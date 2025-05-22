В Киргизии стартовал крупнейший транспортный проект со времен СССР: ж/д "Китай – Кыргызстан – Узбекистан"

14:04 26.05.2025

В Киргизии стартовал крупнейший транспортный проект со времен СССР



23 май 2025, gotreksson



Общий объем инвестиций - 8 миллиардов долларов, что делает его крупнейшим транспортным проектом в Киргизии со времен Советского Союза. Работы стартовали в декабре 2024 года, а на днях началась проходка первого 12-километрового туннеля.



