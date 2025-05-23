Брюссель - Путину: Коалиция желающих получить по морде построена! - Леонтий Шевцов

09:37 25.05.2025 Брюссель - Путину: Коалиция желающих получить по морде построена!

Новая война с иезуитами станет для них последней



Леонтий Шевцов

23 мая 2025



В свое время Петр I "в Европу прорубил окно" и "втащил" Россию в так называемый Старый Свет с его иезуитской политикой и множеством нюансов.



"Окно" исторически аукнулось нам по полной программе - вторжением Наполеона, участием России и Советского Союза в Первой и Второй мировых, и безусловно, страшной ценой революций 1917 года, Гражданской войны, иностранной интервенции.



В то же время наша страна всегда спасала независимость многих европейских государств от имперских посягательств Парижа или Берлина ценой неимоверных потерь и страданий. То есть играла в судьбах Старого Света и мира исключительную роль, которую никто другой выполнить не мог. Разумеется, мы не отказываемся от этой части своего исторического наследия.



Из европейской культуры мы переняли лучшее, особенно из знания ее живописи, литературы и музыки, а главное - гуманистические и просветительские идеалы, от которых Запад удалялся в процессе строительства колониальных империй и развязывания мировых войн, а сегодня все глубже уходит в бесчеловечные культы и фашизм.



Сложность, однако, состоит в том, что мы на протяжении, по крайней мере, трех веков ассоциировали себя с Европой, полагая ее цивилизацией, а себя, как минимум, одной из ее ветвей. Такой подход был свойствен как самодержавной власти в XIX веке, так и советской и даже новой российской, по крайней мере, до Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2007 года.



Но время убедило нас, что эти намерения встроиться в Запад были абсолютной иллюзией и будут оставаться таковой, по крайней мере, до его радикальной трансформации в направлении обретения им совместимости с остальным миром и с Россией на основе полного равноправия и коллегиальности, что сейчас вызывает большие сомнения.



Главный вывод для нас состоит в том, что Западая Европа за последние три века исчерпала свой ресурс способности и желания жить с нами в мире и согласии. Это придает поистине глобальное, фундаментальное значение понятию нашей суверенности - именно на уровне идей, культуры и цивилизации, собственного исторического наследия во всей его полноте.



Автор работы "Закат Западного мира" Освальд Шпенглер, который тамошним официозом предан неформальной анафеме, делает важный вывод о будущем Запада, "как кульминации процесса политического загнивания с превращением в чрезмерно амбициозную и во все большей мере цезаристскую цивилизацию". Для нее характерны: все более примитивный характер политических форм; внутренний распад наций в бесформенное и атомизированное население; медленное проникновение первобытных состояний в якобы "высоко цивилизованный образ жизни" и многое другое.



Надо признать, что мы не стоим и никогда не стояли перед выбором между Европой и Азией. Это не наш выбор, он по сути ложен, невзирая на то, что треть России расположена в Европе и 2/3 в Азии.



Полтора столетия назад выдающийся поэт-мыслитель и дипломат Федор Иванович Тютчев писал, что России надо "только оставаться там, где нас поставила судьба. Но таково роковое стечение обстоятельств, вот уже несколько поколений отягощающих наши умы, что вместо сохранения у нашей мысли относительно Европы естественно данной ей точки опоры мы ее волей-неволей привязали, так сказать, к хвосту Запада".



Россия - не Европа и не Азия, а суверенная часть света. Судьба и геополитика предопределили наше место в центре человечества.



Мы отстояли и продолжаем отстаивать свою Родину как цивилизацию, за сохранность которой заплатили 80 лет назад чудовищную цену, ибо все другие государства и народы были бессильны в борьбе с фашизмом и профашистской частью Запада, а это дало вермахту дополнительно около миллиона штыков, десятки тысяч единиц вооружения и техники, мощную военно-промышленную базу Франции и Чехословакии. Правда жизни в том, что с Советским Союзом и под руководством Гитлера воевала вся Европа, и пора об этом сказать открыто, не щадя самолюбия несостоявшихся "партнеров".



Сегодня Великобритания и Франция предлагают союзникам по НАТО и странам консолидированного Запада рассмотреть вопрос об отправке на Украину многонационального воинского контингента. Это происходит на фоне падения интереса администрации Трампа к делам Европы и его настроем переложить на европейцев заботу о безопасности континента.



Поэтому Лондон и Париж просто "подзуживают" друг друга в связи с неблагоприятным для Киева развитием событий на украинском театре военных действий. Британия и Франция подталкивают европейцев и некоторые другие государства рассмотреть вопрос направления на Украину экспедиционного корпуса в составе "коалиции желающих", а также установления бесполетной зоны над территорией, подконтрольной киевским властям, увеличения поставок вооружений и техники ВСУ.



В этом контексте вспоминается громкая фраза Маяковского, обращенная к его критикам после выступления поэта перед публикой: "Желающих получить по морде прошу становиться в очередь". Судя по всему, ответ сегодня будет подобным!



В Лондоне и Париже понимают, что большинство стран-членов блока сейчас вряд ли поддержат такие меры. Однако Соединенное Королевство предлагает скрытно перебросить на Украину крупные высокоманевренные силы НАТО из приграничных районов Румынии и Польши для занятия оборонительных рубежей по правому берегу Днепра… Ну, как говорится: ищи дураков!



В последнее время на Западе, увы, все чаще звучат голоса о неизбежности вооруженного конфликта с нашей страной. СМИ публикуют фантастические карты, называют сроки, предлагают и разыгрывают сценарии учений.



Строятся политические комбинации по вводу на Украину неких "миротворцев" из стран НАТО, для чего нет ни мандата ООН, ни согласия сторон военного конфликта, в числе которых Россия.



Вряд ли стоит объяснять, что эта авантюра приведет к нанесению сокрушительных ударов российским оружием по незваным "гостям из Европы", кои в который раз со времен Александра Невского, разгромившего немецких рыцарей на льду Чудского озера, и прочих там поляков, поверженного Наполеона и германских фашистов, пытаются вновь попробовать нашу страну на крепость.



В Лондоне и Париже, видимо, всерьез рассматривают вопрос о военном вмешательстве. Только у самой королевской армии боеспособных частей крайне мало - все сухопутные войска Великобритании сегодня это порядка 80 тысяч военнослужащих, около 200 танков, несколько десятков самоходок да чуть больше сотни устаревших 105-мм буксируемых орудий, принятых на вооружение еще в 1970-е.



Отсюда и разговоры о создании коалиционных экспедиционных сил для Украины. Англосаксы - мастера загребать жар чужими руками. Прокси-война - их изобретение и своеобразный вклад в военную науку.



Не поддающийся обучению Макрон, похоже, вконец потерял память, что произошло, заметим, в годовщину ввода победоносных русских войск в Париж (31 марта 1814 г. по старому стилю). Сейчас он продолжает утверждать, что готов и в нынешние времена направить французские войска на Украину, в частности, в Одессу. Стоило бы напомнить малосведущему в истории президенту, как "драпали" французы из Одессы 106 лет назад, весной 1919-го.



Политикам, особенно руководителям, необходимо знать общую историю страны, а военную - хотя бы отчасти: должность обязывает. Дабы не смущать даже "прикормленную" прессу и не казаться избирателям случайно исполняющим обязанности.



Сегодня речь идет о полутора тысячах военнослужащих Иностранного легиона Франции, которых не жалко. Мол, перебьют чужестранцев, не придется держать ответ перед парламентом. Делается ставка на то, чтобы перебросить на Украину максимальное количество не только солдат Иностранного легиона, но и других наемников из Польши, Германии, США и других стран.



Набираются добровольцы, создаются формирования "диких гусей" разных цветов кожи для направления на Украину. Именно это воинство и предназначено для усиления ВСУ.



На Украину отправляются не только пехота и бронетехника для борьбы на поле боя, но и офицеры-специалисты: разведки, по управлению различными системами оружия (ПВО, управления и наведения ракет, БПЛА, безэкипажных катеров, наземных автономных систем и т. д.), а также летчики-добровольцы из стран Запада для полетов на F-16 и "Миражах". Эта группа военнослужащих представляет особую опасность, и поэтому они должны уничтожаться в первую очередь.



В канцелярии Стармера военные представители Великобритании. Франции и Украины, вероятно, уже занимаются "подробным планированием" дальнейших шагов по созданию многонациональной миссии западных союзников Киева.



Встреча лорганизована по горячим следам прошедшего 27 марта в Париже неформального саммита более 30 государств, проявивших интерес к франко-британскому проекту "коалиции желающих" принять участие в "обеспечении безопасности" Украины.



Фактически речь идет об очередном этапе Мировой гибридной войны консолидированного Запада против России.



В общем - Европа опять собирается в поход на Россию, но мы помним, что лучше всех определил итог этого "нового европейского порыва" наш великий полководец Александр Васильевич Суворов, который еще до нашествия Наполеона говорил: "Тщетно двинется на Россию вся Европа. Она найдет здесь только Фермопилы, Леонида и свой гроб!"



Поэтому нынешнее обострение в наших отношениях с Западом, фактически гибридная война, положение России как страны-цивилизации послужило толчком и необходимостью конкретно заняться самоопределением страны.



Оно требуется и потому, что без этого нам не понять, почему западные элиты повели себя резко иррационально и не смогли интегрировать, принять новую Россию в свое сообщество, ввести нас в контролируемый ими миропорядок на приемлемых условиях. Ведь мы были готовы, к нашему стыду, почти на любые условия, но нас, к нашему счастью, просто отвергли, как какую-то полудикую, недоразвитую, варварскую страну.



Высшее политическое руководство СССР/России в перестроечном экстазе и наивной вере в "партнерство с НАТО" основательно разоружило страну в военном и идейном плане, более того - было готово в то смутное время реально пойти еще дальше.



Но, к счастью, все, что имеет начало - имеет и конец. Все Смутные времена заканчивались печально как для внешних, так и для внутренних смутьянов.



До нас окончательно дошло, что Россию никто никогда не ждал, не ждет и не будет ждать в Евросоюзе и США. История показывает, что мы и Запад - разные цивилизации, которые могут сотрудничать, торговать и даже иногда воевать против совместных врагов, "но с мест не сойдут", как еще в XIX веке сказал англичанин Редьярд Киплинг.



Неонацисты-бандеровцы и некоторые представители Евросоюза, (в частности, наемники всех мастей, так называемые советники и военные специалисты) - не есть народ Украины.



После совершенных ими преступлений против мирного населения Курской области: стариков, женщин и даже детей - это уже не люди, а "бывшие люди", "контингент" Александра Бастрыкина и других юридических структур, не только российских, но и международных



Единого украинского народа давно нет. Пора сказать об этом честно. Есть, в большинстве своем, запуганная часть населения, и манипулируемое Западом захватившее государственную власть неонацистское отребье, для которого интересы простых сограждан второстепенны. Это в какой-то степени ответ на вопрос о народе Украины.



Нас на Западе никогда не считали своими, и украинский кризис четко, окончательно дал нам это понять. Они пытаются построить "Общеевропейский дом" без России, даже в ущерб себе, и это их главная ошибка.



А понимание этого факта дает нам возможность без оглядки на Запад целенаправленно выстраивать национальную стратегию безопасности и государственного развития уникальной страны-цивилизации и всегда помнить, что стратегия сдерживания, вернее, удушения России "коллективным Западом" - это всерьез и надолго, а русофобия на сегодня стала официальной политикой Европы.



Поэтому Россия должна иметь свою собственную Национальную стратегию, учитывающую все особенности современного этапа развития человечества и определяющую цели, достижение которых будет гарантировать нам успех и вечность Отечества.



Автор - Шевцов, Леонтий Павлович

Родился 14 марта 1946 года в поселке Степной Октябрьского района Северо-Казахстанской области Казахской ССР в семье рабочего. Русский. Окончил среднюю школу в 1964 году.

На военной службе с 1964 года. В 1968 году с отличием окончил Ташкентское высшее общевойсковое командное училище имени В. И. Ленина. В 1977 году окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе, в 1990 году - Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил СССР имени К. Е. Ворошилова.

Вице-президент Клуба военачальников РФ, советник директора Росгвардии, генерал-полковник запаса. Источник - СвободнаяПресса

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