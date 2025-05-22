Афганистан отверг призыв Организации Тюркских Государств к созданию инклюзивного правительства

12:05 26.05.2025

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Власти Афганистана отвергли призыв Организации Тюркских Государств (ОТГ) к созданию инклюзивного правительства в Афганистане, назвав это своим внутренним делом.



"Только афганцы вправе решать внутренние проблемы своего государства, но пожелания нашего народа будут приняты во внимание", - заявил в воскресенье представителям афганских СМИ пресс-секретарь Афганистана Забиулла Моджахед, комментируя этот призыв.



В заявлении от 21 мая лидеры ОТГ, представляющие Азербайджан, Казахстан, Киргизию, Турцию и Узбекистан, призвали Кабул сформировать правительство, отражающее этническое разнообразие Афганистана, и усилить координацию с ОТГ в борьбе с терроризмом. Они назвали тюркские общины Афганистана "уникальным мостом" к более широкому тюркскому миру.



Моджахед, подтвердив стремление страны к прочным дипломатическим и торговым связям с тюркоязычными государствами, заверил их в том, что с территории Афганистана угрозы другим странам исходить не будут. Он призвал тюркоязычные страны "выполнять свои обязательства перед Афганистаном посредством экономической поддержки", не касаясь политических вопросов устройства афганского государства.



Несмотря на неоднократные призывы со стороны ООН, региональных держав и западных правительств, действующие афганские власти игнорируют эти требования и работают командой, состоящей исключительно из мужчин, преимущественно пуштунской национальности, набранных из рядов движения "Талибан".