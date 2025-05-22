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В Алматы прошел Первый форум китаеведов Центральной Азии
10:16 26.05.2025

В Алматы прошел Первый форум китаеведения Центральной Азии
Мероприятие направлено на укрепление диалога между странами региона и Китаем

Алматы. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы 21 мая состоялся Первый форум китаеведения Центральной Азии. Мероприятие направлено на укрепление диалога между странами региона и Китаем, а также изучение тенденций и перспектив развития китаеведения, передает корреспондент агентства.

Представитель сената парламента РК Маулен Ашимбаев в своем поздравительном письме отметил, что Китай является одним из важнейших партнеров Казахстана в Центральной Азии. В настоящее время отношения между двумя странами активно обновляются и выводятся на качественный уровень.

Генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй в своей программной речи заявила, что Китай и Казахстан, будучи добрыми соседями и надежными партнерами, активно развивают гуманитарное сотрудничество.

Число студентов, обучающихся в университетах обеих стран, постоянно растет, интерес к изучению китайского языка в Казахстане стабильно повышается. Успешно функционируют филиалы китайских вузов. Соглашение о безвизовом режиме способствует бурному росту туристических обменов между двумя странами. Изучение Китая в странах Центральной Азии уже имеет надежную политическую основу и находится перед исторической возможностью, не имеющей прецедентов", - сказала Цзян Вэй.

Генконсул добавила, что отношения между Китаем и странами Центральной Азии имеют глубокие исторические корни. Древний Шелковый путь открыл страницу дружбы и взаимопонимания между народами Китая и Центральной Азии. В последние годы сотрудничество между Китаем и странами региона укрепилось в рамках механизма "Китай - Центральная Азия", достигнуты значимые результаты в различных областях, гуманитарный обмен выходит на новый уровень.

Цзян Вэй добавила, что Китай придает большое значение развитию сотрудничества с соседними государствами и готов делиться с Центральной Азией достижениями китайской модели модернизации, продвигая высококачественную реализацию инициативы "Один пояс, один путь".

Представитель Ассоциации китаеведов Алматы Динара Дауен отметила, что для того, чтобы взаимодействие между Китаем и Центральной Азией было действительно глубоким и содержательным, особенно важно стремиться к более глубокому взаимопониманию.

В форуме приняли участие китаеведы, ученые и эксперты из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, а также представители университетов и исследовательских центров Китая. Участники обсудили современное состояние и перспективы развития китаеведения в Центральной Азии, роль китаеведения в сотрудничестве Китая и стран региона, изучение и преподавание китайского языка в Центральной Азии, а также развитие китайского языка и литературы в регионе.

Источник - KAZAKHSTAN TODAY
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