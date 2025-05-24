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Европа потребовала от Трампа санкций - и получила их, - Петр Акопов
20:11 24.05.2025

Европа потребовала от Трампа санкций - и получила их

Петр Акопов
24.05.2025

Отношения США и Евросоюза становятся все более шизофреническими - от призывов единым фронтом новыми санкциями принуждать Россию к мирным переговорам до взаимных угроз и обещаний разобраться друг с другом. Причем все это происходит одновременно, что и есть важнейший признак раздвоения сознания. В первую очередь европейцев, которые подняли свои ставки до максимального уровня. Причем и в игре против России, и в отношениях с США.

Не успев ввести 17-й пакет санкций против России и разочароваться в том, что Америка не стала грозить Москве новыми рестрикциями, в ЕС обсуждают новые меры - на сей раз речь идет о запрете "Северного потока". Идею поддерживает уже не только руководство ЕС, но и канцлер ФРГ Мерц - пока что непублично, но уже появились сообщения о том, что он выступает против любого обсуждения потенциальных преимуществ перезапуска газопровода (а такие заявления уже звучат на уровне глав правительств немецких земель и даже однопартийцев канцлера). Чтобы закрыть тему "Северного потока", ЕС может ввести санкции против его оператора и связанных с ним компаний, чтобы исключить даже теоретическую возможность возобновления поставок из России. Но это же выгодно только США, которые своими поставками сжиженного газа замещают российский газ? В том-то и дело, что нет, ведь слухи об обсуждении выкупа американцами "Северного потока" - это не просто слухи, а вполне реальный вариант плана Трампа по изменению отношений Штатов с Европой и Россией.

То есть европейцы бьют одновременно и по собственным интересам, и по Трампу. Тогда в чьих же интересах они действуют? Нет ответа, потому что одновременно они еще и делают ставку на то, что Вашингтон скоро разочаруется в Москве и введет против России "адские санкции", пригрозив 500-процентными пошлинами покупателям российских энергоресурсов. Законопроект об этом еще в начале апреля был подготовлен сенатором Линдси Грэмом*, и в администрации Трампа намекали, что не смогут остановить его, ведь в поддержку высказались уже 80 сенаторов, что позволит остановить президентское вето.

Понятно, что это игра: без отмашки из Белого дома никто не станет принимать этот закон, а Трамп явно не настроен взрывать "атомную бомбу". Ведь законопроект настолько же безумен, насколько и неэффективен - Штаты не смогли бы его выполнить, потому что под его действие попали бы как Китай с Индией, так и Япония с Израилем. Вводить против них фактический запрет на экспорт в США? Еще и в условиях тарифной войны, начатой Трампом? Абсолютное безумие, именно поэтому никто не рассматривает законопроект Грэма* иначе как элемент шантажа России со стороны атлантистов.

Шантажа довольно шумного: в четверг руководитель республиканского большинства в сенате Джон Тун заявил, что если Россия не готова к серьезной дипломатии, то сенат будет (вместе с администрацией Трампа) работать над рассмотрением дополнительных санкций, "чтобы заставить Путина начать переговоры". А сенатор-демократ Джинн Шахин даже заявила, что рассмотрение законопроекта начнется на следующей неделе.

Европа может быть довольна: если сам Трамп не хочет менять тактику в отношениях с Путиным, возможно, его подтолкнут к этому действия конгресса. Наверное, кто-то в Евросоюзе действительно верит в силу альянса американских и европейских атлантистов, однако реальность не дает им увлекаться мечтами.

Потому что в пятницу Дональд Трамп заявил: "Евросоюз издевается над нами". Нет, эти слова не относились к требованиям новых санкций против России: речь шла о главной для президента США теме - тарифной. Трамп сообщил, что переговоры с ЕС, "созданным с основной целью извлечения выгоды из торговли с Соединенными Штатами", ни к чему не приводят. Евросоюз оказался очень сложным партнером, а дефицит в торговле с ним в размере 250 миллиардов долларов неприемлем для США. И рекомендовал уже с 1 июня ввести 50-процентные пошлины на товары из Евросоюза.

То есть в ситуации, когда торговая война с Китаем поставлена на паузу для переговоров, Трамп перешел в наступление на втором (по важности) торговом фронте - европейском. Понятно, что при 50-процентных пошлинах торговля двух берегов Атлантики обрушится, что ударит и по Штатам, и по ЕС. Понятно, что в итоге обе стороны договорятся - не сразу, потрепав друг другу нервы, но найдут способ сохранить взаимную торговлю и уберечь свои экономики от обвала. Однако важно другое.

В отношениях с Европой Трамп готов прибегать к грубому шантажу и давлению. Потому что он понимает, что с ЕС это сработает: Старый Свет зависит от Нового (в том числе в области безопасности) и будет вынужден пойти на уступки.

Трамп - реалист, а вот Европа не хочет принимать реальность и продолжает попытки вести борьбу на два фронта. Забывая, чем это для нее традиционно заканчивается.

* Внесен в России в список террористов и экстремистов.

Источник - РИА Новости
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