Невский международный экологический конгресс посвятил сессию проблеме Каспия

02:21 25.05.2025

24.05.2025 | Обзор событий



Каспий: сотрудничество во имя будущего



Тематическая сессия организована Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Советом Федерации, Межпарламентской Ассамблеей государств – участников Содружества Независимых Государств.



Каспийское море – уникальный природный объект, крупнейшее на Земле озеро. В море впадает порядка 130 рек, находящихся на территории всех прикаспийских государств – России, Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркменистана. За последние два десятилетия зафиксирован рекордно низкий уровень Каспийского моря, который понизился почти на три метра с уходом береговой линии на расстояние до 15-20 км.



Решение проблемы колебаний водного баланса возможно только через согласованные меры реагирования на межгосударственном уровне всех прикаспийских государств, укрепление научно-исследовательского сотрудничества по изучению процессов обмеления из-за глобальных климатических изменений в регионе. Такие исследования имеют большое значение для сохранения экосистемы Каспийского моря и обеспечения дальнейшего устойчивого развития экономической деятельности прибрежных стран, говорится в релизе сессии.



В настоящее время основой взаимодействия прибрежных стран по вопросам колебаний уровня моря, предотвращения загрязнений, защиты от последствий чрезвычайных экологических ситуаций, сохранения, восстановления и рационального использования биологических ресурсов является "Рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря (Тегеранская конвенция)".



Какие программы можно разработать для сохранения биологического разнообразия, включая осетровых и каспийского тюленя, как индикатора устойчивости экосистемы? Эти и другие вопросы рассмотрены на сессии "Каспий: сотрудничество во имя будущего".



Состав спикеров говорит о серьезной озабоченности проблемами Каспия не только в прибрежных странах. Среди выступающих – координатор офиса ЮНЕП в Европе, представляющий Секретариат Тегеранской конвенции Махир Алиев, руководитель Федерального агентства водных ресурсов Д. Кириллов, замминистра природных ресурсов и экологии России Д. Тетенькин, руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды И. Шумаков, вице-губернатор, председатель Правительства Астраханской области Д. Афанасьев, директор ФГБУ "Государственный гидрологический институт" С. Журавлев, вице-президент, глава Организации по охране окружающей среды Исламской Республики Иран Шина Ансари. Среди выступивших по Каспийской проблематике – спикеры высокого ранга, представляющие Азербайджан и Туркменистан, а также сенаторы Совета Федерации.



Из актуальных тем на Невском экологическом конгрессе рассматривались "Устойчивое развитие БРИКС: как экологические проекты меняют мир к лучшему", "Экономика замкнутого цикла: точки роста, вызовы, перспективы". Отрасль обращения с отходами стала одной из самых инвестиционно привлекательных за последнее время. Старт реформы пришелся на 2019 г.



"Недропользование и экология: глобальные вызовы и сохранение баланса", кураторы сессии – Министерство природных ресурсов и экологии России, Совет Федерации.



"Традиционное восприятие недропользования как угрозы экологическому благополучию меняется: современные подходы к освоению недр становятся основой для социально-экономического развития территорий и способствуют устранению накопленного экологического вреда", – гласит релиз этой сессии.



- Как обеспечить баланс между растущей потребностью в минеральном сырье и сохранением окружающей среды?



- Какие технологические решения позволяют минимизировать экологический след горнодобывающих предприятий?



- Как превратить отходы недропользования в ценный ресурс?



- Какие стратегии устойчивого развития показывают наибольшую эффективность?



Ответы на эти и другие вопросы (или их отсутствие) покажет уже ближайшее будущее.



Справочно: Невский международный экологический конгресс проводится с 2008 г. в Санкт-Петербурге, является площадкой для укрепления межпарламентского сотрудничества в сфере обеспечения экологической безопасности и гармонизации экологического законодательства государств-участников СНГ.



В этом году на полях экологического форума спикер верхней палаты В. Матвиенко провела ряд деловых переговоров с зарубежными коллегами, в частности – с гостями из Африки.



Слоган конгресса: "Планета Земля: гармония человека и природы". В работе Невского международного экологического конгресса приняли участие делегации из 75 стран мира и 13 международных организаций.



Соб. корр. ФСК