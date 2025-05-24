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Ноу-хау из Прибалтики. Русские партии сражаются с националистами на ...болгарском языке, - Никита Демидов
23:02 24.05.2025

Перевод на болгарский:
Говорите по-болгарски? - Говорите ли български?
Доброе утро - Добро утро
Здравствуй(те) - Здравей(те)
Привет - Здрасти

***

В Прибалтике пошли на хитрость против ненавистников русского языка

Tекст: Никита Демидов
24 мая 2025

В Латвии проходит предвыборная компания перед выборами в муниципалитеты, назначенными на 7 июня. Загнанные в угол русские партии отчаянно сражаются с теснящими их со всех сторон националистами. Власти заранее выбили из рук у русских партий главное их оружие – возможность вести работу среди русскоязычного электората на родном для них языке. И тут на помощь русским партиям пришел …болгарский язык.

Запретить политическую агитацию на русском языке – это для националистов Латвии была одна из задач, следующих по степени приоритетности после запрета русских школ. Впервые еще в 2018 году радикальная партия Национальный блок подала в парламент законопроект, разрешающий агитацию только на государственном – латвийском – языке. Многие представители латышской политэлиты восприняли данную инициативу с восторгом, однако в тот раз довести ее до воплощения не удалось из страха перед международными судами. Ведь предложенные Нацблоком поправки противоречили 10-му пункту конвенции о правах человека, гласящей, что каждый имеет право свободно получать и распространять информацию.

Однако Нацблок проявил настойчивость – он вновь и вновь выдвигал свой законопроект. Окончательно довести его до стадии принятия удалось лишь летом 2023-го – и здесь националистам, как и в случае с окончательным запретом русских школ и сносом советских памятников, помогло "окно возможностей" в виде охватившей ЕС после начала российской СВО на Украине русофобии.

Отныне законом в Латвии установлено, что предвыборная агитация и агитационные материалы, которые размещаются в радиопередачах и телевизионных программах, в публичных местах, в периодических изданиях, бюллетенях, книгах и других печатных изданиях, должны быть на государственном языке. Также установлено, что и оплаченная агитация, размещенная в интернете, тоже должна быть на госязыке.

К слову сказать, наступление на русский язык продолжается и по сей день – его буквально каленым железом вытравливают из общественного пространства. 15 мая тот же Национальный блок зарегистрировал в Сейме законопроект, по которому в бывших русских школах ученикам хотят запретить пользоваться родным языком даже в процессе неформального общения. "Это позорная охота на язык, который остается родным для десятков тысяч детей. Если документ утвердят, с 1 сентября 2025 года школы будут обязаны пресекать любое использование русского языка – на линейках, в объявлениях, в разговорах, в песнях, на переменах", – поясняет депутат горсобрания Риги Инна Дьери (член оппозиционной партии "Суверенная власть").

Русский язык стремятся добить не только в школах, но и в медицинских учреждениях. В прошлом году парламент принял закон, по которому пациенты, которые хотят общаться с врачами на русском, обязаны за свой счет приводить переводчика. "Сын ушиб палец, приехали в детскую больницу сделать рентген. Все красивое, новое. Но по-русски с детьми уже никто не разговаривает. Были летом с травмой, все еще было по-другому", – свидетельствует Дьери. Депутат подчеркивает, что "нацики" хотят окончательно сломать русскую общину, заставить ее замолчать и привить ей стыд за саму себя.

Что касается запрета на политическую агитацию на русском языке – он сильно бьет по русским партиям, лишая их значительной доли электората. В тот же Даугавпилсе (бывший Двинск) испокон веку латышей было очень мало, город всегда общался на русском.

Для политиков самым перспективным электоратом всегда являются пенсионеры, а многие пожилые люди в Даугавпилсе латышским либо не владеют полностью, либо знают его на минимальном уровне. Он им был не нужен, ибо они всю жизнь провели в родной русскоязычной среде, а самые свирепые гонения на русский начались лишь в последние годы. Это немалая часть электората, от которой русским партиям в условиях, когда каждый голос на счету, отказываться никак нельзя.

В прошлом году оппозиционная партия "Согласие" постаралась убрать запрет на русскоязычную агитацию через конституционный суд Латвии. В "Согласии" подчеркнули, что оспариваемая норма является "абсолютным нарушением основных принципов конституции – ограничения свободы слова и запрета на цензуру". Суд отклонил этот иск, утверждая, что "расширение влияния России в информационном пространстве Латвии и растущие риски безопасности создают необходимость" ограничить использование русского языка.

Однако русские партии обнаружили в законе лазейку. Когда националистическое большинство приняло запрет на русскоязычную агитацию, в соответствующих поправках указывалось, что в период агитации перед выборами в Европарламент или в самоуправления агитационные материалы могут содержать перевод на официальные языки государств-членов Евросоюза. Причина этих послаблений понятна – закон допускает участие в этих выборах граждан других государств ЕС, проживающих в Латвии. А вот в выборах в латвийский парламент они участвовать уже не могут и поэтому там таких поблажек не предусмотрено.

Но когда депутаты Сейма принимали такое решение, они не учли, что один из языков ЕС – болгарский. Это славянский язык, использующий кириллицу и очень похожий на русский.

Первыми это использовали в русской оппозиционной партии "Стабильность", возглавляемой парламентарием Алексеем Росликовым. Действительно, нельзя понять, написаны ли слова "равенство", "братство", "сила" и фамилия "Росликов" на русском или на болгарском. И партия "Стабильность" начала использовать эти слова на своих предвыборных плакатах.

Затем придуманным Росликовым ноу-хау воспользовались партии "Русский союз Латвии", "Объединение младолатышей" и "Суверенная власть", сформировавшие в преддверии этих выборов единый список. И в последнее время по тому же Даугавпилсу распространяются листовки с надписями "Работа", "Ветеран = Победа", "Достойнство", "Пенсии", "Традиции".

Это ноу-хау быстро отследили и госчиновники – и оно им решительно не понравилось. "Похоже, что болгарский язык будет использоваться для имитации языка, который не разрешен для платной агитации. Возможно, не в таком большом объеме, но в некоторых случаях он будет использоваться", – недовольно заявил глава Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Екабс Страуме.

Однако болгарский – один из официальных языков Евросоюза и запретить его использование в Латвии, одной из стран ЕС, невозможно, так как это чревато слишком сильным скандалом.

Кроме того, обращение в конституционный суд оказалось не совсем уж бесполезным. Отвечая на вопрос, допускается ли агитация на русском языке в соцсетях, судья Вероника Круминя сказала, что "ключевое, является ли агитация оплаченной". Таким образом, выявилась еще одна лазейка, которой русские политики усердно пользуются. Они агитируют за себя в соцсетях на родном языке – а на все претензии отвечают, что это вовсе не агитация, а всего лишь неформальное общение с подписчиками. К тому же это общение никем не оплачивается, значит и вопросов возникать не должно.

Сейчас резко сократилось количество платной рекламы русских партий в печатных СМИ, на радио и на телевидении. Вот там запрет действительно обойти уже никак невозможно. А размещать рекламу на латышском языке особого смысла нет – все равно в таком виде она достигнет главным образом лишь латышской аудитории и …никакого влияния на нее не окажет. Латыши будут голосовать за свои латышские партии, а все они в той или иной степени националистические, вопрос лишь в степени оголтелости.

Единственное исключение – имеющая хорошие рейтинги в Риге партия "Латвия на первом месте", возглавляемая бывшим министром путей сообщения Айнаром Шлесерсом, фанатом нынешнего президента США Дональда Трампа. Шлесерс – представитель латышских прагматиков, старательно затиравшихся все последние годы националистами. Пока еще это было можно, он ратовал за добрососедство с Россией (сейчас за такие лозунги латышского политика могут объявить предателем), а сейчас обещает в случае взятия власти в Риге хотя бы ослабить этнический гнет русских.

В целом можно отметить, что русские партии Латвии, русский избиратель начинает постепенно выходить из оцепенения, вызванного ударами последних лет.

"Русскоязычный избиратель не то, чтоб ожил, но, упав на дно в 2019-2023 годах, начал как-то выживать в новой реальности. Уж как умеет. Признаки маргинализации имеются, но как могло быть иначе? А вот на латышском фланге – тоска. И знаете, в чем главная причина? Не сложилось полноценной оппозиции, апеллирующей именно к латышскому избирателю. Какой выбор у гражданина, который к власти критичен, но за Шлесерса, а тем более за всех этих русских голосовать не хочет? Даже те, кто надувают щеки, пытаясь играть роль оппозиции – уже были во власти", – пишет рижский политолог Данута Дембовская.

По ее словам, латышам предлагают проголосовать за много раз перетасованную колоду одних и тех же персонажей. Политолог добавляет, что в Латвии сейчас дефицит людей наблюдается не только на рынке труда, но и на политическом. "Плохо с самым главным ресурсом – человеческим. Если недавно мы сетовали на то, что под каждые выборы создается некий политический проект-однодневка, которая становится "прокси" теряющей популярность власти, то есть подозрение, что теперь человеческого ресурса даже на это может не хватить", – заключает специалист.

Пока сложно утверждать, что на фоне кризиса латышских политических партий открываются перспективы некоего "русского реванша". Но первые проблески света в беспросветной еще недавно тьме появились.

Источник - Взгляд
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