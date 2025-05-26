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Таджикистан: кому не дает покоя транзит власти? - Марат Нургожаев
02:00 26.05.2025

Таджикистан: кому не дает покоя транзит власти?

26.05.2025 | Марат НУРГОЖАЕВ

Тема транзита власти нынешнего лидера Таджикистана Эмомали Рахмона к его сыну Рустаму не сходит со страниц различных ресурсов сети Интернет. Любые банальные перестановки в гражданских и силовых ведомствах (в данном случае недавнее назначение командующим сухопутными войсками ВС Мухиддина Каримзода и заместителя командующего погранвойсками Саломатшо Мирзозода) обозначаются как обновление элиты в рамках президентской кампании–2027, якобы уже начатой в январе этого года.

Собственно, по этой причине наблюдается агрессивная активизация таджикистанских оппозиционеров-эмигрантов, обосновавшихся в странах Евросоюза и пытающихся из-за бугра всячески очернить и дискредитировать Э. Рахмона и его сына.

В частности, в середине мая этого года некая деструктивная контора под названием "Фонд защиты демократии в Центральной Азии" (FDDCA), имеющая офисы в Литве и Нидерландах, устроила в Вильнюсе помпезную конференцию "имени Шарофиддина Гадоева". Ее итогом стала декларация о том, что одноименный фонд должен стать новой площадкой для консолидации так называемой демократической борьбы в Центрально-Азиатском регионе, поскольку, мол, "Россия на Украине не остановится".

Отметим, что действующим президентом FDDCA является не кто-нибудь, а проживающий в Нидерландах тот самый Шарофиддин Гадоев, глава оппозиционного движения "Реформы и развитие Таджикистана" (ДРРТ), запрещенного в Таджикистане как экстремистское и террористическое сообщество. Более того, данный маргинальный, ничем не гнушающийся тип объявлен в международный розыск по обвинениям в контрабанде и подделке документов, а также заочно арестован в России за фейки на военную тему.

Самое интересное, что в попытке не допустить прихода к власти деятельного политика Рустама Эмомали, сам Гадоев и адепты ДРРТ руководствуются даже не внутриполитической повесткой Таджикистана (излюбленными темами репрессий, пыток и подавления свободы слова), а, как было упомянуто выше, российско-украинским конфликтом. Оно и понятно: коллективный Запад будет спонсировать ДРРТ только в том случае, если таджикская оппозиция будет громко и постоянно верещать по поводу того, что, мол, Центральная Азия пребывает в настоящее время в такой же опасности, как и Украина: еще немного и Москва, дескать, нападет, причем сразу на Душанбе / Ташкент / Астану.

Таким образом, дабы оставаться на плаву, регулярно получая западное финансирование, Гадоев с его псевдоструктурами просто обязан на регулярной основе акцентировать основное внимание на "незалежной" и на "огромной опасности" со стороны России. Отсюда и создание новой платформы, являющейся при этом не более чем попыткой обеспечения его безбедного существования за рубежом.

К слову, с деньгами у так называемого беглого оппозиционного лидера не все так радужно, как он пытается всем представить. Еще в середине августа прошлого года национальный альянс Таджикистана (HAT), в составе которого значатся четыре базирующихся в Европе оппозиционные организации, подтвердил серьезный внутренний конфликт между ДРРТ и Партией исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ)**. В итоге лидер ДРРТ Гадоев был исключен из совета политического объединения за "превышение полномочий и причастность к очень крупному и непростительному предательству".

На самом деле, как обычно, две структуры просто-напросто не поделили власть и деньги: лидер ДРРТ раскритиковал доминирующую роль ПИВТ и ее предводителя Мухиддина Кабири в HAT, дав коллегам по альянсу 72 часа на изменение ситуации. По словам Гадоева, из 19 членов совета HAT*13 являются представителями ПИВТ, что создает дисбаланс и приводит к лоббированию инициатив этой партии. Комментируя ультиматум, лидер ДРРТ отметил, что открыто конфликтовал с Кабири из-за того, что за шесть лет с момента создания альянса не было достигнуто никаких результатов: не проведено ни одного отчетно-выборного съезда, у коалиции даже нет собственного сайта. Поэтому он предложил "боевому соратнику" покинуть пост руководителя альянса и дать дорогу молодым.

В конечном счете ДРРТ объявило о начале процесса формирования так называемого временного правительства Таджикистана в изгнании, направленного на консолидацию "демократических сил" для преодоления политического кризиса в стране, вызванного "тридцатилетним авторитарным правлением" Рахмона. В заявлении, которое активно распространяется среди таджикской диаспоры, правозащитных организаций и СМИ, Гадоев призвал "всех свободных и ответственных граждан", включая политических активистов, интеллектуалов, религиозных деятелей и представителей гражданского общества, объединиться для общенационального диалога.

Представляется, что вышепоименованная таджикская оппозиция, подвизающаяся за бугром в слепой надежде урвать как можно больше политического и финансового капитала, тешит себя несбыточной мыслью о формировании одиозной структуры – так называемого правительства Таджикистана в изгнании, чтобы, как они полагают, в 2027 году в ходе очередных президентских выборов прийти к власти, сместив "клан Рахмона".

Тем не менее уже сейчас наблюдаются двойные стандарты в поведении недалекой оппозиции, поскольку внутри таджикской диаспоры она позиционирует себя в качестве борца "с режимом Рахмона", а во внешней среде выказывает ориентацию на ненависть к России, с которой якобы надо бороться, дабы она не напала на Таджикистан...

Как говорится, здесь президенту Таджикистана крупно повезло: даже несмотря на потуги коллективного Запада по части финансовых вливаний и громкого негатива в адрес Москвы, подобная оппозиция воспринимается населением как псевдоструктура, намеревающаяся расшатать ситуацию в стране накануне предстоящих выборов исключительно в целях дорваться до власти, а вовсе не для улучшения социально-экономического положения страны.

С другой стороны, люди не могут не видеть, какой полной поддержкой Эмомали Рахмон пользуется в Москве. Достаточно вспомнить теплый прием президента РТ 15-17 марта этого года в российской столице. Визит таджикского лидера начался торжественной встречей в аэропорту, когда его приветствовала не только рота почетного караула Московского гарнизона, организуемая по случаю прибытия первых лиц государств, но и военный духовой оркестр. Непосредственно переговоры Э. Рахмона и В. Путина предваряла неформальная встреча президентов Таджикистана, России, Беларуси и присоединившегося к ним по телефону президента Азербайджана. Стороны обсудили важнейшие события международной повестки и межгосударственные отношения.

Ну а как радушно, по-дружески встречал российский лидер президента Таджикистана во время парада 9 мая на Красной площади – видел весь мир...

Источник - Ритм Евразии
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