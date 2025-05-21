День славянской письменности и культуры 24 мая

21:41 24.05.2025

Ежегодно 24 мая в России и других славянских странах отмечается День славянской письменности и культуры. Праздник приурочен ко Дню памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, создателей русского алфавита и славянской письменности.



Кирилл (светское имя Константин; около 827-869) и Мефодий (светское имя неизвестно; около 815-885) – братья, греки, уроженцы города Солунь (Фессалоники), происходили из семьи византийского военачальника.



Мефодий сначала посвятил себя военной карьере, но около 856 года принял монашеский постриг на Олимпе (Малая Азия).



Кирилл получил образование в Константинополе, где его учителями были видные представители византийской интеллектуальной элиты – Лев Математик и Фотий, будущий патриарх Константинопольский. Был библиотекарем патриарха, затем преподавал философию в Константинополе, получил прозвище Философа. Участвовал в византийских миссиях в Арабский халифат и (вместе с Мефодием) в Хазарию.



В 863 году в Константинополь прибыло посольство правителя Великой Моравии Ростислава, просившего прислать учителей для проповеди в недавно принявшей христианство стране. Византийский император решил послать туда Кирилла и Мефодия.



Именно с этим событием связывают создание Кириллом азбуки (т.н. глаголицы), отражающей фонетические особенности славянского языка, и первого литературного текста на славянском языке – перевода Евангелия апракос (сборника из евангельских текстов, которые читают на богослужении).



