|Активы Гульнары Каримовой, возвращенные из Швейцарии, были потрачены на содержание фонда, управляющего этими активами
13:46 26.05.2025
Куда ушли миллионы? Расходы секретариата фонда, управляющего возвращенными средствами Гульнары Каримовой, вызвали вопросы
21 мая 2025
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Расходы Секретариата фонда "Ишонч", управляющего средствами, возвращенными из Швейцарии в рамках дела Гульнары Каримовой, стали предметом обеспокоенности со стороны представителей гражданского общества.
По данным на сайте фонда только в 2024 году расходы на содержание Секретариата составили более 2 миллионов долларов. на это обратила внимание журналистка Ирина Матвиенко, которая входит в консультативный совет фонда. Как пояснил ей руководитель фонда Йонас Аструп, эти средства были потрачены в совокупности за 2022–2024 годы.
Журналистка запросила о предоставлении финансовых документов, подтверждающих указанные расходы – включая зарплатные ведомости, контракты и иные детали. В ответ ей сообщили, что Секретариат не занимается финансовым управлением – это ответственность Административного агента, работающего на основании соглашения с правительством Швейцарии. Вместо документов была предложена встреча с Комитетом по управлению фондом.
Однако, по мнению Матвиенко, такая встреча будет целесообразной только после того, как представители гражданского общества получат запрошенные материалы. Пока же, несмотря на декларации о прозрачности, ни один из запросов на предоставление подробных данных не был удовлетворен.
"Огорчает, что заявленная прозрачность в расходовании денег, принадлежащих народу Узбекистана, находится на столь низком уровне, что у выбранных представителей гражданского общества нет полной информации даже о расходах на Секретариат фонда", – отметила она.
Ранее Минфин рассказал, как используются возвращенные из Швейцарии активы Гульнары Каримовой.