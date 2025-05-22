Мирзиеев: Своевременные решения на местах могут увеличить рост промышленности на 2%

17:14 26.05.2025 Мирзиеев: Своевременные решения на местах могут увеличить рост промышленности на 2%



Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) - Под председательством Президента Шавката Мирзиеева прошло видеоселекторное совещание по приоритетным задачам развития местной промышленности.



В начале своего выступления Глава Узбекистана подчеркнул, что в условиях нынешней нестабильной и полной неопределенностей ситуации каждая страна, прежде всего, принимает меры по защите отраслей, создающих наибольшее количество рабочих мест.







В этой связи было отмечено, что на фоне колебаний на внешнем рынке крайне важно поддерживать текстильную промышленность, производство строительных материалов и мебели - сферы, в которых заняты около миллиона человек, а также придать новый импульс ювелирной отрасли, от которой ожидается, что она станет еще одним "двигателем" нашей экономики.



Как отметил Президент, если бы вопросы, связанные с промышленностью, экспортом и доходами, решались своевременно и в полном объеме в рамках вертикальной системы "республика - отрасль - область - район", то рост промышленного производства мог бы увеличиться еще на 2 процента.



Так, например, за прошедшие 4 месяца в Паярыке объемы промышленности сократились почти вдвое, а в Пахтачийском районе - на 38 процентов, в результате чего производство снизилось на 210 миллиардов сумов.



В столице из-за того, что в Сергелийском и Яшнабадском районах - на долю которых приходится треть промышленного потенциала Ташкента - было выпущено продукции на 300 миллиардов сумов меньше, город недополучил 1,1% роста промышленности.



В Уртчирчикском, Кибрайском, Паркентском, Охангаронском районах, а также в городах Ангрен и Бекабад 25 территориальных предприятий произвели продукции на 1 триллион сумов меньше по сравнению с прошлым годом, что привело к потере экспорта на сумму 30 миллионов долларов.



Или, например, в январе–марте промышленные показатели демонстрировали рост в Карши, Миришкоре, Булунгуре, Денау, в Узбекистанском районе и в Хиве, но уже в апреле эти регионы резко снизили свои показатели.



В связи с этим было поручено в трехдневный срок назначить конкретных ответственных лиц от республики по каждому направлению в вертикали "республика - отрасль - область - район" и направить их на места для оперативного решения всех вопросов.



Было предупреждено: если проблема не решается на каком-либо уровне этой вертикали, ответственность будут нести именно соответствующие звенья системы.



За последние 4 месяца промышленность выросла на 6,3 процента, достигнув 290 триллионов сумов.



"Это - результат своевременно принятых мер в нынешней непростой обстановке. Но при этом в 29 районах производство сократилось на 4,5 триллиона сумов. Это - совсем не маленькие цифры", - заявил Глава государства.



Как подчеркнул Президент, если бы вопросы, связанные с промышленностью, экспортом и поступлениями, решались своевременно и в полном объеме в рамках вертикальной системы "республика – отрасль – область – район", можно было бы добиться дополнительного прироста промышленного производства на 2 процента.



Так, за прошедшие 4 месяца объемы промышленного производства в Паярыке сократились почти вдвое, а в Пахтачийском районе - на 38 процентов, что привело к снижению общего производства на 210 миллиардов сумов.



Из-за того что в Сергелийском и Яшнабадском районах, на которые приходится треть столичной промышленности, было выпущено продукции на 300 миллиардов сумов меньше, Ташкент лишился 1,1% прироста промышленности.



25 территориальных предприятий, расположенных в районах Уртачирчик, Кибрай, Паркент, Охангарон, а также в городах Ангрен и Бекабад, произвели на 1 триллион сумов меньше продукции по сравнению с прошлым годом, что обернулось потерей экспортной выручки на сумму 30 миллионов долларов.



Кроме того, районы, в которых в январе–марте наблюдался рост промышленности - Карши, Миришкор, Булунгур, Денау, Узбекистан и Хива - в апреле резко снизили свои показатели.



В связи с этим было поручено в трехдневный срок назначить от республики конкретных ответственных лиц по каждому направлению вертикали "республика – отрасль – область – район" и направить их на места для оперативного решения всех проблем.



Было также предупреждено, что в случае, если проблемы не будут решаться на каком-либо из уровней этой вертикали, строгий спрос будет предъявлен именно к ответственным за это звенам системы.



Как было подчеркнуто на совещании, за первые 4 месяца экспорт вырос на 20 процентов. Высокие темпы роста в основном обеспечены за счет химической отрасли, пищевой промышленности, экспорта фруктов и овощей, а также IT, туризма и транспортных услуг.



Однако экспорт текстильной продукции составил 825 миллионов долларов, что на 175 миллионов долларов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



"Многие работают над качеством, но не могут это продемонстрировать. Поскольку наши товары "неизвестны" на внешнем рынке, они продаются там по очень низкой цене. Ключ к тому, чтобы показать качество продукции и вывести ее на премиальные рынки, - это международные сертификаты", - заявил Президент.



Из более чем 1 500 крупных и средних текстильных предприятий только 244 обладают международными сертификатами.



Отмечено, что если Торгово-промышленная палата будет оказывать содействие каждому предприятию в получении таких сертификатов, это позволит увеличить как добавленную стоимость, так и объемы экспорта.



В связи с этим поставлена задача довести число сертифицированных предприятий в Республике Каракалпакстан, Кашкадарьинской, Навоийской, Сырдарьинской, Сурхандарьинской и Хорезмской областях до 20, а в остальных регионах - оказать содействие в получении сертификатов как минимум 10 предприятиям.



Также будет внедрена новая система по увеличению числа национальных брендов и выведению существующих на международный уровень.



Планируется создать компанию по поддержке национальных брендов. Эта компания будет:



привлекать из-за рубежа бренд-менеджеров, дизайнеров, маркетологов и PR-специалистов;



отбирать не менее 50 отечественных товаров, обладающих международным сертификатом, высоким качеством и конкурентоспособностью на внешнем рынке;



присваивать им знак качества и запускать масштабную рекламную кампанию для продвижения этих брендов на международной арене.



На сегодняшний день в нашей стране действует более 4 000 предприятий по производству готовой одежды, кожгалантереи и обуви.



Однако отмечается отсутствие торговых центров, где национальные товары могли бы продаваться в одном месте и быть доступны широкому кругу потребителей.



В связи с этим будет запущен проект крупных торговых центров "Mall of Uzbekistan", в которых будут продаваться исключительно отечественные товары. Торговые площади в этих центрах будут предоставляться предпринимателям в аренду по минимальной цене.



Для текстильных и кожевенно-обувных предприятий, где не менее 15% работников являются членами малообеспеченных семей, ставка налога на прибыль установлена на уровне 2%, а социального налога - 1%.



Теперь же порог в 15% работников из числа нуждающихся будет сокращен вдвое. Кроме того, для получения налоговых льгот будут также учитываться сотрудники с инвалидностью.



В прошлом году в мебельной отрасли начали свою деятельность 920 новых предприятий. Общий объем производства в секторе составил 6 триллионов 700 миллиардов сумов.



Для кратного увеличения этих показателей необходимо решить ряд вопросов. В частности, 25–30% мебельной продукции изготавливается на дому. Много предпринимателей стремятся перейти от домашнего производства к промышленному уровню.



В связи с этим будет разрешено индивидуальным предпринимателям нанимать до 5 работников и заниматься производством мебели. Для молодых предпринимателей, желающих начать этот бизнес или расширить его, предусмотрены кредиты сроком на 7 лет в размере до 5 миллиардов сумов под 18% годовых.



В "Мебельных центрах" в Олтингкуле и Ханке более 100 предприятий установили современное оборудование и занимаются производством мебели. Ранее работавшие в стесненных домашних условиях предприниматели теперь размещены в едином комплексе и работают по кластерной системе.



Дано поручение запустить аналогичные мебельные центры по примеру Ханки в Шароф Рашидовском, Янги Наманганском, Пастдаргомском, Уртачирчикском, Куваском, Бувайдинском районах, а также в Юнусабадском и Учтепинском районах.



Импортное сырье составляет 50–60% себестоимости мебели. Производители, стремясь снизить издержки, обратились с просьбой уменьшить таможенные пошлины на фурнитуру, аксессуары, краску, клей, ДСП и другие материалы.



"Я поддерживаю это предложение, чтобы наша национальная продукция стала более конкурентоспособной", - заявил Президент.



Поручено внести проект постановления об установлении на срок 3 года таможенной пошлины в размере 1% на 14 видов сырья, фурнитуры и аксессуаров.



Будет организована централизованная система закупки и доставки древесины и древесных материалов для мебельного производства.



В прошлом году экспорт мебели достиг 20 миллионов долларов. Отмечено, что при должном внимании к качеству, дизайну и брендингу, даже при текущих производственных мощностях объем экспорта можно увеличить в 10 раз.



В этой связи расходы на получение международных сертификатов для мебельщиков, а также 50% заработной платы привлеченных из-за рубежа дизайнеров, маркетологов и инженеров-технологов будут компенсироваться.



Площадь стендов на международных выставках, аренда которых компенсируется, будет увеличена с нынешних 20 до 40 квадратных метров.



Дано поручение привлечь квалифицированных специалистов и организовать ежегодное обучение 1 000 мебельных мастеров современным навыкам.



В 2024 году объем производства в ювелирной отрасли превысил 200 миллионов долларов, а экспорт вырос на 17% и достиг 92 миллионов долларов.



При этом было отмечено, что несмотря на добычу более 100 тонн золота в год, используется лишь малая часть имеющихся возможностей.



Отмечено также, что в отрасли сохраняется высокая доля "теневой" экономики: ежегодно около 550–600 миллионов долларов оборота приходится на неофициальные рынки ювелирных изделий. Например, если в 2020 году независимые старатели сдали 40 килограммов золота, то в прошлом году этот показатель снизился в 100 раз.



На совещании были озвучены предложения по выводу отрасли из "тени": разрешить индивидуальным предпринимателям торговать ювелирными изделиями, а также частично компенсировать расходы на привлечение из-за рубежа дизайнеров, технологов и геммологов, работающих с драгоценными камнями, для создания национального бренда в ювелирной отрасли.



Глава государства поддержал данные предложения.



Теперь ювелиры также смогут заниматься торговлей ювелирными изделиями в качестве индивидуальных предпринимателей.



Дано поручение привести в современный вид неформальные ювелирные ряды в регионах и легализовать их деятельность.



Расходы на привлечение иностранных специалистов будут частично компенсированы в размере до 2,5 тысячи долларов при условии подготовки не менее пяти учеников.



В целом было отмечено, что настало время переходить на промышленный метод работы в ювелирной отрасли, защищать внутренний рынок и поддерживать национальные бренды.



Для этого оборудование и комплектующие, используемые в ювелирной промышленности, будут освобождены от уплаты таможенных пошлин.



Порядок приобретения золота у Навоийского и Алмалыкского комбинатов с рассрочкой платежа будет продлен еще на три года.



Кроме того, при установлении сотрудничества с авторитетными брендами будут компенсированы расходы на приобретение их дизайнов и форм в размере до 30 тысяч долларов.



На основе зарубежного опыта в Яккасаройском районе, а также в Андижане и Хиве открыты привлекательные ювелирные центры как для производителей, так и для инвесторов.



Было принято решение создать подобные центры по всей республике.



Ответственным лицам поручено в этом году запустить еще 6 таких центров, где в одном месте будут объединены сырье, лаборатории, учебные центры, шоу-румы и магазины, а также привлечь иностранных дизайнеров и технологов для обучения ювелиров.



"Пусть все услышат: у ювелиров не должно быть ни одной проблемы, связанной с сырьем", - заявил Президент.



В этой связи объем золота, выставляемого на биржу, в этом году будет увеличен с 6 до 8 тонн.



Созданные ювелирные центры в Ташкенте, Андижане и Хорезме, а также планируемые к открытию в Бухаре, Намангане, Самарканде и Фергане, и в других регионах будут обеспечены золотым запасом в соответствии с потребностями.



"Нужно откровенно сказать: в сфере, где отсутствует порядок, дисциплина и прозрачная система, невозможно сделать резкий рывок. После всех предпринятых мер будет обеспечено верховенство закона в отношении тех, кто работает в "теневом" секторе", - отметил Президент.



Также было подчеркнуто, что Инспекция по обеспечению подлинности совместно с Налоговым комитетом и Генеральной прокуратурой должна установить строгий контроль в ювелирной отрасли.



Предпринимателям будет предоставлен один месяц для того, чтобы маркировать ювелирные изделия под контролем Инспекции подлинности и легализовать свой доход.



В целом ответственным лицам поручено провести глубокий анализ отрасли и разработать систему, стимулирующую всех участников цепочки "сырье - производство - торговля" выйти из "тени" и работать легально.



Рост численности населения и процессы урбанизации увеличивают спрос на строительные материалы.



С начала года объем подрядных работ вырос на 10,3%. Однако на складах накопились большие запасы керамической плитки, гипсокартона, стекла, базальтовой ваты, несмотря на то, что ежегодно импортируется товаров на сумму 225 миллионов долларов, аналогичных этим.



Теперь для девелоперов при выделении кредитов на оборотные средства будет введена система приоритетного финансирования при использовании отечественных строительных материалов.



В прошлом году по результатам проверок Строительной инспекцией было выявлено 1600 случаев использования некачественных строительных материалов.



В связи с этим на платформе "Прозрачное строительство" будет сформирован реестр предприятий-производителей строительных материалов и их продукции. Будет вестись рейтинг качества продукции, который будет обновляться ежеквартально.



Появляются новые виды энергосберегающих строительных материалов. Однако отмечено, что у многих из них отсутствуют стандарты, а существующие не соответствуют международным требованиям.



Ответственным лицам поручено до конца года принять 68 международных стандартов.



В ходе совещания были заслушаны доклады руководителей отрасли и регионов, а также предложения предпринимателей. Источник - UzDaily.uz

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