|Центральная Азия важна для Китая как единый регион, - Акылбек Жапаров
10:25 26.05.2025
23 мая 2025
Китаю важно видеть Центральную Азию не как разрозненные государства, а как единый, скоординированный регион. Лишь в этом случае можно будет проводить конструктивные переговоры, налаживать равноправное сотрудничество и обеспечивать учет интересов всех центральноазиатских государств. Такое заявление на прошедшем в Бишкеке круглом столе "Центральная Азия - Китай", посвященном будущему региона в условиях глобальных трансформаций, сделал бывший премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров.
"Если мы продолжаем действовать в одиночку, мы просто теряемся на фоне мировых игроков. Китай не станет вести серьезные переговоры с каждым по отдельности", - сказал он.
Бывший глава правительства считает, что взаимодействие в формате "Центральная Азия - Китай" должно перейти от протокольных мероприятий к реальному сотрудничеству в области развития. При этом он обозначил приоритетные направления:
- развитие региональных транспортных коридоров;
- производственная кооперация с высокой добавленной стоимостью;
- зеленая энергетика и устойчивое управление водными ресурсами;
- цифровизация логистики и экономики;
- подготовка нового поколения специалистов с региональным мышлением.
Акылбек Жапаров подчеркнул важность не эпизодических контактов, а создания постоянных механизмов взаимодействия между государственными органами, предпринимательскими структурами и представителями экспертного сообщества.
"Перед нами - шанс и вызов. Мы должны мыслить не в категориях конкуренции между странами, а как взаимосвязанная система. Только так можно добиться устойчивого роста и сохранить самостоятельность в новом мировом порядке", - далее сказал он.