Активы Гульнары Каримовой, возвращенные из Швейцарии, были потрачены на содержание фонда, управляющего этими активами

13:46 26.05.2025

Куда ушли миллионы? Расходы секретариата фонда, управляющего возвращенными средствами Гульнары Каримовой, вызвали вопросы



21 мая 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Расходы Секретариата фонда "Ишонч", управляющего средствами, возвращенными из Швейцарии в рамках дела Гульнары Каримовой, стали предметом обеспокоенности со стороны представителей гражданского общества.



По данным на сайте фонда только в 2024 году расходы на содержание Секретариата составили более 2 миллионов долларов. на это обратила внимание журналистка Ирина Матвиенко, которая входит в консультативный совет фонда. Как пояснил ей руководитель фонда Йонас Аструп, эти средства были потрачены в совокупности за 2022–2024 годы.



