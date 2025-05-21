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Русская армия обрушивает фронт ВСУ южнее Константиновки – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
00:05 26.05.2025

Дарья Продина

СВО

Уходящая неделя запомнилась продолжением продвижения на разных участках Константиновского направления, где ВС РФ, пользуясь слабостью противника, вышли на оперативный простор масштабом в 20 км. Не менее громкие события произошли на Южно-Донбасском направлении, которое поделилось на 2 полноценных сектора. В первом из них было освобождено крупное ключевое село Богатырь и встал вопрос об отрезании снабжения всего междуречья Волчьей и Мокрых Ял. Во втором, на стыке с Запорожским направлением, – формируется операция против Гуляйполя. Кроме того, ослабление ОТГ ВСУ "Харьков" привело к возобновлению боев в Волчанске с далеко идущими целями.

Харьковское направление



На днях подразделения группировки войск "Север" после длительной оперативной паузы возобновили наступательные действия в городской черте Волчанска. Год назад ожесточенные встречные бои в городе и на Липцовском участке завершились без явного успеха для сторон. С началом Курского вторжения обе использовали эти районы для переброски подкреплений.

Недавний успех ВС РФ под Купянском стал ключевым фактором для рестарта Волчанских боев. На фоне потерь и нехватки резервов ОТГ "Харьков" первая атака русских войск увенчалась успехом – удалось занять восточную часть Волчанска до реки Волчьей, которая делит город на 2 части. Главная оборонительная зона ВСУ, опирающаяся на текстильную фабрику и агрегатный завод, оказалась охвачена с флангов.

Вероятной целью российских войск является не только Волчанск, но и логистическая база противника в Великом Бурлуке. Кратчайший путь к ней лежит через Валуйский район Белгородской области. Удар там позволит одновременно ликвидировать ОТГ "Харьков" и обрушить фронт ВСУ против плацдарма ВС РФ за Осколом.

Константиновское направление (южный сектор)

ВС РФ начали операцию, которая может завершиться окружением всей группировки ВСУ в районе Константиновки. После освобождения Новооленовки войска продолжили наступление в районе Клебан-Быкского водохранилища, двигаясь к селу Алексеево-Дружковка. На фоне недостатка резервов у украинских формирований их оборона в районе Новой Полтавки, Полтавки и Яблоновки была прорвана.

ВС РФ закрепились на западных окраинах Яблоновки, продолжили наступление в районе Полтавки и начали обход Новой Полтавки. В то же время с юга освобождена Романовка.

Южно-Донбасское направление

В центральном секторе российские войска освободили село Богатырь, что открывает путь к фланкировке противника в селе Алексеевка и выходу к междуречью Волчьей и Мокрых Ял. Севернее реки Волчьей ВСУ оставили село Орехово, и войска 90-й танковой дивизии ВС РФ вошли на территорию Межевского района Днепропетровской области.

На южном секторе продолжаются бои в Зеленом Поле и Новополе. Основной задачей является выход к Гуляйпольскому оборонительному узлу с целью перерезания снабжения противника.

Добро пожаловать домой

В конце недели завершился самый масштабный разовый обмен военнопленными по формуле "1000 на 1000". Россия передала Украине 303 военных через Белоруссию. Обмен дает надежду на дальнейшие договоренности.

На фоне этих событий обсуждается возможность проведения переговоров в Ватикане в июне. Заявление о создании буферной зоны вдоль границы с Украиной укрепляет уверенность в планах России.

Вчера, 24 мая, главным событием недели стало заявление президента РФ Владимира Путина о создании буферной зоны на границе с Украиной.

Источник - Readovka
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