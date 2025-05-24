В Узбекистане пресечена деятельность подпольной ячейки джихадистов

11:18 26.05.2025

СГБ Узбекистана пресекла деятельность подпольной экстремистской группы



В Кашкадарье выявлена ячейка джихадистов. Согласно обвинительному приговору, участники группы распространяли экстремистские идеи и материалы. Суд приговорил их к лишению свободы на разные сроки - от 6 лет до 10 лет и 6 месяцев.



24 мая 2025



В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в сотрудничестве с органами внутренних дел, Служба государственной безопасности выявила группу джихадистов в Кашкадарьинской области, сообщила пресс-служба СГБ.



