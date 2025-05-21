|В Нью-Дели прошло XX заседание Форума ШОС
15:51 25.05.2025
О проведении очередного заседания Форума ШОС
21-22 мая 2025 года в Нью-Дели состоялось XX заседание Форума Шанхайской организации сотрудничества, организованное председательствующим в нем Индийским советом по международным делам (ICWA).
В Форуме приняли участие ученые и эксперты из Беларуси, Индии, Ирана, Китая, России, Таджикистана и Узбекистана, а также должностные лица Секретариата ШОС.
Тематика мероприятия – "SECURE ШОС: на пути к трансформации региона в духе "Мир – одна семья".
С приветственным словом к делегатам обратились исполняющая обязанности Генерального директора ICWA Нутан Капур Махавар, национальный координатор ШОС от Республики Индии Маянк Сингх, заместитель Генерального секретаря ШОС Олег Копылов.
В своем выступлении замгенсекретаря акцентировал важную роль Форума ШОС как консультативной площадки, созданной для оказания экспертной поддержки деятельности Организации и реализации совместных исследовательских проектов. Было подчеркнуто, что ШОС уделяет большое внимание привлечению аналитического сообщества к функционированию полноценной "второй дорожки", способной подпитывать процесс принятия межгосударственных решений и генерировать идеи по дальнейшему развитию взаимодействия.
В течение двух дней ведущие эксперты-политологи из государств-членов провели интенсивный и заинтересованный обмен мнениями по широкому спектру вопросов, в том числе касающихся совершенствования деятельности Организации в сфере политики, безопасности, экономики и гуманитарных связей, укрепления ее позиций на международной арене.
Особое внимание было уделено повышению статуса и роли Форума ШОС в рамках Организации в целях получения большей практической отдачи
Председательство в Форуме на 2025-2026 годы переходит к Национальному исследовательскому центру ШОС Исламской Республики Иран.