрения. Подросток, который попал в тюрьму за помощь русской разведке, колхозник, которого уволокли в плен из деревни под Суджей, учительница, которая оказалась где-нибудь в Купянске несчастной осенью 22-го, – это наши люди, попавшие в руки врага. Как срочник, угодивший в плен в Судже, как сбитый летчик, как ополченец ДНР, раненным оставшийся во вражеском окопе после неудачного штурма. И мы просто, извините, на философском уровне обязаны вывезти оттуда каждого. Потому что иначе мы просто не Россия. Нам иногда ставили в пример США и Израиль, которые готовы пойти на все, чтобы вызволить своих людей из тюрем и плена; ну вот, мы видим здесь тот самый подход, который приписывают Западу.
Мы – страна, которая будет выручать своих всегда. Любых своих.
И знаете, позволим добавить от себя: лучше быть гражданином государства, которое вызволит тебя из плена в любом случае. Ну, а нашим доморощенным любителям Украины советуем воспринять такой обмен как материал для философских размышлений. Россия делает буквально то, чем ей годами тыкали.
Это очень хорошее начало заявленного на ближайшее будущее большого обмена, где число освобожденных дойдет до тысячи человек с каждой стороны. Пленных у нас много, наберем еще. Но ни один наш не должен остаться на той стороне. Плен – это пытка, даже когда над тобой не мучительствуют специально (а украинская сторона мучительствует). Каждый лишний день в плену – это лишний день в аду. И хотя мы надеемся, что русско-украинские переговоры приведут к прорыву и достижению прочного мира, уже можно сказать, что делегации съездили не зря.
Добро пожаловать домой, родные.
Вчера, 22 мая, главным событием дня стало возобновление наступления ВС РФ в городе Волчанск Харьковской области.