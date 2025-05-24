 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 24.05.2025
18:25  Дархан Сатыбалды назначен акимом Алматы
15:39  Трамп в арабском Эльдорадо. Торгашеская логика большой политики, - Сергей Кожемякин
12:41  Руководитель группы по повышению рейтинга Саида Мирзиеева отчиталась об пересмотре S&P Ratings прогноза по Узбекистану на позитивный
11:43  Зампред Совбеза РФ Медведев упомянул "радиостанцию Судного дня" с ее сообщением про "хрюкостяг". Что нужно знать
00:45  Исполком Регионального содружества в области связи открыл в Ташкенте отделение для стран Центральной Азии
00:05  ВС РФ освободили село Богатырь на Южно-Донбасском направлении – итоговая сводка Readovka за 23 мая
Пятница, 23.05.2025
22:56  Китай сделал строгое представление Японии в связи с задержанием тайваньского рыболовного судна
21:31  Spik.kz: "Мягкая сила" в действии: как США собираются влиять на Центральную Азию…
20:20  В Узбекистане появятся "Менделеевские школы" с углубленным изучением естественных наук
19:23  ProFinance: Трамп обвалил рынки предложением ввести пошлины в 50% в отношении ЕС
17:00  "Планета Земля: гармония человека и природы" – экологический конгресс в Санкт-Петербурге
16:20  Павел Дуров наконец-то стал русским и поднял на восстание румын, - Дмитрий Бавырин
13:36  Bloomberg обозвал профессора Мединского ястребом
10:59  Об участии Президента Узбекистана в работе неформального саммита Организации тюркских государств
10:40  Об участии Президент Кыргызстана в неформальном Саммите ОТГ в Будапеште
10:26  Об участии Президента Казахстана в неформальном саммите Организации тюркских государств
04:51  В Сеуле стартовал новый этап Большой игры за ресурсы Центральной Азии, - Николай Ильясов
03:35  Полковник СВР, профессор МГИМО Безруков: Россия может прокормить и обогреть весь мир
02:53  НГ: США развеяли "Грузинскую мечту"
02:10  Казахстан–Азербайджан–Россия: кто и для чего сеет рознь по берегам Каспия? - Марат Нургожаев
01:21  "Мы воевали со Швецией 21 год". Чем СВО похожа на Северную войну, - Дмитрий Губин
00:49  В Бишкеке опасаются языковых протестов, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ перешли в наступление в Волчанске Харьковской области – итоговая сводка Readovka за 22 мая
Четверг, 22.05.2025
20:53  Устойчивое развитие или устойчивая эксплуатация? - Леонид Савин
20:00  Инициатор Всемирного дня футбола Рустам Эмомали выступил в ООН на церемонии его первого празднования
18:28  "Помогать Украине" готовы те, кто всегда шел ее завоевать, - Денис Давыдов
16:40  Как зампредседателя Нацбанка Казахстана Берик Шолпанкулов прояснил ситуацию с криптовалютой и исчезновением денег
15:48  В Пекине прошла неформальная встреча глав МИД Китая, Афганистана и Пакистана
15:41  Монголия официально запустила сеть 5G по всей стране
14:25  Тот самый Олень: Шоу с переоблачением "американских ястребов" в "голубиные шкуры"
12:59  От Термеза до Южных морей: Узбекистан намерен включить Афганистан в региональное сотрудничество
12:40  Казахстанские боксерши собрали все золото на юниорском (U-18) чемпионате Азии в Коломбо
12:09  Узбекистан присоединился к союзу Азербайджана и Турции, - Виктория Панфилова
08:00  Tencent(Китай): Россия не случайно задержала эстонский танкер Green Admire
03:55  США снова провели плановый (никак не связан с текущей международной обстановкой) пуск баллистической ракеты Minuteman III
02:37  The Telegraph: по делу о покушении на имущество британского премьера задержана банда с Украины
02:19  Россия сейчас занята, но когда освободится - вернется на Южный Кавказ, - Карен Игитян
02:10  Тюркоязычные страны ЦентрАзии в Будапеште признали Турецкую Республику Северного Кипра, провозглашение которой ранее осудили на саммите с ЕС
01:41  Иранская деревня привлекает туристов древней легендой о девушке Мине и леопарде, влюбленным в ее голос
01:32  Схватка за Гренландию: Дания ищет защиты от Америки у Китая? - Дмитрий Нефедов
00:01  ВС РФ обвалили фронт ВСУ южнее Константиновки – итоговая сводка Readovka за 21 мая
Среда, 21.05.2025
23:57  Times Of India: Индия использовала Т-72 в противостоянии с Пакистаном
19:00  Чем грозит разгоревшийся в Японии "рисовый кризис"? Что нужно знать
18:51  Европа – США: мост через Атлантику будет строить Мелони? - Елена Пустовойтова
16:21  СВР: в кулуарах ЕК раздражены некомпетентностью Каллас во внешней политике
13:50  В честь Всемирного дня футбола в Душанбе пройдет товарищеский матч между легендами футбола Таджикистана и России
13:39  Виктор Орбан организовал прием для лидеров Организации тюркских государств
13:35  Узбекистан в составе Организации тюркских государств: хронология взаимодействия
13:33  Неформальный саммит Организации тюркских государств стартовал в Будапеште
13:23  МИД Казахстана: Киев не ответил на запрос о нападениях на объекты КТК
05:01  Рейтинг друзей и недоброжелателей России
04:39  ProFinance: Китайские компании покидают США
03:32  Глава экологического ведомства Афганистана направляется в Россию на всемирный конгресс
02:11  Почему венгры считают себя тюрками, - Анна Бажайкина
01:22  Что последует за переговорами в Стамбуле, - Владимир Пряхин
01:00  В Венгрии состоялась встреча глав МИД стран ОТГ
00:56  РФ получила первый с начала СВО иностранный кредитный рейтинг. От китайского агентства CCXI
00:05  ВС РФ начали подготовку наступления на Гуляйполе – итоговая сводка Readovka за 20 мая
Вторник, 20.05.2025
23:09  Премьер Казахстана обсудил с резидентом PepsiCo строительство крупнейшего в Центральной Азии завода соленых закусок
22:46  Руководитель французской разведки, суть которого раскрыл Павел Дуров, - П.В.Густерин
17:53  Надежды Европы разрушены: Трамп отказывается идти на войну с Путиным, - Ирина Алкснис
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   КАДРЫ   | 
Дархан Сатыбалды назначен акимом Алматы
18:25 24.05.2025

Дархан Сатыбалды назначен акимом Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
24 мая 2025

"Назначить Сатыбалды Дархана Амангелдыулы акимом города Алматы, освободив от ранее занимаемой должности", - говорится в указе Главы государства.



Биография Дархана Сатыбалды

Дархан Сатыбалды родился 26 марта 1974 года в Южно-Казахстанской области, окончил Акмолинский сельскохозяйственный институт имени Сейфуллина, Казахский гуманитарно-юридический университет. Экономист-менеджер, юрист.

Трудовую деятельность начал сотрудником отделения совхоза Келес Келесского района Южно-Казахстанской области.

В 1991 году был рабочим отделения "Коммунизм" Келесского района.

В 1996-1999 годах – старший экономист ГКП "Келес" Келесского района, главный бухгалтер ТОО "Кураков и Ко" Акмолинской области.

В 2000-2002 годах – ведущий, главный контролер-ревизор правления контроля за исполнением бюджетных процедур в государственных учреждениях.

В 2002-2006 годах – референт, консультант, главный эксперт и заведующий сектором отдела бюджетного планирования и финансового контроля управления делами Президента Республики Казахстан.

В 2006-2007 годах – директор ГКП "Жылу" акимата Астаны, работал в Комитете по судебному администрированию при Верховном суде.

С 2007 по 2010 год – заместитель директора бюджетного департамента, заместитель директора финансового департамента, заместитель председателя Комитета науки Министерства образования и науки.

С 2010 по 2013 год – начальник департамента Комитета национальной безопасности. Заместитель заведующего социально-экономическим отделом Канцелярии премьер-министра.

В 2013-2015 годах – аким Шымкента.

В 2015-2017 годах – первый заместитель акима Южно-Казахстанской области.

В 2018-2019 годах был депутатом Сената Парламента от Шымкента, член постоянного Комитета по социально-культурному развитию и науке.

2019-2022 годы - чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Республике Узбекистан.

2022-2025 годы – аким Туркестанской области.

В январе 2025 года указами Главы государства Дархан Сатыбалды был освобожден от должности акима Туркестанской области и назначен первым заместителем руководителя Администрации Президента.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1748100300


Новости Казахстана
- Новый уровень торгово-экономического сотрудничества Казахстана и Кыргызстана: закон о взаимной защите инвестиций одобрил Сенат
- Олжас Бектенов обозначил приоритетную задачу холдинга "Байтерек" по финансированию реального сектора экономики
- Олжас Бектенов провел заседание Энергетического совета по вопросам развития ВИЭ
- Завод по производству безалкогольных напитков планируется построить в Алматинской области
- Глава МИД Казахстана провел встречи с ведущими венгерскими компаниями
- Наука – образование – производство: казахстанская делегация во главе с Сериком Жумангариным посетила наукоград Новосибирской области
- Коллегия Минобороны: министр обороны определил приоритетные задачи развития войск
- Советник Президента встретился с активом Актюбинской области
- Кадровые перестановки
- О мерах по привлечению инвестиций в агропромышленный комплекс
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  