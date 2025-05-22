Global Report 2025: Таджикистан оказался в зоне продовольственного риска

16:35 26.05.2025

Республика пока не входит в число стран с тяжелым продовольственным кризисом, но само его появление в списке региональных рисков – серьезный сигнал.



Таджикистан оказался в числе наиболее уязвимых стран в регионе на фоне экономических трудностей, высоких цен на продукты и усиливающегося воздействия климатических изменений. Об этом говорится в глобальном докладе о продовольственных кризисах за 2025 год, где Центральная Азия впервые названа зоной тревоги.



Согласно докладу Global Report on Food Crises 2025, опубликованному 16 мая, ситуация в Центральной Азии, особенно в Таджикистане и Кыргызстане, вызывает обеспокоенность. В докладе говорится, что в этих странах наблюдается сочетание сразу нескольких неблагоприятных факторов: экономическая нестабильность, рост цен на продукты питания и высокая уязвимость к климатическим потрясениям. Эти факторы, по мнению авторов исследования, могут в ближайшем будущем усугубить продовольственную нестабильность и негативно повлиять на доступность базовых продуктов для населения.



"В Центральной Азии, особенно в Таджикистане и Кыргызстане, ситуация вызывает обеспокоенность из-за экономических трудностей, высоких цен на продукты и уязвимости к климатическим потрясениям, что, вероятно, усугубит продовольственную нестабильность", – предупреждают авторы отчета.



Это заявление стало первым столь явным упоминанием региона в подобных докладах за последние годы. Подчеркивается, что, хотя Таджикистан пока не входит в число 59 стран с наиболее тяжелыми формами продовольственного кризиса, само его появление в списке региональных рисков следует рассматривать как серьезный сигнал.



Авторы доклада отмечают, что в странах Центральной Азии велика зависимость от внешних денежных переводов, сохраняется инфляционное давление, а также все чаще происходят засухи, резкие перепады температур и другие климатические аномалии. Все это оказывает непосредственное влияние на урожайность, уровень производства продуктов питания и конечную доступность продовольствия для наименее защищенных групп населения.



Отметим, что в ходе выступления на республиканском семинаре-совещании в Дангаринском районе 17 мая президент Таджикистана акцентировал внимание на вопросах продовольственной безопасности, назвав ее одной из стратегических задач страны. Он отметил, что 2025 год может стать самым теплым в истории наблюдений, а также подчеркнул влияние глобальных факторов – климатических изменений, роста цен и торговых конфликтов – на внутреннюю ситуацию.



В ответ на вызовы поставлена цель – достичь продовольственной самодостаточности за счет эффективного использования земель, внедрения энергосберегающих технологий, повторного сева и развития аграрной науки. Президент указал на проблемы в сельском хозяйстве, включая снижение производства мяса и яиц птицы, неработающие насосные станции и низкие объемы посева овощей и картофеля.