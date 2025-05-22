Как в Таджикистан хотели голову Спитамена вернуть

18:52 26.05.2025

Анна Мифтахова, Asia-Plus



Недавно наткнувшись на эту информацию, мы решили узнать, чем закончилась данная инициатива.



16 лет назад известный таджикский писатель Ато Хамдам рассказал "Азия-Плюс" о том, что он предложил властям Таджикистана приобрести или изготовить копию головы Спитамена – скульптуры, хранящийся в Риме.



Спитамен восстал против македонских захватчиков, объединив и возглавив разрозненные племена в Согдиане и Бактрии, но был предан и обезглавлен.



