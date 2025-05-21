|Обзор ИноСМИ: Европейцы впали в гнев из-за Трампа. Капитуляция - вопрос времени. Семь областей вместо четырех
01:00 26.05.2025
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