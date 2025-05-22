Информация о присоединении Узбекистана к Шушинской декларации опровергнута

14:00 26.05.2025

В МИД Узбекистана заявили, что страна не является участником подписанной Турцией и Азербайджаном декларации о союзничестве и совместной обороне.



Ряд иностранных СМИ и Telegram-каналов распространил сообщения о том, что Узбекистан якобы присоединился к Шушинской декларации, подписанной между Азербайджаном и Турцией, в которой предусмотрено союзничество и взаимная военная помощь в случае внешней агрессии.



В частности, в репортаже азербайджанского телеканала CBC TV от 23 мая, размещенном на YouTube, утверждается: "Подписание Узбекистаном соглашения о союзнических отношениях с Азербайджаном и присоединение к Шушинской декларации следует воспринимать буквально. Это означает создание военного союза между Азербайджаном, Турцией и Узбекистаном. Понятие "военный союз" подразумевает взаимную помощь в случае внешней угрозы".



В том же репортаже говорится, что Турция все активнее позиционирует себя как координатор по вопросам безопасности в тюркском мире и укрепляет связи с государствами Центральной Азии в оборонной сфере.



Однако, как подтвердил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Узбекистана Ахрор Бурханов в комментарии для Kun.uz, Узбекистан не является участником Шушинской декларации: "Узбекистан не является участником "Шушинской декларации", подписанной 15 июня 2021 года в городе Шуша между Азербайджаном и Турцией. Это исключительно двусторонний документ, направленный на укрепление стратегического партнерства между двумя государствами. Нет ни одного официального источника или факта, подтверждающего участие Узбекистана в каком-либо оборонном союзе с Турцией и Азербайджаном в рамках этой декларации".



Бурханов подчеркнул, что распространенная азербайджанскими СМИ информация "абсолютно не соответствует действительности".



Напомним, 19 мая президент Шавкат Мирзиеев подписал закон о ратификации соглашения "О союзнических отношениях между Республикой Узбекистан и Азербайджанской Республикой". Документ был подписан 23 августа 2024 года в Ташкенте во время официального визита Ильхама Алиева.



Текст соглашения о союзничестве между Узбекистаном и Азербайджаном пока не опубликован. По словам представителей МИД, подобные межгосударственные договоры не подлежат раскрытию.



Для справки: Шушинская декларация - это двусторонний стратегический документ, подписанный 15 июня 2021 года президентами Турции и Азербайджана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ильхамом Алиевым. Она поднимает отношения между двумя странами на уровень союзнических и предусматривает сотрудничество в политической, военной, экономической, культурной и гуманитарной сферах. Также она содержит пункт об оказании взаимной военной помощи в случае угрозы со стороны третьих государств.