 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Узбекистане пресечена деятельность подпольной ячейки джихадистов
11:18 26.05.2025

СГБ Узбекистана пресекла деятельность подпольной экстремистской группы

В Кашкадарье выявлена ячейка джихадистов. Согласно обвинительному приговору, участники группы распространяли экстремистские идеи и материалы. Суд приговорил их к лишению свободы на разные сроки - от 6 лет до 10 лет и 6 месяцев.

24 мая 2025

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в сотрудничестве с органами внутренних дел, Служба государственной безопасности выявила группу джихадистов в Кашкадарьинской области, сообщила пресс-служба СГБ.



Житель Каршинского района, 1977 года рождения, ранее неоднократно судимый по ряду статей Уголовного кодекса (за терроризм, посягательство на конституционный строй Узбекистана, изготовление и распространение материалов, угрожающих общественной безопасности, создание и участие в религиозных экстремистских организациях), особо опасный рецидивист, создал незаконное религиозное объединение и привлек в него семерых жителей Карши и Каршинского района, родившихся в 1964-1986 годах.

Следствие установило, что члены этой группы проводили тайные собрания, где обсуждали идеи создания "халифата". Кроме того, через социальные сети они пересылали друг другу аудио- и видеоматериалы идеологов международных террористических организаций о джихаде и халифате, а также пытались навязать экстремистские идеи другим гражданам с целью расширения своих рядов.

"Несмотря на то, что четверо из участников, включая лидера группы, ранее уже отбывали наказание за совершенные преступления, они не сделали должных выводов из своих ошибок", - говорится в сообщении.

Каршинский районный суд по уголовным делам признал этих лиц виновными по статьям 159 (посягательство на конституционный строй Узбекистана), 244−1 (изготовление и распространение материалов, содержащих угрозу общественной безопасности) и 244−2 (создание и участие в религиозных экстремистских организациях) Уголовного кодекса Узбекистана.

Согласно решению суда, 8 членов движения джихадистов приговорены к лишению свободы на срок от 6 лет до 10 лет и 6 месяцев.

Источник - Газета.uz
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