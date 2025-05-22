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В Киргизии стартовал крупнейший транспортный проект со времен СССР: ж/д "Китай – Кыргызстан – Узбекистан"
14:04 26.05.2025

В Киргизии стартовал крупнейший транспортный проект со времен СССР

23 май 2025, gotreksson

Общий объем инвестиций - 8 миллиардов долларов, что делает его крупнейшим транспортным проектом в Киргизии со времен Советского Союза. Работы стартовали в декабре 2024 года, а на днях началась проходка первого 12-километрового туннеля.



Примерно 40% пути новой железной дороги пройдет через туннели и мосты, общая протяженность которых превысит 100 км благодаря 27 объектам. Три из крупнейших мостов будут иметь длину свыше 12 км. Общий объем инвестиций в проект составит 8 миллиардов долларов. Этот проект стал крупнейшим в транспортной сфере Киргизии с времен Советского Союза.

Еще в 2020 году реализация данного проекта была поставлена под сомнение. Однако в декабре 2024 года официально стартовали нужные работы, а уже в мае 2025 года началась проходка первого 12-километрового тоннеля, как сообщил пресс-служба Кабинета министров Киргизии. Строительство железной дороги "Китай – Кыргызстан – Узбекистан" стало результатом обсуждений между сторонами на протяжении последних трех десятилетий. Меморандум о сотрудничестве был подписан в 1997 году в Пекине, Бишкеке и Ташкенте. Однако вопросы финансирования, маршрутизации и ширины колеи оставались спорными, и достичь согласия было нелегко. Наибольшие разногласия возникали между Киргизией и Узбекистаном.

Узбекистан предложил проложить железнодорожную линию от китайского Кашгара до Андижана, проходя через Ош. Однако такая схема оказалась неудовлетворительной для Киргизии, поскольку она бы затронула только южные районы страны. Бишкек настаивал на более выгодной линии, которая смогла бы помочь не только в пополнении бюджета от транзитных грузов, но и улучшить транспортную связь, как выразился президент Садыр Жапаров. Изначальный маршрут, предложенный Киргизией через Нарынскую область, включал 150 тоннелей, что осложняло проект как технически, так и финансово.

В итоге стороны пришли к компромиссу: железная дорога будет проложена от Кашгара до Джалалабада через Торугарт, Арпу, Кош-Добо и Макмал. Обсуждения о ширине колеи также оставались напряженными. Китай настаивал на стандарте в 1435 мм, однако Узбекистан и Киргизия убедили китайских коллег сделать линию смешанной. Смену колесных пар, как показывает последняя информация, будут производить в Макмале, а не в Торугарте, что было бы предпочтительнее для Киргизии. Таким образом, 165 км от китайской границы до Макмала будут выполнены в европейском стандарте, а оставшиеся 145 км от Макмала до Джалалабада - в русском.

Китай выступает основным инициатором этого амбициозного проекта, который имеет стратегическое значение для Поднебесной. Новая магистраль станет частью Среднего транспортного коридора, соединяющего страны Азии и Европы в обход России, и позволит значительно сократить расстояние до южной Европы на 900 км. Кроме того, запуск линии упростит торговлю с Узбекистаном. Председатель Китая Си Цзиньпин подчеркнул стратегическую важность этого проекта для страны. К 2050 году ожидается, что объем грузоперевозок по этому маршруту достигнет 13,5 млн тонн.

Основную часть инвестиций возьмет на себя также Китай, получив в итоге 51% в совместном предприятии. У Киргизии и Узбекистана по 24,5% соответственно. В дополнение китайские банки предоставят этим двум странам кредит в размере 2,35 миллиарда долларов. Предполагается, что Бишкек сможет расплатиться с Китаем за счет своих природных ресурсов, открыв к ним доступ на определенный период. Однако этот вопрос до сих пор остается дискуссионным, так как ряд киргизских политиков выступает против такой схемы. Тем не менее масштабная стройка уже началась, в том числе проходка крупного тоннеля, соединяющего Сузакский и Тогуз-Тороуский районы Джалал-Абадской области. Сроки завершения работ пока не известны. Некоторые эксперты предполагают, что если проект будет продвигаться без задержек, то к началу следующего десятилетия магистраль может быть готова. Киргизия, тем временем, самостоятельно прокладывает железнодорожную линию через Кочкор от станции Балыкчы в сторону Кара-Кече, где расположен крупный угольный разрез. Эта ветка протяженностью 186 км планируется к сдаче не позже 2030 года, после чего будет продолжена до Макмала, что соединит север страны с новой железной дорогой "Китай – Кыргызстан – Узбекистан". Кстати, все рельсы для данного проекта производятся в России.

Что касается участка до Кочкора, где также планируется возвести железнодорожный вокзал, магистраль должна быть проложена к концу текущего года (63 км). Дальнейший путь будет осложнен рельефом местности, где потребуется строительство нескольких туннелей и ряда других сложных инженерных сооружений.

Источник - Блог GOTREK
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