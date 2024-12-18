Зампред Совбеза РФ Медведев упомянул "радиостанцию Судного дня" с ее сообщением про "хрюкостяг". Что нужно знать

11:43 24.05.2025

Медведев упомянул "радиостанцию Судного дня" с ее сообщением про "хрюкостяг"



Военная радиостанция, известная как УВБ-76, регулярно передает закодированные сообщения в виде различных словоформ, что пользователи соцсетей часто связывают с событиями вокруг СВО



МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сопроводил свой пост про последние события вокруг Украины упоминанием радиостанции УВБ-76 и ее недавних "сообщений".



"Радиостанция Судного дня: на смену майскому "беззлобию" пришел лютый "хрюкостяг", - написал замглавы СБ РФ в своем Telegram-канале.



Военная радиостанция, известная как УВБ-76 и получившая в СМИ прозвище "радиостанция Судного дня", регулярно передает закодированные сообщения в виде различных словоформ, что пользователи соцсетей часто связывают с событиями вокруг СВО.



Официально назначение станции не комментировалось.



