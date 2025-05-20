Трамп в арабском Эльдорадо. Торгашеская логика большой политики, - Сергей Кожемякин

15:39 24.05.2025 Трамп в арабском Эльдорадо. Торгашеская логика большой политики



Первый официальный визит Дональд Трамп совершил на Ближний Восток. Широко разрекламированное турне имело ряд причин - как явных, так и скрытых. Среди них желание поднять рейтинги внутри США и сохранить влияние в ключевом регионе перед лицом успехов Китая.



"Успокоительное" на триллионы



Любой шаг буржуазных элит продиктован жаждой выгоды. Чем больше нолей у суммы предполагаемого барыша, тем заметнее суета дельцов от политики. Этот закон справедлив и для дипломатии. Неудивительно, что Трамп - буржуа до мозга костей - уже во второй раз начинает программу официальных зарубежных поездок с Ближнего Востока. Регион, богатый природными ресурсами и ключевой с точки зрения географического расположения, по-прежнему находится в центре внимания Вашингтона.



Для новой американской администрации это особенно важно. "Правда" рассказывала (см. номер от 16-19 мая с.г.) об обрушении популярности президента и всплеске протестной активности. Не желая пересматривать неолиберальный курс, Белый дом сулил разочарованным сторонникам "золотой дождь" от импортных пошлин. Но и здесь все пошло наперекосяк. Заградительные тарифы ударили по самим Штатам - как по рядовым потребителям, так и по крупным корпорациям. В связи с этим срочно требовалось другое "успокоительное".



На всем протяжении турне риторика Трампа и его команды напоминала байки конкистадоров, якобы нашедших Эльдорадо с его сказочными богатствами. "Это рекордная поездка. Никогда еще поездка не приносила четыре триллиона долларов за четыре дня", - похвалялся президент. Как водится, он несколько приукрасил реальность. Власти Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ - стран, которые посетила американская делегация, - действительно пообещали вложить в экономику США огромные суммы. Первая - 600 млрд (а в перспективе - до триллиона) долл., второй - 1,2 трлн, третьи и вовсе 1,4 трлн в ближайшие десять лет.



Реальные контракты на порядок меньше, хотя недооценивать их нельзя. С Эр-Риядом подписаны соглашения о покупке американских газовых турбин и пассажирских самолетов "Боинг", о строительстве центров обработки данных искусственного интеллекта. 160 "Боингов" намерен приобрести Катар. Компании из Эмиратов обещают построить алюминиевый завод в штате Оклахома, корпорации США получат доступ к местным залежам нефти и газа. Все это, по уверениям Трампа, создаст рабочие места и даст толчок росту американской экономики.



Как обычно, президент не забыл о личной выгоде. Бизнес, нынче контролируемый сыновьями Трампа, получил подряды на строительство полей для гольфа и коммерческой недвижимости в Катаре и ОАЭ. Катарские власти вдобавок преподнесли гостю "скромный сувенир" в виде самолета "Боинг 747-8" VIP-класса стоимостью 400 млн долл. Тот подарок принял, сообщив, что воздушное судно станет президентским бортом. Внутри США это вызвало вал критики, поскольку, по протоколу, глава государства не может принимать столь щедрые дары. Генпрокурор Пэм Бонди поспешила защитить "шефа". Вот только до вступления в должность чиновница была официально зарегистрирована как лоббист Катара, получая в отдельные месяцы до 115 тыс. долл.



В общем, для простых американцев выгода от президентского вояжа более чем призрачна - в отличие от крупного бизнеса. Трампа в поездке сопровождали не только руководители "экономического блока" администрации, но и миллиардеры Илон Маск, Сэм Альтман, Дженсен Хуанг и другие.



"Сливки снимет" и военно-промышленный комплекс США. С одной Саудовской Аравией заключены оружейные сделки на 142 млрд долл. Помимо поставок боевых самолетов (включая истребители F-35), средств ПВО, оружия для ВМС, Вашингтон займется подготовкой и модернизацией королевской армии. Разведывательно-ударные беспилотники MQ-9 закупит Катар, миллиарды долларов будут потрачены на переоборудование американской базы ВВС Аль-Удейд. Военно-транспортные вертолеты CH-47F Chinook и компоненты для модернизации парка истребителей F-16 получат ОАЭ.



Логика торгашей



Турне Трампа преследовало не только утилитарно-торгашеские цели. США не собираются терять контроль над Ближним Востоком, для чего готовы расточать лицемерные похвалы своим сателлитам. "Американо-саудовские отношения всегда были краеугольным камнем безопасности и процветания", - заявил Трамп в Эр-Рияде. Наследного принца и фактического правителя королевства Мухаммеда бен Салмана он назвал "великим партнером" и "отличным парнем".



Немало эпитетов нашлось у президента и для самопровозглашенного лидера Сирии Ахмеда аш-Шараа, с которым он встретился в Саудовской Аравии. Широким жестом Трамп пообещал отменить все ранее введенные санкции, чтобы дать Дамаску "шанс на величие". Представить что-то более циничное сложно. Полтора десятилетия санкции (даже хозяин Белого дома признал, что они были "очень мощными и разрушительными") отравляли жизнь населению Сирии. Ущерб от них оценивается в 800 млрд долл., при нынешних темпах развития стране понадобится полвека, чтобы вернуться на довоенный уровень. 34 процента населения (по сравнению с 5 процентами до гражданской войны) страдает от недоедания, девять из десяти жителей живут в бедности.



Наивно полагать, что США неожиданно раскаялись. Как и прежде, ими движет голый расчет. К власти в Сирии пришли ставленники внешних сил, и Вашингтон наряду с Турцией и арабскими монархиями спешит извлечь из этого максимум выгоды. Снятие санкций Трамп оговорил жесткими условиями. Среди них установление дипотношений с Израилем, депортация палестинских "террористов" и взятие под контроль тюрем, где содержатся боевики "Исламского государства"* (сегодня их охраняют курдские ополчения). Держа нос по ветру, аш-Шараа расширил список уступок. Он призвал американский капитал разрабатывать месторождения нефти и газа, а также пообещал в сотрудничестве с семьей президента США построить в Дамаске небоскреб "Трамп-тауэр".



Свои куски отхватывают и другие хищники. Франция получила под управление порт Латакия, ОАЭ - порт Тартус (что нивелирует заключенное в 2019 году соглашение с Россией). О правах человека, нарушение которых ставили в вину Башару Асаду, никто не вспоминает. Это при том, что преследование алавитов и других национально-религиозных меньшинств приобретает характер геноцида. С начала марта, когда погибли более тысячи мирных жителей, расправы не прекращаются ни на один день. В конце апреля были убиты более двадцати жителей Хомса. 10 мая в Джабле головорезы открыли огонь по прохожим. Погибли четыре человека, среди которых восьмиклассник. Жертвами резни стали более ста друзов.



Благополучно забыто прошлое аш-Шараа и его подельников в рядах ИГ*, "Аль-Каиды"* и других джихадистских группировок. А ведь относительно недавно сирийский лидер признавался, что был счастлив, узнав о терактах 11 сентября 2001 года в США!



Буйство "миротворца"



Но политика капиталистических стран всегда соткана из лжи и преступлений. Одна из задач Трампа - сколачивание антииранского фронта. Напомним: в Омане продолжаются непрямые переговоры Тегерана и Вашингтона. И хотя Иран заявил о готовности ликвидировать запасы высокообогащенного урана и допустить международных инспекторов к контролю над ядерными объектами в обмен на снятие санкций, США требуют капитуляции. Последняя включает полный отказ даже от мирных ядерных разработок, ракетной программы и поддержки союзных сил. "У вас безграничный запас нефти и газа, зачем вам гражданский атом?" - притворно удивляется Трамп. "Если Иран отвергнет оливковую ветвь, мы окажем максимальное давление и сведем экспорт иранской нефти к нулю", - добавляет он.



Не дожидаясь результатов переговоров, Белый дом наращивает санкции. Под них подпали китайские нефтеперерабатывающие заводы и портовые компании. В регион переброшены треть парка стратегических бомбардировщиков B-2 и две авианосные группы США. Под ударом находятся и другие силы, отвергающие империалистическую гегемонию. Находясь в Эр-Рияде, Трамп заявил, что для будущего Ливана "настала эпоха, свободная от хватки террористов "Хезболлы".



Правда, успехи здесь пока условные. Незадолго до начала турне Трамп объявил о завершении авиаударов по Йемену. По его словам, хуситы отказались атаковать гражданские суда (хотя нападения не происходят с конца прошлого года). "Они просто не хотят воевать, мы нанесли им очень сильный урон, они капитулировали", - бахвалится Трамп.



Урон в основном понесли мирные жители. В уничтоженном Вашингтоном центре содержания мигрантов погибли 68 беженцев из Африки, пытавшихся попасть в Саудовскую Аравию. В то же время американскому бюджету нанесен ущерб более чем на миллиард долларов. Потеряны семь БПЛА MQ-9 Reaper стоимостью 30 млн каждый и два палубных истребителя F/A-18. Развязав войну спустя два месяца после вступления в должность, "миротворец" Трамп грозит "вернуться к наступлению", если ему не понравится поведение хуситов.



Никуда не делась и поддержка агрессивных действий Израиля. Накануне и во время ближневосточного турне многие СМИ заявляли об охлаждении отношений двух стран. Главным аргументом стало невключение еврейского государства в программу визита. Однако единственная причина - нежелание создавать неудобства для арабских монархий. Сохраняя тесные связи с Израилем, они притворно изображают сочувствие палестинцам.



В ходе переговоров Трамп всячески пытался склонить собеседников к углублению связей с Израилем. Его "горячая надежда и мечта", признался он, чтобы Эр-Рияд присоединился к "авраамовым соглашениям". В свою очередь спецпредставитель по Ближнему Востоку Стив Уиткофф сообщил, что работу над нормализацией отношений с Израилем, помимо Саудовской Аравии, ведут Сирия, Ливан и Ливия.



В Белом доме закрывают глаза на продолжающийся геноцид. 16 мая Израиль приступил к очередному крупному наступлению, открыто признавая цель "очищения" сектора Газа от арабского населения. "Мы работаем над поиском принимающих стран. Если дать им [жителям региона] возможность уехать, больше половины уедут", - заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Трамп поддержал этот план, пообещав партнерам поддержку. "Соединенные Штаты возьмут Газу и превратят ее в зону свободы", - сообщил он 15 мая. В этот день в одном только городе Хан-Юнис жертвами израильских налетов стали более ста человек.



"Зона свободы" создается путем уничтожения больниц, школ и жесточайшей блокады. 2 млн жителей - 93 процента населения - испытывают нехватку продовольствия, 244 тыс. из них страдают от острого голода. В этих условиях США и Израиль объявили о создании "гуманитарного фонда Газы", который должен прийти на смену программам под эгидой ООН. Но если последние располагали 400 пунктами раздачи продовольствия, то здесь предполагается создать всего четыре, причем исключительно в районах, находящихся под контролем израильской армии. В ООН назвали план не соответствующим "международным принципам гуманности".



Нельзя не сказать еще об одной подоплеке ближневосточного вояжа. В последние годы значительно укрепились позиции КНР в регионе. Пекин стал его главным торговым партнером и источником вложений. Если в 2007 году на долю Китая приходился 1 процент инвестиций, то теперь эта доля превысила 30 процентов. В Саудовской Аравии китайскими компаниями строятся или расширяются порты в Джидде, Джизане, Янбу, компания "Хуавей" включила регион в мобильную сеть поколения 5G. Любопытны недавние опросы, касающиеся обострения американо-китайского конфликта. Лишь 6 процентов саудовцев и 11 процентов респондентов из ОАЭ готовы поддержать США. На стороне КНР, соответственно, 29 и 26 процентов. Остальные предпочитают нейтралитет.



Это сильно беспокоит американскую администрацию. В пику проекту "Один пояс и один путь" она выдвинула инициативу транспортного коридора Индия - Израиль - Италия, который должен пройти через арабские страны. В рамках стратегии индийские власти объявили о строительстве глубоководного порта Вадхаван на берегу Аравийского моря. Израильский порт Хайфа - еще один пункт будущего коридора - перешел под управление индийского конгломерата "Адани Груп". Борьба за экономическое и, как следствие, политическое господство только разворачивается.



* Организация, запрещенная в РФ.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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