|Русская армия обрушивает фронт ВСУ южнее Константиновки – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
00:05 26.05.2025
Дарья Продина
СВО
Уходящая неделя запомнилась продолжением продвижения на разных участках Константиновского направления, где ВС РФ, пользуясь слабостью противника, вышли на оперативный простор масштабом в 20 км. Не менее громкие события произошли на Южно-Донбасском направлении, которое поделилось на 2 полноценных сектора. В первом из них было освобождено крупное ключевое село Богатырь и встал вопрос об отрезании снабжения всего междуречья Волчьей и Мокрых Ял. Во втором, на стыке с Запорожским направлением, – формируется операция против Гуляйполя. Кроме того, ослабление ОТГ ВСУ "Харьков" привело к возобновлению боев в Волчанске с далеко идущими целями.
Харьковское направление
На днях подразделения группировки войск "Север" после длительной оперативной паузы возобновили наступательные действия в городской черте Волчанска. Год назад ожесточенные встречные бои в городе и на Липцовском участке завершились без явного успеха для сторон. С началом Курского вторжения обе использовали эти районы для переброски подкреплений.
Недавний успех ВС РФ под Купянском стал ключевым фактором для рестарта Волчанских боев. На фоне потерь и нехватки резервов ОТГ "Харьков" первая атака русских войск увенчалась успехом – удалось занять восточную часть Волчанска до реки Волчьей, которая делит город на 2 части. Главная оборонительная зона ВСУ, опирающаяся на текстильную фабрику и агрегатный завод, оказалась охвачена с флангов.
Вероятной целью российских войск является не только Волчанск, но и логистическая база противника в Великом Бурлуке. Кратчайший путь к ней лежит через Валуйский район Белгородской области. Удар там позволит одновременно ликвидировать ОТГ "Харьков" и обрушить фронт ВСУ против плацдарма ВС РФ за Осколом.
Константиновское направление (южный сектор)
ВС РФ начали операцию, которая может завершиться окружением всей группировки ВСУ в районе Константиновки. После освобождения Новооленовки войска продолжили наступление в районе Клебан-Быкского водохранилища, двигаясь к селу Алексеево-Дружковка. На фоне недостатка резервов у украинских формирований их оборона в районе Новой Полтавки, Полтавки и Яблоновки была прорвана.
ВС РФ закрепились на западных окраинах Яблоновки, продолжили наступление в районе Полтавки и начали обход Новой Полтавки. В то же время с юга освобождена Романовка.
Южно-Донбасское направление
В центральном секторе российские войска освободили село Богатырь, что открывает путь к фланкировке противника в селе Алексеевка и выходу к междуречью Волчьей и Мокрых Ял. Севернее реки Волчьей ВСУ оставили село Орехово, и войска 90-й танковой дивизии ВС РФ вошли на территорию Межевского района Днепропетровской области.
На южном секторе продолжаются бои в Зеленом Поле и Новополе. Основной задачей является выход к Гуляйпольскому оборонительному узлу с целью перерезания снабжения противника.
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