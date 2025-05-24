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Состоялся рабочий визит туркменских парламентариев во главе с Дуньягозель Гулмановой в КитайСостоялся рабочий визит туркменских парламентариев во главе с Дуньягозель Гулмановой в Китай
10:14 24.05.2025

Состоялся рабочий визит туркменских парламентариев в Китай
https://www.turkmenistan.ru/
24.05.25

В целях развития межпарламентских отношений между Туркменистаном и Китайской Народной Республикой состоялся рабочий визит туркменской делегации под руководством председателя Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулмановой в КНР.

В рамках визита состоялась встреча с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китайской Народной Республики Чжао Лэцзи. В ходе встречи было подчеркнуто значение принятия ООН по инициативе Туркменистана резолюций "2025 год – Международный год мира и доверия" и "Постоянный нейтралитет Туркменистана", и туркменская сторона выразила благодарность за поддержку Китайской Народной Республикой этой инициативы Туркменистана.

Было отмечено значение совершенствования деятельности групп межпарламентской дружбы, которые будут способствовать развитию межпарламентского сотрудничества между двумя странами, активизации отношений профильных комитетов и проведению встреч и конференций на уровне парламентов. На встрече китайская сторона выразила готовность к дальнейшему расширению сотрудничества между Туркменистаном и Китайской Народной Республикой в таких сферах, как наука и образование, здравоохранение, сельское хозяйство.

Кроме того, в рамках визита состоялась встреча председателя Меджлиса Туркменистана с заместителем председателя Китайской Народной Республики Хан Чженом. В ходе встречи было отмечено, что народы двух стран связаны историческими корнями, культурной и духовной общностью через древний Великий Шелковый путь, и что сегодня благодаря усилиям глав государств отношения в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, основанные на взаимном уважении, доверии и равноправии, успешно развиваются и обогащаются новым содержанием.

В ходе переговоров особо подчеркивалась роль сотрудничества двух государств в международной правовой системе для дальнейшего развития широкомасштабных, равноправных и взаимовыгодных отношений между Туркменистаном и Китайской Народной Республикой. Также было отмечено, что эти отношения способствуют дальнейшему укреплению дружбы и братства между народами, поддержке межгосударственных отношений сотрудничества путем парламентской дипломатии.

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Председатель ПК ВСНП провел переговоры с председателем Меджлиса Туркменистана

Пекин, 22 мая /Синьхуа/ -- Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ Чжао Лэцзи в четверг в Пекине провел переговоры с председателем Меджлиса /парламента/ Туркменистана Дуньягозель Гулмановой.

Чжао Лэцзи напомнил, что в январе 2023 года председатель КНР Си Цзиньпин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов совместно объявили о повышении уровня двусторонних отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства.

В октябре того же года, добавил Чжао Лэцзи, председатель Си Цзиньпин провел дружественные обмены с председателем Халк Маслахаты /высшего органа народной власти/ Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, который прибыл в Китай для участия в 3-м Форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Пояса и пути". Лидеры двух стран наметили новый план развития межгосударственной кооперации в различных областях.

Председатель ПК ВСНП отметил, что Китай готов совместно с Туркменистаном воплощать в жизнь важный консенсус, достигнутый лидерами двух стран, укреплять сотрудничество в различных областях и непрерывно обогащать содержание китайско-туркменских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства.

Китай высоко ценит твердую поддержку Туркменистаном позиции Китая по тайваньскому вопросу и вопросам, связанным с Синьцзяном и правами человека, продолжил Чжао Лэцзи, добавив, что КНР будет, как и прежде, твердо поддерживать Туркменистан в защите его национальной независимости, суверенитета и безопасности, в проведении политики вечного нейтралитета и в следовании по пути развития, соответствующему его национальным условиям.

Китай готов совместно с Туркменистаном ускорять сопряжение инициативы "Пояс и путь" со стратегией "Возрождение Великого шелкового пути", изучать новые меры по углублению сотрудничества в таких областях, как взаимосвязанность и сельское хозяйство, а также расширять кооперацию в таких сферах, как культура, туризм и образование, добавил председатель ПК ВСНП.

Он призвал обе стороны совместно содействовать реализации трех крупных глобальных инициатив, выдвинутых председателем Си Цзиньпином, защищать многостороннюю торговую систему, ядром которой является Всемирная торговая организация, придерживаться подлинного мультилатерализма.

Чжао Лэцзи подчеркнул, что законодательные органы Китая и Туркменистана всегда поддерживают дружественные контакты. По его словам, ВСНП готово вместе с Меджлисом Туркменистана укреплять дружественные обмены между законодательными органами на разных уровнях, углублять обмен опытом в вопросах законотворчества, надзора и государственного управления, создавать благоприятную правовую среду для практического сотрудничества между двумя странами.

Д. Гулманова со своей стороны заявила, что под стратегическим руководством лидеров двух государств туркменско-китайские отношения всеобъемлющего стратегического партнерства достигли бурного развития в различных областях, включая политику, экономику, дипломатию и культурно-гуманитарные обмены.

Меджлис Туркменистана рассчитывает углублять дружественные контакты с ВСНП, укреплять обмены между профильными комитетами, а также депутатами и представителями от молодежи и женщин, добавила Д. Гулманова.

Источник - Turkmenistan.ru
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