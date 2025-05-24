|Дархан Сатыбалды назначен акимом Алматы
18:25 24.05.2025
Дархан Сатыбалды назначен акимом Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
24 мая 2025
"Назначить Сатыбалды Дархана Амангелдыулы акимом города Алматы, освободив от ранее занимаемой должности", - говорится в указе Главы государства.
Биография Дархана Сатыбалды
Дархан Сатыбалды родился 26 марта 1974 года в Южно-Казахстанской области, окончил Акмолинский сельскохозяйственный институт имени Сейфуллина, Казахский гуманитарно-юридический университет. Экономист-менеджер, юрист.
Трудовую деятельность начал сотрудником отделения совхоза Келес Келесского района Южно-Казахстанской области.
В 1991 году был рабочим отделения "Коммунизм" Келесского района.
В 1996-1999 годах – старший экономист ГКП "Келес" Келесского района, главный бухгалтер ТОО "Кураков и Ко" Акмолинской области.
В 2000-2002 годах – ведущий, главный контролер-ревизор правления контроля за исполнением бюджетных процедур в государственных учреждениях.
В 2002-2006 годах – референт, консультант, главный эксперт и заведующий сектором отдела бюджетного планирования и финансового контроля управления делами Президента Республики Казахстан.
В 2006-2007 годах – директор ГКП "Жылу" акимата Астаны, работал в Комитете по судебному администрированию при Верховном суде.
С 2007 по 2010 год – заместитель директора бюджетного департамента, заместитель директора финансового департамента, заместитель председателя Комитета науки Министерства образования и науки.
С 2010 по 2013 год – начальник департамента Комитета национальной безопасности. Заместитель заведующего социально-экономическим отделом Канцелярии премьер-министра.
В 2013-2015 годах – аким Шымкента.
В 2015-2017 годах – первый заместитель акима Южно-Казахстанской области.
В 2018-2019 годах был депутатом Сената Парламента от Шымкента, член постоянного Комитета по социально-культурному развитию и науке.
2019-2022 годы - чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Республике Узбекистан.
2022-2025 годы – аким Туркестанской области.
В январе 2025 года указами Главы государства Дархан Сатыбалды был освобожден от должности акима Туркестанской области и назначен первым заместителем руководителя Администрации Президента.