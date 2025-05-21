Синьхуа: Китай полностью готов к внешним потрясениям

03:42 26.05.2025

Китай полностью готов к внешним потрясениям -- премьер Госсовета КНР



Джакарта, 25 мая /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян заявил в воскресенье в Джакарте, что Китай полностью готов к внешним потрясениям.



Выступая на симпозиуме с участием китайских предприятий, работающих в Индонезии, Ли Цян отметил, что с начала этого года китайская экономика продолжает восстанавливаться и улучшать показатели, в частности сильную устойчивость демонстрирует внешняя торговля.



В мероприятии приняли участие представители таких компаний с китайским капиталом, как China Energy Investment Corporation, Huawei, SAIC Motor, New Hope Group, Tsingshan Holding Group и TCL Technology Group.



Выслушав выступления представителей предприятий, премьер Госсовета указал, что в настоящее время международный торгово-экономический порядок испытывает серьезные потрясения. По его словам, фрагментация производственно-сбытовых цепочек углубляется, а торговые барьеры растут, что оказывает значительное негативное влияние на экономическое развитие всех стран.



Ли Цян заявил, что перед лицом рисков и вызовов Китай усиливает антициклические корректировки макроэкономической политики, проводит более активную налогово-бюджетную политику и умеренно либеральную денежно-кредитную политику.



Глава китайского правительства добавил, что Китай принимает соответствующие меры для стабилизации занятости и ситуации в экономике, изучает и разрабатывает новые инструменты политики, в том числе некоторые нетрадиционные меры, которые будут оперативно внедряться с учетом меняющихся обстоятельств.



Как подчеркнул Ли Цян, у Китая есть уверенность и способность для содействия устойчивому улучшению экономических показателей.



Отметив, что китайским предприятиям нелегко вести деятельность за границей, премьер Госсовета подчеркнул, что Китай будет укреплять торгово-экономическое сотрудничество с еще большим количеством стран, создавать благоприятную среду для развития и работы китайских предприятий за рубежом, предоставлять им больше возможностей и более весомую политическую поддержку.



Как констатировал Ли Цян, в последние годы китайские предприятия в Индонезии демонстрируют хорошую динамику роста, играя положительную роль в укреплении двустороннего экономического сотрудничества и в содействии гуманитарным обменам между двумя странами.



Глава правительства КНР выразил надежду, что предприятия с китайским капиталом будут и дальше приумножать свои успехи, укреплять свои позиции в Индонезии и расширять деятельность во всех странах-членах Ассоциации государств Юго-Восточной Азии /АСЕАН/. Он призвал их в полной мере использовать свои преимущества для освоения новых рынков и повышения качества и эффективности развития, чтобы китайские товары и услуги получали более широкий выход на мировые рынки.



Ли Цян подчеркнул, что китайские предприятия должны добросовестно выполнять социальные обязательства, соблюдать требования к ведению коммерческой деятельности, лучше интегрироваться в местную экономику и активно участвовать в ее развитии. По его словам, им необходимо выступать в качестве послов дружбы для расширения обменов между Китаем и остальным миром, стремиться к новым достижениям и большему прогрессу на международной арене.



Представители компаний, принимавшие участие в симпозиуме, со своей стороны заявили, что в условиях нынешней неопределенности международной торгово-экономической среды предприятия с китайским капиталом, опираясь на свои преимущества и отличительные черты, несут дух предпринимательства, активно реагируют на вызовы и непрерывно осваивают зарубежные рынки.



Они отметили непрерывное развитие китайско-индонезийских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и заверили, что китайские предприятия, работающие в Индонезии, намерены использовать открывающиеся возможности и укреплять инвестиционное сотрудничество в таких областях, как зеленая экономика, взаимосвязанность и производственно-сбытовые цепочки, чтобы добиваться взаимной выгоды и обоюдного выигрыша.