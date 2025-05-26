Как в Ташкенте потеряли интерактивную карту Генплана города

12:43 26.05.2025

Сайт не выдержал нагрузку. Минстрой объяснил исчезновение карты Генплана Ташкента



26 мая 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Минстрой опроверг информацию о том, что интерактивная карта утвержденного Генерального плана Ташкента была скрыта от общественности после ее публикации. В ведомстве пояснили, что трудности с доступом к ней связаны с высокой нагрузкой на сайт.



"Приносим извинения за доставленные неудобства. Проблема будет устранена в ближайшее время", - говорится в официальном заявлении ведомства.



