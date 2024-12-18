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Зампред Совбеза РФ Медведев упомянул "радиостанцию Судного дня" с ее сообщением про "хрюкостяг". Что нужно знать
11:43 24.05.2025

Медведев упомянул "радиостанцию Судного дня" с ее сообщением про "хрюкостяг"

Военная радиостанция, известная как УВБ-76, регулярно передает закодированные сообщения в виде различных словоформ, что пользователи соцсетей часто связывают с событиями вокруг СВО

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сопроводил свой пост про последние события вокруг Украины упоминанием радиостанции УВБ-76 и ее недавних "сообщений".

"Радиостанция Судного дня: на смену майскому "беззлобию" пришел лютый "хрюкостяг", - написал замглавы СБ РФ в своем Telegram-канале.

Военная радиостанция, известная как УВБ-76 и получившая в СМИ прозвище "радиостанция Судного дня", регулярно передает закодированные сообщения в виде различных словоформ, что пользователи соцсетей часто связывают с событиями вокруг СВО.

Официально назначение станции не комментировалось.



Радиостанция Судного дня передала два новых сообщения. Что нужно знать
Радиостанция Судного дня передала в эфир два сообщения

Известия, 23 мая 2025
https://iz.ru/

Радиостанция УВБ-76, известная также как радиостанция Судного дня или "жужжалка", передала два новых загадочных послания. Неизвестный голос оставил в эфире сообщения "беззлобие" и "хрюкостяг". До этого радиолюбители поймали две шифровки, выпущенные в один день с телефонным разговором президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. Что известно о таинственной радиостанции - в материале "Известий".

Что такое "жужжалка"

• Достоверно подтвержденных сведений о том, что собой представляет радиостанция и для чего она выпускает свои сообщения, не существует. Даже ее название является довольно условным - первоначально радиолюбители назвали ее УЗБ-76, имея в виду, что первые сообщения стали поступать в 1976 году. Потом позывной переиначили на УВБ-76.

• Чтобы услышать эфир радиостанции, достаточно настроить коротковолновый радиоприемник на частоту 4625 килогерц. Большую часть времени на фоне шумов звучит прерывистое низкое гудение, из-за чего радиостанцию также прозвали жужжалкой. Но иногда поступают различные сообщения, над значением которых ломают голову радиолюбители.

Какие звучали сообщения

• Сообщения на русском языке появляются внезапно и становятся событием в радиомире. С их помощью слушатели пытаются понять назначение УВБ-76 и вычленить какую-либо осмысленную информацию. Обычно сообщения зашифровываются с помощью фонетической азбуки (когда буквы передаются словами, которые начинаются с этой самой буквы). Из букв получается либо существующее слово, либо похожее на настоящее. Сообщения начинаются с аббревиатуры НЖТИ и сопровождаются рядом цифр. Например, 22 мая в эфир поступили фразы "НЖТИ 37339 БЕЗЗЛОБИЕ 4223 7856" и "НЖТИ 04315 ХРЮКОСТЯГ 4726 4703". 19 мая, перед разговором Путина с Трампом и прямо во время него слушатели услышали сообщения "НЖТИ 89905 БЛЕФОПУФ 4097 5573" и "НЖТИ 01263 БОЛТАНКА 4430 9529".

• Частота и объем сообщений постоянно разнятся. На заре существования радиостанции пауза в эфире могла длиться по несколько лет. С начала 2000-х сообщения стали поступать почти каждую неделю, а иногда и по несколько дней подряд, но при этом иногда радиостанция замолкала на месяцы. Объем переданных шифровок также разнится - от двух до трех десятков. Какой-либо закономерности между посланиями в среде радиолюбителей пока не обнаружили.

• Крайне редко в эфире УВБ-76 оказываются вполне понятные сообщения. В 2001 году прозвучали слова "Я 143, не получаю генератор, идет такая работа от аппаратной", в дальнейшем в эфир попали фразы "агроном выходит за ворота" и "надувная спасательная лодка". Иногда на радиостанции звучала музыка, но такое явление обычно объясняют взломом частоты.

Кому принадлежит радиостанция

• 5 июня 2010 года эфир УВБ-76 замолк полностью, не было даже привычного жужжания. Однако через сутки звук вернулся. Энтузиасты считают, что это было связано с переносом радиостанции. Предполагается, что ранее она находилась рядом с военным городком подмосковного поселка Поварово. Затем ее перенесли, но местонахождение так и осталось неизвестным. Есть версии, что вещание происходит из Псковской или Ленинградской области.

• Из-за ореола секретности владельцем радиостанции обычно называют Западный военный округ российских вооруженных сил, однако эта информация никогда не была подтверждена официально. Есть предположения, что УВБ-76 необходима для обеспечения ядерной безопасности России - прерывание эфира станет сигналом к ответному ядерному удару. Также она может использоваться для передачи секретных сообщений агентам разведки или занимать эфир на случай экстренного оповещения населения.

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В Госдуме раскрыли тайну "радиостанции Судного дня" УВБ-76
По словам главы Комитета по обороне Картаполова, объект действительно имеет важную функцию, но к силам ядерного сдерживания никак не относится

Автор: Николай Козин
18.12.2024
https://www.pnp.ru/

Загадочная радиостанция УВБ-76, над предназначением которой энтузиасты бьются вот уже много лет и которую связывают с "системой Судного дня" "Периметр", на самом деле не имеет никакого отношения к силам ядерного сдерживания. Об этом "Парламентской газете" в среду, 18 декабря, рассказал председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Почему УВБ-76 стала легендой в узких кругах и что она передает - читайте в нашем материале.

"Пупсокот", "бильярд" и "геенна"

УВБ-76, она же "жужжалка", известна среди любителей тайн и загадок вот уже много лет. Это радиостанция, вещающая на постоянной частоте. Большую часть времени она передает дежурный сигнал, похожий на жужжание, из-за которого за ней и закрепилось обиходное прозвище. Однако время от времени жужжание прерывается трансляцией закодированных сообщений. Они состоят из цифр и слов, которые передаются при помощи транслитерации - через обозначения имен. Среди слов могут встречаться как осмысленные - "неупругий", "хватание", "бильярд" и даже зловещее "геенна", так и несуществующие: "кубокит", "пупсокот", "пактобей" и "таймобобр". Порой на частоте вещания станции ловили и другие передачи, например фоновые шумы и разговоры, которые позволяют предположить, что дежурный сигнал не генерируется автоматически, а исходит от некоего постоянно работающего устройства, а передатчик установлен перед микрофоном, а также обрывки фраз или даже отрывок "Лебединого озера".

По данным радиосталкеров, УВБ-76 активировалась, в частности, накануне начала специальной военной операции. С тех пор станция, до этого в основном молчавшая, передает зашифрованные сообщения регулярно. А очередной всплеск ее активности пришелся на 11 декабря, когда станция передала сообщение сразу из 30 слов. В интернете это вызвало бурю обсуждений, чем немедленно воспользовались радиохулиганы: они вклинились на частоту вещания УВБ-76 и запустили там трансляцию песни SHAMANa "Я русский", подлив еще масла в огонь конспирологических теорий.

Военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с "Парламентской газетой" отметил, что шумиха вокруг УВБ-76 может быть сильно преувеличена.

"Я допускаю, что это может быть какая-то заброшенная радиостанция, которая вещает на своей частоте, что называется, по кругу, как магнитофон, - пояснил эксперт. - А закодированные сообщения могут быть не более чем происками все тех же радиохулиганов, которые наткнулись на нее когда-то и решили нагнать таинственности".

"Своя функция и роль у нее действительно есть"

За годы своей известности в сообществе радиосталкеров УВБ-76 действительно обросла огромным количеством слухов и легенд. Самая известная, запущенная журналистами ВВС, гласит, что станция подключена к системе "Периметр", или по западной классификации системе "Мертвая рука", которая отвечает за автоматическое нанесение ответного ядерного удара в случае гибели командования, способного отдать подобный приказ. По версии журналистов, именно этим объясняется жужжание, которое транслируется на частоте вещания станции: если сигнал прервется, система активируется.

Председатель комитета Госдумы Андрей Картаполов, к которому "Парламентская газета" обратилась за разъяснениями, историю о "Мертвой руке" встретил со смехом.

"Нет, поверьте мне, ни к какой системе "Периметр", равно как и к системе ядерного щита в принципе, УВБ-76 отношения не имеет, - рассказал парламентарий. - У этой радиостанции действительно есть своя функция и своя достаточно важная задача, но с ядерными силами сдерживания они никак не связаны".

Андрей Картаполов прокомментировал также недавнюю активацию УВБ-76, вызвавшую новый всплеск интереса к загадочной станции. По словам председателя Комитета по обороне, сообщения, которые она передавала на днях, были не более чем проверкой ее работоспособности.

"Поэтому я бы посоветовал не нагнетать панику и не искать тайных смыслов там, где их нет", - заключил парламентарий.

Истинное предназначение УВБ-76 Андрей Картаполов, как человек, облеченный военной тайной, раскрывать не стал. Однако понятно, что хоть загадочная станция и существует, строить вокруг нее теории заговора и уж тем более ее бояться не стоит.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1748076180


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