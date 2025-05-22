Премьер-министр Монголии Оюун-Эрденэ подал в отставку из-за "Протеста сумочек"

13:31 26.05.2025

23 мая кабинет министров под руководством премьер-министра Л. Оюун-Эрденэ провел заседание, после которого премьер-министр подал в отставку.



Причиной такого решения стали многодневные акции протеста на главной площади страны, которые получили название "Протест сумочек". Поводом для массовых митингов послужили публикации избранницы сына политика. На момент помолвки молодых в соцсетях появились фото и видео роскошных подарков, полет на вертолете и другие.



