|Исполком Регионального содружества в области связи открыл в Ташкенте отделение для стран Центральной Азии
00:45 24.05.2025
В Ташкенте открыт региональный филиал Исполнительного комитета по сотрудничеству в области связи для стран Центральной Азии
Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) - В Ташкенте официально открыт региональный филиал Исполнительного комитета по сотрудничеству в области связи для стран Центральной Азии.
Новая структура призвана стать координационным центром по реализации совместных проектов в сфере телекоммуникаций и цифровых технологий, где будут рассматриваться вопросы развития цифровой инфраструктуры региональных стран, внедрения инновационных решений, обмена опытом, а также формироваться новые инициативы.
На торжественной церемонии присутствовали генеральный директор Исполнительного комитета по сотрудничеству в области связи (ИСКС) Алексей Бородин, министр цифровых технологий Узбекистана Шерзод Шерматов, а также руководители и представители Совета ИСКС и Координационного совета.
Участники отметили, что открытие филиала в Ташкенте не только усилит роль Узбекистана в цифровой трансформации региона, но и создаст дополнительные возможности для практического сотрудничества в сфере связи и информационно-коммуникационных технологий между странами Центральной Азии.
Ожидается, что филиал станет постоянной площадкой для взаимодействия специалистов, обсуждения стратегических вопросов и запуска новых инициатив в области цифровой модернизации.
Данное событие является важной составляющей задач, обозначенных Президентом Узбекистана в рамках приоритетов цифровой трансформации, и подтверждает стремление страны стать IT-хабом региона.
Работа филиала будет организована на базе здания UZTELECOM.
Участие и выступление Министра связи и информационных технологий Афганистана на Международном форуме Узбекистана
КАБУЛ, 23 мая. /ИАБ/. Министр связи и информационных технологий Афганистана Маулави Наджибулла Хаят Хаккани принял участие в саммите Содружества Независимых Государств, организованном Узбекистаном.
По данным Министерства связи и информационных технологий, министр связи и информационных технологий в своем выступлении рассказал о текущей ситуации в Афганистане в области технологий, волоконно-оптического кабеля и эксплуатации этого кабеля в секторе транзита данных в географии Афганистана в целях цифровой инфраструктуры и региональных услуг. Он рассказал о создании систем, контроле и надзоре в секторе телекоммуникационных услуг и других темах.
Генеральный директор Содружества Алексей Бордон также заверил в полном сотрудничестве по этим вопросам.
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Исполком РСС открыл отделение для стран Центральной Азии
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22.05.2025
В Ташкенте состоялось открытие отделения Исполнительного комитета Регионального содружества в области связи (РСС) для стран Центральной Азии. Новая структура станет координационным центром для реализации совместных проектов в сфере телекоммуникаций и цифровых технологий. Здесь будут обсуждаться и разрабатываться инициативы, направленные на развитие цифровой инфраструктуры, внедрение инновационных решений и обмен опытом между странами региона. Об этом сообщает пресс-служба АК "Узбектелеком", в здании которого будет организована работа филиала.
В церемонии открытия приняли участие генеральный директор РСС Алексей Бородин, министр цифровых технологий Республики Узбекистан Шерзод Шерматов, председатель правления АК "Узбектелеком" Назиржон Хасанов, а также представители Совета РСС и Координационного совета. Участники события отметили, что открытие филиала в Ташкенте укрепляет позиции Узбекистана как активного участника цифровых процессов в регионе и создает дополнительные возможности для практического сотрудничества в сфере связи и информационно-коммуникационных технологий между странами Центральной Азии.
Региональное содружество в области связи создано администрациями связи государств в соответствии с "Соглашением о создании Регионального содружества в области связи" от 17 декабря 1991 г. с целью широкого сотрудничества и проведения согласованных действий этих государств в области электрической и почтовой связи. Участниками РСС на добровольных началах являются администрации связи Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины.