Русская армия обрушивает фронт ВСУ южнее Константиновки – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю

00:05 26.05.2025

Дарья Продина



СВО



Уходящая неделя запомнилась продолжением продвижения на разных участках Константиновского направления, где ВС РФ, пользуясь слабостью противника, вышли на оперативный простор масштабом в 20 км. Не менее громкие события произошли на Южно-Донбасском направлении, которое поделилось на 2 полноценных сектора. В первом из них было освобождено крупное ключевое село Богатырь и встал вопрос об отрезании снабжения всего междуречья Волчьей и Мокрых Ял. Во втором, на стыке с Запорожским направлением, – формируется операция против Гуляйполя. Кроме того, ослабление ОТГ ВСУ "Харьков" привело к возобновлению боев в Волчанске с далеко идущими целями.



Харьковское направление



