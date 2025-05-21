В Китае представлен доклад "Общий дом - общественный опрос о видении развития государств-членов ШОС"

19:35 24.05.2025

В Урумчи состоялся "Форум сотрудничества СМИ стран ШОС-2025"



23 мая, "Жэньминь жибао" онлайн -- Сегодня в городе Урумчи, административном центре Синьцзян-Уйгурского автономного района, прошел "Форум сотрудничества СМИ стран ШОС-2025". Тема мероприятия – "Совместными усилиями строим прекрасный дом, вместе создаем процветающее будущее". В мероприятии приняли участие более 300 представителей СМИ и бизнес-кругов, официальных лиц и экспертов из 26 государств-членов, стран-наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС. На Форуме присутствовал заместитель Генерального секретаря ШОС Сохайл Хан.



Участники мероприятия отметили, что ШОС с момента основания в 2001 году неизменно придерживается "Шанхайского духа" – принципов взаимного доверия, взаимной выгоды, равенства, взаимных консультаций, уважения к многообразию культур и стремления к совместному развитию. Организация твердо поддерживает защиту ключевых интересов и важнейших вопросов государств-членов, став надежным партнером на пути их развития и процветания.



Руководствуясь концепцией сообщества единой судьбы человечества, ШОС добилась значительных успехов: углубление политического доверия между странами-участницами, впечатляющие результаты экономической интеграции, эффективное сотрудничество в сфере безопасности и насыщенный гуманитарный обмен.



Участники Форума подчеркнули, что средства массовой информации стран ШОС должны анализировать трансформацию медиаотрасли с глобальных позиций, использовать инновационные подходы для выявления новых возможностей, совместно выполнять свою профессиональную миссию. Путем объективного и беспристрастного освещения необходимо раскрывать цели и значение сотрудничества в рамках ШОС, способствуя созданию благоприятного информационного климата. Особое внимание следует уделять популяризации достижений Организации, продвижению "Шанхайского духа" и укреплению взаимопонимания между народами.



Данный Форум был организован совместно газетой "Жэньминь жибао" и Народным правительством Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. Программа включала церемонию открытия, конференцию представителей СМИ и запуск молодежного культурного проекта. На открытии форума участникам был представлен доклад "Общий дом – общественный опрос о видении развития государств-членов ШОС".



В рамках конференции представителей СМИ прошла презентация "Программы обмена и продвижения видеоконтента среди СМИ стран ШОС". По завершении форума представители китайских и зарубежных СМИ приступили к подготовке тематических репортажей о Синьцзяне.



***



Вышел доклад по итогам опроса о видении развития государств-членов ШОС



23 мая, "Жэньминь жибао" онлайн -- 23 мая в городе Урумчи (Синьцзян-Уйгурский автономный район, Северо-Западный Китай) состоялось открытие Форума сотрудничества СМИ стран ШОС-2025. На церемонии газета "Жэньминь жибао" и Исследовательский центр газеты "Хуаньцю шибао" (Global Times) совместно представили доклад "Общий дом - общественный опрос о видении развития государств-членов ШОС". Согласно опросу, народы стран-членов ШОС широко поддерживают "Шанхайский дух" и выражают высокую заинтересованность в углублении межгосударственного сотрудничества в различных сферах.



По данным опроса, более 80% респондентов положительно оценивают роль ШОС в глобальном управлении. Почти 70% указывают, что благодаря платформе ШОС их страны получили больше возможностей для участия в международных процессах. Свыше 60% отмечают, что организация способствует устойчивому развитию и модернизации их государств. Более 90% опрошенных считают опыт Китая достойным изучения, и столь же высокая доля респондентов уверена в том, что сотрудничество с Китаем приносит ощутимые выгоды для развития.



Исследование наглядно демонстрирует, что "Шанхайский дух" по-прежнему служит объединяющей силой, отражая искреннее стремление народов государств-членов ШОС к развитию регионального сотрудничества.



В этом году в рамках ШОС проходит "Год Китая". Как один из важных государств-основателей организации, Китай активно развивает широкое и углубленное практическое сотрудничество с другими странами-членами, открыто делится своими концепциями развития, управленческими решениями, возможностями роста и практическими достижениями, способствуя общему процветанию всех участников.



Опрос охватил 10 официальных государств-членов ШОС и проводился с 31 марта по 8 мая на 11 языках, включая китайский, английский, русский, персидский, урду, казахский и другие. Всего было собрано более 5 700 действительных анкет.



Результаты опроса всесторонне отражают общественные настроения в условиях культурного многообразия, предоставляя надежные ориентиры для продвижения к более тесному сообществу единой судьбы в рамках ШОС. На фоне нестабильной международной обстановки высокая заинтересованность народов стран ШОС в многостороннем сотрудничестве приобретает особую значимость.



Основное содержание доклада



I. Общие ценности: высокая оценка "силы ШОС" в глобальном управлении



ШОС руководствуется "Шанхайским духом" - принципами взаимного доверия, взаимной выгоды, равенства, консультаций, уважения многообразия культур и стремления к совместному развитию, внося значительный вклад в построение справедливой и рациональной системы глобального управления.



В современной международной обстановке ШОС как важная сила, поддерживающая региональную безопасность, способствующая общему развитию и совершенствованию глобального управления, постоянно наращивает свое влияние и привлекательность. Опрос демонстрирует, что более 80% респондентов признают положительную роль ШОС в глобальном управлении. Наиболее высоко оценивается ее роль в "обеспечении мировой безопасности" (52%), за ней следуют "содействие глобальному развитию" (49%) и "развитие экономической глобализации" (47%).



За 24 года своего существования ШОС последовательно углубляла сотрудничество в областях политики, безопасности, экономики и гуманитарных связей, предоставляя широкие возможности и оказывая существенную поддержку развитию всех государств-членов. Организация приносит реальную пользу народам региона и уже стала важной платформой для укрепления международного влияния стран-участниц и обеспечения их устойчивого прогресса.



В целом, почти 70% респондентов согласны с тем, что их страны получили больше возможностей для участия в глобальном управлении в рамках ШОС, более 60% признают, что ШОС способствовала устойчивому развитию и модернизации их стран, а свыше 70% участников положительно оценивают потенциальный вклад ШОС в региональное и глобальное развитие и сотрудничество.



II. Вклад Китая: ценный опыт для развития всех государств-членов



Будучи одним из государств-основателей ШОС, Китай постоянно вносит вклад в развитие организации, продвигая институциональные инновации и обмен опытом. С момента создания ШОС КНР активно развивает широкое и глубокое практическое сотрудничество с другими государствами-членами в сферах торговли и экономики, инфраструктурного строительства, современного сельского хозяйства, энергетики и прочего. Страна открыто делится своими концепциями развития, управленческими решениями, возможностями роста и практическими достижениями, способствуя общему процветанию государств-членов.



Данные опроса демонстрируют, что 95% респондентов считают опыт развития Китая достойным изучения в их странах; такое же количество участников (95%) согласны с тем, что сотрудничество с Китаем может оказать положительное влияние на развитие и модернизацию их стран. Наибольшее признание получили такие аспекты, как "расширение торговли и экономического сотрудничества", а также "развитие сельскохозяйственных технологий", "развитие высокотехнологичного сектора", "улучшение инфраструктуры" и "сокращение бедности в сельской местности".



Китай активно продвигает согласование высококачественного совместного строительства инициативы "Один пояс, один путь" с программами регионального сотрудничества и стратегиями развития других государств-членов.



Данные исследования отражают, что более 70% респондентов поддерживают дальнейшее глубокое участие своих стран в высококачественном совместном строительстве "Одного пояса, одного пути", при этом наивысшие показатели поддержки наблюдаются в Пакистане и Таджикистане - свыше 80%. Хотя Индия официально не присоединилась к инициативе "Один пояс, один путь", более 70% индийских респондентов выступают за укрепление сотрудничества с Китаем в областях производственно-сбытовых цепочек, логистики, взаимосвязанности и других сферах.



Государства-члены ШОС подчеркивают важность культурного взаимодействия. В последние годы Китай организовал форумы по традиционной медицине, форумы народной дружбы, молодежные лагеря, форумы по развитию молодежи и другие мероприятия, создавая мосты и платформы для диалога, взаимного обучения и обмена опытом между различными цивилизациями, способствуя сближению народов.



Согласно данным, молодежные обмены, проведенные Китаем, получили 87% положительных отзывов. 90% респондентов выразили желание посетить Китай в будущем, а более 70% выбрали в качестве цели поездки туризм. Результаты опроса свидетельствуют о большом энтузиазме народов государств-членов в отношении углубления взаимопонимания, расширения знаний друг о друге и укрепления дружеских связей.



III. Видение будущего: дальнейшее углубление сотрудничества в различных областях, повышение международного авторитета и влияния



Влияние, сплоченность и привлекательность ШОС неуклонно растут. Организация расширилась с первоначальных шести членов до "семьи ШОС", включающей 26 стран-участниц. В рамках ШОС стороны последовательно углубляют практическое сотрудничество в таких сферах, как политическая безопасность, инфраструктурная взаимосвязанность, торговля и инвестиции, устойчивое развитие и гуманитарные обмены, а также активно расширяют взаимодействие в высокотехнологичных направлениях, в числе которых цифровая экономика и искусственный интеллект.



Большинство респондентов оптимистично оценивают будущее развитие ШОС, и более 90% опрошенных надеются на дальнейшее укрепление сотрудничества между государствами-членами в экономической, научно-технической, оборонной сферах, а также в области гуманитарных обменов.



Для ускорения процесса региональной экономической интеграции стороны активно содействуют расширению доли расчетов в национальных валютах государств-членов и продвигают создание финансовой платформы ШОС. В целом, расширение доли платежей и расчетов в национальных валютах в странах ШОС получило поддержку 72% населения. Эти данные отражают стремление государств-членов к дальнейшему укреплению стабильности и самостоятельности своих экономик путем углубления финансового сотрудничества, а также к повышению веса и роли ШОС на международной экономической арене.



После саммита ШОС в Астане в 2024 году Китай официально принял на себя председательство в ШОС на 2024-2025 годы. Как важный многосторонний механизм, охватывающий Евразийский континент, ШОС продолжает отвечать на вызовы времени посредством прагматичного сотрудничества, придавая новый импульс построению международных отношений нового типа и продолжая вносить "решения ШОС" и "силу ШОС" в совершенствование глобального управления.