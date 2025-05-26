|Как в Ташкенте потеряли интерактивную карту Генплана города
12:43 26.05.2025
Сайт не выдержал нагрузку. Минстрой объяснил исчезновение карты Генплана Ташкента
26 мая 2025
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Минстрой опроверг информацию о том, что интерактивная карта утвержденного Генерального плана Ташкента была скрыта от общественности после ее публикации. В ведомстве пояснили, что трудности с доступом к ней связаны с высокой нагрузкой на сайт.
"Приносим извинения за доставленные неудобства. Проблема будет устранена в ближайшее время", - говорится в официальном заявлении ведомства.
Малик Каримов, автор Telegram-канала "На бегу", отметил, что получил доступ к карте еще за несколько дней до того, как она появилась в открытом доступе: "Складывается впечатление, что она изначально не планировалась как публичный документ. Мне ее прислали за пару дней до этого. Сначала хотел опубликовать, а потом когда понял что карта официально не была опубликована, и нигде не было на нее ссылок, решил подождать официальной информации".
Он также отметил, что если карта уже попала в сеть, ее стоит обнародовать с комментариями: "Люди должны понимать как будет развиваться районы города и их махалли".
На интерактивной карте Генплана подробно обозначены зоны города, подлежащие реконструкции, реновации и консервации. Согласно сообщениям в соцсетях, в список реконструкции вошли как старые дома, так и относительно новые жилые комплексы, в том числе кварталы района Tashkent City. Какие конкретные меры власти намерены применять в каждой из зон, пока не сообщается.
Карта генерального плана города Ташкента снова полностью работоспособна
Ранее в социальных сетях циркулировали сообщения о том, что "Минстрой в течение двух дней закрыл интерактивную карту утвержденного Генерального плана Ташкента".
Фактически из-за большого интереса к карте возросла нагрузка на сайт и произошли технические сбои.
На данный момент проблема решена. В настоящее время интерактивная карта Генерального плана города Ташкента полностью и непрерывно функционирует.
Ссылка на карту: https://mc.uz/oz/toshkent-shahar-bosh-rejasi-uz