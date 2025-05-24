Дархан Сатыбалды назначен акимом Алматы

18:25 24.05.2025

Дархан Сатыбалды назначен акимом Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

24 мая 2025



"Назначить Сатыбалды Дархана Амангелдыулы акимом города Алматы, освободив от ранее занимаемой должности", - говорится в указе Главы государства.



