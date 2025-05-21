 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ЦентрАзия
  Новости и события
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Понедельник, 26.05.2025
03:42  Синьхуа: Китай полностью готов к внешним потрясениям
02:00  Таджикистан: кому не дает покоя транзит власти? - Марат Нургожаев
01:00  Обзор ИноСМИ: Европейцы впали в гнев из-за Трампа. Капитуляция - вопрос времени. Семь областей вместо четырех
00:42  Steigan: русские выгодно отличаются от западноевропейцев характером и моралью
00:05  Русская армия обрушивает фронт ВСУ южнее Константиновки – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 25.05.2025
22:44  Насколько США конкурентоспособны по отношению к Китаю, - Чез Фриман
15:51  В Нью-Дели прошло XX заседание Форума ШОС
09:37  Брюссель - Путину: Коалиция желающих получить по морде построена! - Леонтий Шевцов
02:21  Невский международный экологический конгресс посвятил сессию проблеме Каспия
00:05  Буферная зона до Сум? Путин озвучил первые наброски контура безопасности русских земель
Суббота, 24.05.2025
23:02  Ноу-хау из Прибалтики. Русские партии сражаются с националистами на ...болгарском языке, - Никита Демидов
21:41  День славянской письменности и культуры 24 мая
20:11  Европа потребовала от Трампа санкций - и получила их, - Петр Акопов
19:35  В Китае представлен доклад "Общий дом - общественный опрос о видении развития государств-членов ШОС"
18:25  Дархан Сатыбалды назначен акимом Алматы
15:39  Трамп в арабском Эльдорадо. Торгашеская логика большой политики, - Сергей Кожемякин
12:41  Руководитель группы по повышению рейтинга Саида Мирзиеева отчиталась об пересмотре S&P Ratings прогноза по Узбекистану на позитивный
11:43  Зампред Совбеза РФ Медведев упомянул "радиостанцию Судного дня" с ее сообщением про "хрюкостяг". Что нужно знать
10:14  Состоялся рабочий визит туркменских парламентариев во главе с Дуньягозель Гулмановой в Китай
00:45  Исполком Регионального содружества в области связи открыл в Ташкенте отделение для стран Центральной Азии
00:05  ВС РФ освободили село Богатырь на Южно-Донбасском направлении – итоговая сводка Readovka за 23 мая
Пятница, 23.05.2025
22:56  Китай сделал строгое представление Японии в связи с задержанием тайваньского рыболовного судна
21:31  Spik.kz: "Мягкая сила" в действии: как США собираются влиять на Центральную Азию…
20:20  В Узбекистане появятся "Менделеевские школы" с углубленным изучением естественных наук
19:23  ProFinance: Трамп обвалил рынки предложением ввести пошлины в 50% в отношении ЕС
17:00  "Планета Земля: гармония человека и природы" – экологический конгресс в Санкт-Петербурге
16:20  Павел Дуров наконец-то стал русским и поднял на восстание румын, - Дмитрий Бавырин
13:36  Bloomberg обозвал профессора Мединского ястребом
10:59  Об участии Президента Узбекистана в работе неформального саммита Организации тюркских государств
10:40  Об участии Президент Кыргызстана в неформальном Саммите ОТГ в Будапеште
10:26  Об участии Президента Казахстана в неформальном саммите Организации тюркских государств
04:51  В Сеуле стартовал новый этап Большой игры за ресурсы Центральной Азии, - Николай Ильясов
03:35  Полковник СВР, профессор МГИМО Безруков: Россия может прокормить и обогреть весь мир
02:53  НГ: США развеяли "Грузинскую мечту"
02:10  Казахстан–Азербайджан–Россия: кто и для чего сеет рознь по берегам Каспия? - Марат Нургожаев
01:21  "Мы воевали со Швецией 21 год". Чем СВО похожа на Северную войну, - Дмитрий Губин
00:49  В Бишкеке опасаются языковых протестов, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ перешли в наступление в Волчанске Харьковской области – итоговая сводка Readovka за 22 мая
Четверг, 22.05.2025
20:53  Устойчивое развитие или устойчивая эксплуатация? - Леонид Савин
20:00  Инициатор Всемирного дня футбола Рустам Эмомали выступил в ООН на церемонии его первого празднования
18:28  "Помогать Украине" готовы те, кто всегда шел ее завоевать, - Денис Давыдов
16:40  Как зампредседателя Нацбанка Казахстана Берик Шолпанкулов прояснил ситуацию с криптовалютой и исчезновением денег
15:48  В Пекине прошла неформальная встреча глав МИД Китая, Афганистана и Пакистана
15:41  Монголия официально запустила сеть 5G по всей стране
14:25  Тот самый Олень: Шоу с переоблачением "американских ястребов" в "голубиные шкуры"
12:59  От Термеза до Южных морей: Узбекистан намерен включить Афганистан в региональное сотрудничество
12:40  Казахстанские боксерши собрали все золото на юниорском (U-18) чемпионате Азии в Коломбо
12:09  Узбекистан присоединился к союзу Азербайджана и Турции, - Виктория Панфилова
08:00  Tencent(Китай): Россия не случайно задержала эстонский танкер Green Admire
03:55  США снова провели плановый (никак не связан с текущей международной обстановкой) пуск баллистической ракеты Minuteman III
02:37  The Telegraph: по делу о покушении на имущество британского премьера задержана банда с Украины
02:19  Россия сейчас занята, но когда освободится - вернется на Южный Кавказ, - Карен Игитян
02:10  Тюркоязычные страны ЦентрАзии в Будапеште признали Турецкую Республику Северного Кипра, провозглашение которой ранее осудили на саммите с ЕС
01:41  Иранская деревня привлекает туристов древней легендой о девушке Мине и леопарде, влюбленным в ее голос
01:32  Схватка за Гренландию: Дания ищет защиты от Америки у Китая? - Дмитрий Нефедов
00:01  ВС РФ обвалили фронт ВСУ южнее Константиновки – итоговая сводка Readovka за 21 мая
Среда, 21.05.2025
23:57  Times Of India: Индия использовала Т-72 в противостоянии с Пакистаном
19:00  Чем грозит разгоревшийся в Японии "рисовый кризис"? Что нужно знать
18:51  Европа – США: мост через Атлантику будет строить Мелони? - Елена Пустовойтова
16:21  СВР: в кулуарах ЕК раздражены некомпетентностью Каллас во внешней политике
13:50  В честь Всемирного дня футбола в Душанбе пройдет товарищеский матч между легендами футбола Таджикистана и России
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Обзор ИноСМИ: Европейцы впали в гнев из-за Трампа. Капитуляция - вопрос времени. Семь областей вместо четырех
01:00 26.05.2025

Трампа заподозрили в желании навредить Украине: Киев его утомил



Европейцы впали в гнев из-за Трампа, но делать нечего: остается помалкивать



"Еще продержится". В Европе придумали, как продлить агонию киевского режима



Европа замерла в ожидании: Киев готов нанести себе решающий удар



Капитуляция - вопрос времени. Наступление России вгоняет ВСУ в ужас



"Семь областей вместо четырех". На Западе истерика: Путин сдержит обещание

Источник - ИноСМИ
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