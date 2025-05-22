|Премьер-министр Монголии Оюун-Эрденэ подал в отставку из-за "Протеста сумочек"
13:31 26.05.2025
23 мая кабинет министров под руководством премьер-министра Л. Оюун-Эрденэ провел заседание, после которого премьер-министр подал в отставку.
Причиной такого решения стали многодневные акции протеста на главной площади страны, которые получили название "Протест сумочек". Поводом для массовых митингов послужили публикации избранницы сына политика. На момент помолвки молодых в соцсетях появились фото и видео роскошных подарков, полет на вертолете и другие.
Согласно статье 43.2 Конституции, в случае отставки премьер-министра, в отставку уходит все правительство. Но согласно правовым положениям, любое решение, принятое премьер-министром, обсуждается и принимается парламентом. За отставку премьер-министра должно проголосовать не менее четверти депутатов Великого Государственного Хурала Монголии.
В случае, если парламент не примет отставку Л. Оюн-Эрденэ, согласно Закону о правительстве, отставка правительства и назначение премьер-министра не будут обсуждаться в течение последующих шести месяцев.
Тем временем обсуждаются вероятные кандидатуры на пост премьер-министра. Чаще всего называются имена Б. Джавхлана-экс-министра финансов, Н. Учрала - председателя Государственной счетной палаты и Я. Содбаатара, которого называют правой рукой президента страны. Также сообщается, что спикер парламента Д. Амарбаясгалан, официально заявил об отказе занять пост следующего премьер-министра.
Но главной интригой отставки премьер-министра является то, что вслед за Л. Оюн-Эрдэнэ в отставку уходит коалиционное правительство, в состав которого входили представители оппозиционных партий.
Автор: Норжима ЦЫБИКОВА