|Буферная зона до Сум? Путин озвучил первые наброски контура безопасности русских земель
00:05 25.05.2025
Евгений Норин
СВО
Прошедшая неделя была богатой как на политические заявления, так и на шаги по выполнению Стамбульских договоренностей. Военные успехи также присутствовали. Но мы, пожалуй, остановим внимание на очень важной новости. Владимир Путин заявил о создании буферной зоны на территории самопровозглашенной Украины; в ее состав попадут районы на границе Брянской, Курской и Белгородской областей.
Необходимость создания такой зоны стала, конечно, понятна давно. Но после вторжения в Курскую область вера в адекватность противника попросту иссякла. Сейчас ВСУ продолжают перформанс, атакуя даже на совершенно бесперспективных участках. На днях эти попытки привели к тому, что комбат украинской 47-й бригады демонстративно подал в отставку – его часть, теряя людей и технику, пытается (безуспешно) прорваться в Россию в зоне оперативного нигде, без военной цели, зато с массовыми жертвами.
Почему Украина это делает? Самый очевидный ответ: потому что может. Для противника психологически и политически важно контролировать хоть квадратный метр территории России, и он будет пробиваться через границу, пока есть возможность. Вне зависимости от шансов на успех. Однако ВСУ таким образом добиваются обезлюживания пограничья России. Чтобы этого не допустить, будут создавать буфер.
Какой глубины он должен быть? Очевидный ответ: достаточной, чтобы наиболее распространенные типы боеприпасов через зону отчуждения на территорию РФ не перелетали. Как минимум это означает зону поражения гаубиц самых ходовых калибров и основных FPV-дронов. А это значит, что на 20–30 км в глубину. В действительности создать такую зону по всей линии границы проблематично. Следовательно, речь идет как минимум о создании небольших "буферов", прежде всего, перед населенными пунктами у самой границы вроде Шебекино.
Кроме того, важно поставить под огневой контроль позиции противника в тех центрах, которые находятся поблизости от государственной границы. Попросту: нужна возможность доставать до Харькова и Сум артогнем.
А что, собственно, под собой подразумевает понятие "буферная зона"? Едва ли это будет зона сплошного контроля, приграничная территория слишком велика для того, чтобы сводить к "нормативам" по глубине "буфера" и по развертываемым во всех этих громадных площадях воинские части. Как-никак, территория всего старого пограничья вкупе с новыми регионами требует просто громадной воинской группировки постоянного состава. Но есть альтернатива, которая не подразумевает нормативности в формировании этой "санитарной зоны". Она может представлять собой полосу крупных опорных пунктов с распределенными по ним соединениями, поддерживающими их силами оперативного реагирования при отдельных самоходных артиллерийских подразделениях, обеспечивающих при необходимости огневое подавление противника, если он обнаглеет и войдет в "буфер". Или же оперативную возможность открыть контрбатарейный огонь. Этим и может быть гарантирована безопасность как опорных районов в "буфере", так и гражданских объектов тыла. А вопрос дистанции между опорными районами, численность личного состава в них и сил их поддержки и прочее и прочее – это уже компетенция профильных служб наших Вооруженных сил.
России еще долго предстоит жить с "соседом", представляющим для нас угрозу. И наша задача – сделать свои рубежи максимально непроницаемыми. Чего можно достичь, выставив такой вал, который противнику не преодолеть.
Ранее главным событием дня стало освобождение села Богатырь на Южно-Донбасском направлении.