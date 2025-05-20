ВС РФ освободили село Богатырь на Южно-Донбасском направлении – итоговая сводка Readovka за 23 мая

00:05 24.05.2025

Михаил Пшеничников, Евгений Норин



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 23 мая в разрезе СВО. Русские войска успешно развивают наступление на Южно-Донбасском направлении, занято село Богатырь. Подразделения ВС РФ также освободили Радьковку на Купянском направлении, до самого Купянска чуть более километра. Еврокомиссия спрогнозировала резкий отток украинских беженцев на родину.



Преграда устранена



