В Нью-Дели прошло XX заседание Форума ШОС

15:51 25.05.2025

О проведении очередного заседания Форума ШОС



21-22 мая 2025 года в Нью-Дели состоялось XX заседание Форума Шанхайской организации сотрудничества, организованное председательствующим в нем Индийским советом по международным делам (ICWA).



В Форуме приняли участие ученые и эксперты из Беларуси, Индии, Ирана, Китая, России, Таджикистана и Узбекистана, а также должностные лица Секретариата ШОС.



Тематика мероприятия – "SECURE ШОС: на пути к трансформации региона в духе "Мир – одна семья".



С приветственным словом к делегатам обратились исполняющая обязанности Генерального директора ICWA Нутан Капур Махавар, национальный координатор ШОС от Республики Индии Маянк Сингх, заместитель Генерального секретаря ШОС Олег Копылов.



