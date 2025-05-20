Исполком Регионального содружества в области связи открыл в Ташкенте отделение для стран Центральной Азии

00:45 24.05.2025

В Ташкенте открыт региональный филиал Исполнительного комитета по сотрудничеству в области связи для стран Центральной Азии



Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) - В Ташкенте официально открыт региональный филиал Исполнительного комитета по сотрудничеству в области связи для стран Центральной Азии.



Новая структура призвана стать координационным центром по реализации совместных проектов в сфере телекоммуникаций и цифровых технологий, где будут рассматриваться вопросы развития цифровой инфраструктуры региональных стран, внедрения инновационных решений, обмена опытом, а также формироваться новые инициативы.



На торжественной церемонии присутствовали генеральный директор Исполнительного комитета по сотрудничеству в области связи (ИСКС) Алексей Бородин, министр цифровых технологий Узбекистана Шерзод Шерматов, а также руководители и представители Совета ИСКС и Координационного совета.



Участники отметили, что открытие филиала в Ташкенте не только усилит роль Узбекистана в цифровой трансформации региона, но и создаст дополнительные возможности для практического сотрудничества в сфере связи и информационно-коммуникационных технологий между странами Центральной Азии.



Ожидается, что филиал станет постоянной площадкой для взаимодействия специалистов, обсуждения стратегических вопросов и запуска новых инициатив в области цифровой модернизации.



Данное событие является важной составляющей задач, обозначенных Президентом Узбекистана в рамках приоритетов цифровой трансформации, и подтверждает стремление страны стать IT-хабом региона.



Работа филиала будет организована на базе здания UZTELECOM.



