Центральная Азия важна для Китая как единый регион, - Акылбек Жапаров

10:25 26.05.2025

23 мая 2025



Китаю важно видеть Центральную Азию не как разрозненные государства, а как единый, скоординированный регион. Лишь в этом случае можно будет проводить конструктивные переговоры, налаживать равноправное сотрудничество и обеспечивать учет интересов всех центральноазиатских государств. Такое заявление на прошедшем в Бишкеке круглом столе "Центральная Азия - Китай", посвященном будущему региона в условиях глобальных трансформаций, сделал бывший премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров.



"Если мы продолжаем действовать в одиночку, мы просто теряемся на фоне мировых игроков. Китай не станет вести серьезные переговоры с каждым по отдельности", - сказал он.



Бывший глава правительства считает, что взаимодействие в формате "Центральная Азия - Китай" должно перейти от протокольных мероприятий к реальному сотрудничеству в области развития. При этом он обозначил приоритетные направления:



- развитие региональных транспортных коридоров;

- производственная кооперация с высокой добавленной стоимостью;

- зеленая энергетика и устойчивое управление водными ресурсами;

- цифровизация логистики и экономики;

- подготовка нового поколения специалистов с региональным мышлением.



Акылбек Жапаров подчеркнул важность не эпизодических контактов, а создания постоянных механизмов взаимодействия между государственными органами, предпринимательскими структурами и представителями экспертного сообщества.



"Перед нами - шанс и вызов. Мы должны мыслить не в категориях конкуренции между странами, а как взаимосвязанная система. Только так можно добиться устойчивого роста и сохранить самостоятельность в новом мировом порядке", - далее сказал он.