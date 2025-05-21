Буферная зона до Сум? Путин озвучил первые наброски контура безопасности русских земель

00:05 25.05.2025

Евгений Норин



СВО



Прошедшая неделя была богатой как на политические заявления, так и на шаги по выполнению Стамбульских договоренностей. Военные успехи также присутствовали. Но мы, пожалуй, остановим внимание на очень важной новости. Владимир Путин заявил о создании буферной зоны на территории самопровозглашенной Украины; в ее состав попадут районы на границе Брянской, Курской и Белгородской областей.



Необходимость создания такой зоны стала, конечно, понятна давно. Но после вторжения в Курскую область вера в адекватность противника попросту иссякла. Сейчас ВСУ продолжают перформанс, атакуя даже на совершенно бесперспективных участках. На днях эти попытки привели к тому, что комбат украинской 47-й бригады демонстративно подал в отставку – его часть, теряя людей и технику, пытается (безуспешно) прорваться в Россию в зоне оперативного нигде, без военной цели, зато с массовыми жертвами.



