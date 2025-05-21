 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 24.05.2025
23:02  Ноу-хау из Прибалтики. Русские партии сражаются с националистами на ...болгарском языке, - Никита Демидов
21:41  День славянской письменности и культуры 24 мая
20:11  Европа потребовала от Трампа санкций - и получила их, - Петр Акопов
19:35  В Китае представлен доклад "Общий дом - общественный опрос о видении развития государств-членов ШОС"
18:25  Дархан Сатыбалды назначен акимом Алматы
15:39  Трамп в арабском Эльдорадо. Торгашеская логика большой политики, - Сергей Кожемякин
12:41  Руководитель группы по повышению рейтинга Саида Мирзиеева отчиталась об пересмотре S&P Ratings прогноза по Узбекистану на позитивный
11:43  Зампред Совбеза РФ Медведев упомянул "радиостанцию Судного дня" с ее сообщением про "хрюкостяг". Что нужно знать
00:45  Исполком Регионального содружества в области связи открыл в Ташкенте отделение для стран Центральной Азии
00:05  ВС РФ освободили село Богатырь на Южно-Донбасском направлении – итоговая сводка Readovka за 23 мая
Пятница, 23.05.2025
22:56  Китай сделал строгое представление Японии в связи с задержанием тайваньского рыболовного судна
21:31  Spik.kz: "Мягкая сила" в действии: как США собираются влиять на Центральную Азию…
20:20  В Узбекистане появятся "Менделеевские школы" с углубленным изучением естественных наук
19:23  ProFinance: Трамп обвалил рынки предложением ввести пошлины в 50% в отношении ЕС
17:00  "Планета Земля: гармония человека и природы" – экологический конгресс в Санкт-Петербурге
16:20  Павел Дуров наконец-то стал русским и поднял на восстание румын, - Дмитрий Бавырин
13:36  Bloomberg обозвал профессора Мединского ястребом
10:59  Об участии Президента Узбекистана в работе неформального саммита Организации тюркских государств
10:40  Об участии Президент Кыргызстана в неформальном Саммите ОТГ в Будапеште
10:26  Об участии Президента Казахстана в неформальном саммите Организации тюркских государств
04:51  В Сеуле стартовал новый этап Большой игры за ресурсы Центральной Азии, - Николай Ильясов
03:35  Полковник СВР, профессор МГИМО Безруков: Россия может прокормить и обогреть весь мир
02:53  НГ: США развеяли "Грузинскую мечту"
02:10  Казахстан–Азербайджан–Россия: кто и для чего сеет рознь по берегам Каспия? - Марат Нургожаев
01:21  "Мы воевали со Швецией 21 год". Чем СВО похожа на Северную войну, - Дмитрий Губин
00:49  В Бишкеке опасаются языковых протестов, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ перешли в наступление в Волчанске Харьковской области – итоговая сводка Readovka за 22 мая
Четверг, 22.05.2025
20:53  Устойчивое развитие или устойчивая эксплуатация? - Леонид Савин
20:00  Инициатор Всемирного дня футбола Рустам Эмомали выступил в ООН на церемонии его первого празднования
18:28  "Помогать Украине" готовы те, кто всегда шел ее завоевать, - Денис Давыдов
16:40  Как зампредседателя Нацбанка Казахстана Берик Шолпанкулов прояснил ситуацию с криптовалютой и исчезновением денег
15:48  В Пекине прошла неформальная встреча глав МИД Китая, Афганистана и Пакистана
15:41  Монголия официально запустила сеть 5G по всей стране
14:25  Тот самый Олень: Шоу с переоблачением "американских ястребов" в "голубиные шкуры"
12:59  От Термеза до Южных морей: Узбекистан намерен включить Афганистан в региональное сотрудничество
12:40  Казахстанские боксерши собрали все золото на юниорском (U-18) чемпионате Азии в Коломбо
12:09  Узбекистан присоединился к союзу Азербайджана и Турции, - Виктория Панфилова
08:00  Tencent(Китай): Россия не случайно задержала эстонский танкер Green Admire
03:55  США снова провели плановый (никак не связан с текущей международной обстановкой) пуск баллистической ракеты Minuteman III
02:37  The Telegraph: по делу о покушении на имущество британского премьера задержана банда с Украины
02:19  Россия сейчас занята, но когда освободится - вернется на Южный Кавказ, - Карен Игитян
02:10  Тюркоязычные страны ЦентрАзии в Будапеште признали Турецкую Республику Северного Кипра, провозглашение которой ранее осудили на саммите с ЕС
01:41  Иранская деревня привлекает туристов древней легендой о девушке Мине и леопарде, влюбленным в ее голос
01:32  Схватка за Гренландию: Дания ищет защиты от Америки у Китая? - Дмитрий Нефедов
00:01  ВС РФ обвалили фронт ВСУ южнее Константиновки – итоговая сводка Readovka за 21 мая
Среда, 21.05.2025
23:57  Times Of India: Индия использовала Т-72 в противостоянии с Пакистаном
19:00  Чем грозит разгоревшийся в Японии "рисовый кризис"? Что нужно знать
18:51  Европа – США: мост через Атлантику будет строить Мелони? - Елена Пустовойтова
16:21  СВР: в кулуарах ЕК раздражены некомпетентностью Каллас во внешней политике
13:50  В честь Всемирного дня футбола в Душанбе пройдет товарищеский матч между легендами футбола Таджикистана и России
13:39  Виктор Орбан организовал прием для лидеров Организации тюркских государств
13:35  Узбекистан в составе Организации тюркских государств: хронология взаимодействия
13:33  Неформальный саммит Организации тюркских государств стартовал в Будапеште
13:23  МИД Казахстана: Киев не ответил на запрос о нападениях на объекты КТК
05:01  Рейтинг друзей и недоброжелателей России
04:39  ProFinance: Китайские компании покидают США
03:32  Глава экологического ведомства Афганистана направляется в Россию на всемирный конгресс
02:11  Почему венгры считают себя тюрками, - Анна Бажайкина
01:22  Что последует за переговорами в Стамбуле, - Владимир Пряхин
01:00  В Венгрии состоялась встреча глав МИД стран ОТГ
00:56  РФ получила первый с начала СВО иностранный кредитный рейтинг. От китайского агентства CCXI
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В Китае представлен доклад "Общий дом - общественный опрос о видении развития государств-членов ШОС"
19:35 24.05.2025

В Урумчи состоялся "Форум сотрудничества СМИ стран ШОС-2025"

23 мая, "Жэньминь жибао" онлайн -- Сегодня в городе Урумчи, административном центре Синьцзян-Уйгурского автономного района, прошел "Форум сотрудничества СМИ стран ШОС-2025". Тема мероприятия – "Совместными усилиями строим прекрасный дом, вместе создаем процветающее будущее". В мероприятии приняли участие более 300 представителей СМИ и бизнес-кругов, официальных лиц и экспертов из 26 государств-членов, стран-наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС. На Форуме присутствовал заместитель Генерального секретаря ШОС Сохайл Хан.

Участники мероприятия отметили, что ШОС с момента основания в 2001 году неизменно придерживается "Шанхайского духа" – принципов взаимного доверия, взаимной выгоды, равенства, взаимных консультаций, уважения к многообразию культур и стремления к совместному развитию. Организация твердо поддерживает защиту ключевых интересов и важнейших вопросов государств-членов, став надежным партнером на пути их развития и процветания.

Руководствуясь концепцией сообщества единой судьбы человечества, ШОС добилась значительных успехов: углубление политического доверия между странами-участницами, впечатляющие результаты экономической интеграции, эффективное сотрудничество в сфере безопасности и насыщенный гуманитарный обмен.

Участники Форума подчеркнули, что средства массовой информации стран ШОС должны анализировать трансформацию медиаотрасли с глобальных позиций, использовать инновационные подходы для выявления новых возможностей, совместно выполнять свою профессиональную миссию. Путем объективного и беспристрастного освещения необходимо раскрывать цели и значение сотрудничества в рамках ШОС, способствуя созданию благоприятного информационного климата. Особое внимание следует уделять популяризации достижений Организации, продвижению "Шанхайского духа" и укреплению взаимопонимания между народами.

Данный Форум был организован совместно газетой "Жэньминь жибао" и Народным правительством Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. Программа включала церемонию открытия, конференцию представителей СМИ и запуск молодежного культурного проекта. На открытии форума участникам был представлен доклад "Общий дом – общественный опрос о видении развития государств-членов ШОС".

В рамках конференции представителей СМИ прошла презентация "Программы обмена и продвижения видеоконтента среди СМИ стран ШОС". По завершении форума представители китайских и зарубежных СМИ приступили к подготовке тематических репортажей о Синьцзяне.

***

Вышел доклад по итогам опроса о видении развития государств-членов ШОС

23 мая, "Жэньминь жибао" онлайн -- 23 мая в городе Урумчи (Синьцзян-Уйгурский автономный район, Северо-Западный Китай) состоялось открытие Форума сотрудничества СМИ стран ШОС-2025. На церемонии газета "Жэньминь жибао" и Исследовательский центр газеты "Хуаньцю шибао" (Global Times) совместно представили доклад "Общий дом - общественный опрос о видении развития государств-членов ШОС". Согласно опросу, народы стран-членов ШОС широко поддерживают "Шанхайский дух" и выражают высокую заинтересованность в углублении межгосударственного сотрудничества в различных сферах.

По данным опроса, более 80% респондентов положительно оценивают роль ШОС в глобальном управлении. Почти 70% указывают, что благодаря платформе ШОС их страны получили больше возможностей для участия в международных процессах. Свыше 60% отмечают, что организация способствует устойчивому развитию и модернизации их государств. Более 90% опрошенных считают опыт Китая достойным изучения, и столь же высокая доля респондентов уверена в том, что сотрудничество с Китаем приносит ощутимые выгоды для развития.

Исследование наглядно демонстрирует, что "Шанхайский дух" по-прежнему служит объединяющей силой, отражая искреннее стремление народов государств-членов ШОС к развитию регионального сотрудничества.

В этом году в рамках ШОС проходит "Год Китая". Как один из важных государств-основателей организации, Китай активно развивает широкое и углубленное практическое сотрудничество с другими странами-членами, открыто делится своими концепциями развития, управленческими решениями, возможностями роста и практическими достижениями, способствуя общему процветанию всех участников.

Опрос охватил 10 официальных государств-членов ШОС и проводился с 31 марта по 8 мая на 11 языках, включая китайский, английский, русский, персидский, урду, казахский и другие. Всего было собрано более 5 700 действительных анкет.

Результаты опроса всесторонне отражают общественные настроения в условиях культурного многообразия, предоставляя надежные ориентиры для продвижения к более тесному сообществу единой судьбы в рамках ШОС. На фоне нестабильной международной обстановки высокая заинтересованность народов стран ШОС в многостороннем сотрудничестве приобретает особую значимость.

Основное содержание доклада

I. Общие ценности: высокая оценка "силы ШОС" в глобальном управлении

ШОС руководствуется "Шанхайским духом" - принципами взаимного доверия, взаимной выгоды, равенства, консультаций, уважения многообразия культур и стремления к совместному развитию, внося значительный вклад в построение справедливой и рациональной системы глобального управления.

В современной международной обстановке ШОС как важная сила, поддерживающая региональную безопасность, способствующая общему развитию и совершенствованию глобального управления, постоянно наращивает свое влияние и привлекательность. Опрос демонстрирует, что более 80% респондентов признают положительную роль ШОС в глобальном управлении. Наиболее высоко оценивается ее роль в "обеспечении мировой безопасности" (52%), за ней следуют "содействие глобальному развитию" (49%) и "развитие экономической глобализации" (47%).

За 24 года своего существования ШОС последовательно углубляла сотрудничество в областях политики, безопасности, экономики и гуманитарных связей, предоставляя широкие возможности и оказывая существенную поддержку развитию всех государств-членов. Организация приносит реальную пользу народам региона и уже стала важной платформой для укрепления международного влияния стран-участниц и обеспечения их устойчивого прогресса.

В целом, почти 70% респондентов согласны с тем, что их страны получили больше возможностей для участия в глобальном управлении в рамках ШОС, более 60% признают, что ШОС способствовала устойчивому развитию и модернизации их стран, а свыше 70% участников положительно оценивают потенциальный вклад ШОС в региональное и глобальное развитие и сотрудничество.

II. Вклад Китая: ценный опыт для развития всех государств-членов

Будучи одним из государств-основателей ШОС, Китай постоянно вносит вклад в развитие организации, продвигая институциональные инновации и обмен опытом. С момента создания ШОС КНР активно развивает широкое и глубокое практическое сотрудничество с другими государствами-членами в сферах торговли и экономики, инфраструктурного строительства, современного сельского хозяйства, энергетики и прочего. Страна открыто делится своими концепциями развития, управленческими решениями, возможностями роста и практическими достижениями, способствуя общему процветанию государств-членов.

Данные опроса демонстрируют, что 95% респондентов считают опыт развития Китая достойным изучения в их странах; такое же количество участников (95%) согласны с тем, что сотрудничество с Китаем может оказать положительное влияние на развитие и модернизацию их стран. Наибольшее признание получили такие аспекты, как "расширение торговли и экономического сотрудничества", а также "развитие сельскохозяйственных технологий", "развитие высокотехнологичного сектора", "улучшение инфраструктуры" и "сокращение бедности в сельской местности".

Китай активно продвигает согласование высококачественного совместного строительства инициативы "Один пояс, один путь" с программами регионального сотрудничества и стратегиями развития других государств-членов.

Данные исследования отражают, что более 70% респондентов поддерживают дальнейшее глубокое участие своих стран в высококачественном совместном строительстве "Одного пояса, одного пути", при этом наивысшие показатели поддержки наблюдаются в Пакистане и Таджикистане - свыше 80%. Хотя Индия официально не присоединилась к инициативе "Один пояс, один путь", более 70% индийских респондентов выступают за укрепление сотрудничества с Китаем в областях производственно-сбытовых цепочек, логистики, взаимосвязанности и других сферах.

Государства-члены ШОС подчеркивают важность культурного взаимодействия. В последние годы Китай организовал форумы по традиционной медицине, форумы народной дружбы, молодежные лагеря, форумы по развитию молодежи и другие мероприятия, создавая мосты и платформы для диалога, взаимного обучения и обмена опытом между различными цивилизациями, способствуя сближению народов.

Согласно данным, молодежные обмены, проведенные Китаем, получили 87% положительных отзывов. 90% респондентов выразили желание посетить Китай в будущем, а более 70% выбрали в качестве цели поездки туризм. Результаты опроса свидетельствуют о большом энтузиазме народов государств-членов в отношении углубления взаимопонимания, расширения знаний друг о друге и укрепления дружеских связей.

III. Видение будущего: дальнейшее углубление сотрудничества в различных областях, повышение международного авторитета и влияния

Влияние, сплоченность и привлекательность ШОС неуклонно растут. Организация расширилась с первоначальных шести членов до "семьи ШОС", включающей 26 стран-участниц. В рамках ШОС стороны последовательно углубляют практическое сотрудничество в таких сферах, как политическая безопасность, инфраструктурная взаимосвязанность, торговля и инвестиции, устойчивое развитие и гуманитарные обмены, а также активно расширяют взаимодействие в высокотехнологичных направлениях, в числе которых цифровая экономика и искусственный интеллект.

Большинство респондентов оптимистично оценивают будущее развитие ШОС, и более 90% опрошенных надеются на дальнейшее укрепление сотрудничества между государствами-членами в экономической, научно-технической, оборонной сферах, а также в области гуманитарных обменов.

Для ускорения процесса региональной экономической интеграции стороны активно содействуют расширению доли расчетов в национальных валютах государств-членов и продвигают создание финансовой платформы ШОС. В целом, расширение доли платежей и расчетов в национальных валютах в странах ШОС получило поддержку 72% населения. Эти данные отражают стремление государств-членов к дальнейшему укреплению стабильности и самостоятельности своих экономик путем углубления финансового сотрудничества, а также к повышению веса и роли ШОС на международной экономической арене.

После саммита ШОС в Астане в 2024 году Китай официально принял на себя председательство в ШОС на 2024-2025 годы. Как важный многосторонний механизм, охватывающий Евразийский континент, ШОС продолжает отвечать на вызовы времени посредством прагматичного сотрудничества, придавая новый импульс построению международных отношений нового типа и продолжая вносить "решения ШОС" и "силу ШОС" в совершенствование глобального управления.

Источник - Жэньминь жибао
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1748104500


Новости Казахстана
- Новый уровень торгово-экономического сотрудничества Казахстана и Кыргызстана: закон о взаимной защите инвестиций одобрил Сенат
- Олжас Бектенов обозначил приоритетную задачу холдинга "Байтерек" по финансированию реального сектора экономики
- Олжас Бектенов провел заседание Энергетического совета по вопросам развития ВИЭ
- Завод по производству безалкогольных напитков планируется построить в Алматинской области
- Глава МИД Казахстана провел встречи с ведущими венгерскими компаниями
- Наука – образование – производство: казахстанская делегация во главе с Сериком Жумангариным посетила наукоград Новосибирской области
- Коллегия Минобороны: министр обороны определил приоритетные задачи развития войск
- Советник Президента встретился с активом Актюбинской области
- Кадровые перестановки
- О мерах по привлечению инвестиций в агропромышленный комплекс
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  