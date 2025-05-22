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Как в Таджикистан хотели голову Спитамена вернуть
18:52 26.05.2025

Анна Мифтахова, Asia-Plus

Недавно наткнувшись на эту информацию, мы решили узнать, чем закончилась данная инициатива.

16 лет назад известный таджикский писатель Ато Хамдам рассказал "Азия-Плюс" о том, что он предложил властям Таджикистана приобрести или изготовить копию головы Спитамена – скульптуры, хранящийся в Риме.

Спитамен восстал против македонских захватчиков, объединив и возглавив разрозненные племена в Согдиане и Бактрии, но был предан и обезглавлен.



"Голова легендарного героя таджикского народа Спитамена, казненного своей женой, которая была преподнесена в дар Александру Македонскому во время его похода на Согдиану теперь может вернуться в Таджикистан из одного из музеев Рима", - сообщил "Азия-Плюс" в 2009 году писатель Ато Хамдам.

Он говорил о скульптуре из мрамора, созданной великим греческим архитектором, личным художником-скульптором Александра Македонского – Лисиппом.

История о Спитамене

Военачальник Спитамен жил в IV веке до нашей эры, он является героем для таджиков и других народов, населявших древние Согдиану и Бактрию, став символом свободы и борьбы за независимость.

Исторических данных о происхождении Спитамена немного, и они противоречивы, но большинство современных исследователей называют его согдийцем.

Согласно источникам, на момент начала восстания ему было чуть более 40 лет. Историк Лев Баженов считал его выходцем из простонародья, однако ряд исследователей склоняется к тому, что он был аристократом - иначе военачальником бы не стал.

Римский историк Квинт Курций упоминал Спитамена как друга Бесса – сатрапа Бактрии, убившего царя персов Дария и провозгласившего себя царем. Он решил дать отпор Александру Македонскому, планируя задержать врага на реке Окс (Амударья), спалив все корабли, а затем отступить в Согдиану.

Руководившие согдийской конницей Спитамен и Оксиарт сначала его план поддержали, однако он оказался провальным. Вскоре Датаферон и Спитамен выдали Бесса Александру, усыпив его бдительность. Поэтому, когда Мараканда восстала, Александр призвал согдийского военачальника разрешить конфликт, не подозревая, что именно он был одним из зачинщиков.

Так началась тяжелая борьба племен против греко-македонских захватчиков, длившаяся с весны 329 по лето 327 годы до нашей эры. Битвы разворачивались в Согдиане и Бактрии.

Арии под предводительством Сатибарзана, семь городов Уструшаны, и азиатские скифы уничтожали целые гарнизоны македонян в разных локациях. А Спитамен, тем временем поднял восстание в тылу македонян, осадив их гарнизон в Мараканде.

Тогда в полной мере проявился его талант организатора и военачальника. Его военная тактика основывалась на принципах партизанской борьбы и комбинированных атак, а конница наполовину состояла из кочевников с луками и стрелами. Спитамен устраивал засады, притворные отступления и внезапные нападения, заставая врага врасплох и изматывая войска Александра.

Вклад в народную борьбу и предательство

Спитамен осуществил двукратную осаду макендонского гарнизона. Во время первой он запер его внутри цитадели, решив отступить, чтобы устроить засаду движущемуся на подмогу отряду. Спитамен окружил врага и перебил практически всех, включая командира. Когда гонцы донесли весть о поражении Александру, он пригрозил им смертью за распространение информации, предпочитая скрыть позор.

Тем временем измотанные остатки конницы македонян отступили к реке Зеравшан и скрылись в лесу. Другие подошедшие отряды ждала та же участь, они были почти полностью перебиты.

После этого Спитамен снова осадил Мараканду, а Александр тем временем совершил трехдневный переход, поспешив на помощь своему гарнизону.

Только при его приближении Спитамен снял осаду и отступил в пустыню, успев нанести захватчикам значительный урон.

Вскоре восстала вся Согдиана и Александр, не рискнув отправиться в погоню, обрушил свой гнев на мирное население. После небольшого перерыва восстание вспыхнуло с новой силой, а затем поднялась и Бактрия.

Спитамен внезапно напал на македонскую крепость в Бактрии и уничтожил ее гарнизон. Затем со скифской конницей он попытался снова освободить Согдиану, но безуспешно.

Оставив на поле битвы 800 воинов, он вынужден был скрыться в глубине Каракумской пустыни.

Именно тогда его предали, отрубив голову, и направив в дар Александру. По одной из версий это сделал кто-то из представителей местной знати за вознаграждение, по другой – его жена, уставшая от постоянных скитаний и невзгод.

Она уговаривала мужа сдаться захватчикам и прекратить борьбу, но Спитамен был категоричен. Тогда она убила спящего мужа, став орудием в руках предавшей его знати.

Противостояние македонянам после смерти Спитамена длилось около года, но было безуспешным.

Спитамен стал символом сопротивления, а его имя продолжает вдохновлять писателей, художников и поэтов. В годы независимости Таджикистана его именем был назван один из районов, а также утвержден орден, которым награждают сотрудников правоохранительных органов, военных структур и безопасности за особые подвиги.

Культурное наследие

По преданию, Александр в знак уважения к поверженному врагу заказал своему скульптору Лисиппу изваять голову Спитамена из белого мрамора. Так появилась скульптура в форме головы, получившая название "Умирающий перс" – ее реалистичное лицо искажено болью и предсмертным страхом, как в последний миг жизни героя.

К сожалению, оригинал головы не сохранился, а копия II века нашей эры была найдена на Палатинском холме в Риме в 1867 году. Считается, что она была скопирована наряду с оригинальной группой фигур, установленных царем Аталлом I в Дельфах или Пергаме.

Во второй половине XIX века итальянский археолог Пьетро Роза основал музей Палатина, в котором хранятся: скульптуры, фрагменты фресок, и другие археологические материалы, обнаруженные там в годы правления Наполеона III. В какой-то момент они были помещены в музей Терм, однако позже одному из археологов удалось их вернуть.

Так вот, в 2009 году таджикский писатель Ато Хамдам, написавший роман "Спитамен" в соавторстве с Леонидом Чигриным, в интервью "Азия-Плюс" сообщил, что мраморная голова Спитамена может вернуться в Таджикистан; он много лет собирал информацию о скульптуре и нашел ее в музее Палатина.

Писатель обратился тогда в Исполнительный аппарат президента Таджикистана с просьбой приобрести экспонат или сделать его копию.

По его словам, это письмо было переправлено в Министерство культуры, но ответа он так и не получил.

Между тем, в Национальном музее Таджикистана "Азия-Плюс" сообщили, что тут хранится гипсовая копия скульптуры "Умирающий перс" под названием "Голова Спитамена".

Она была выполнена живописцем и скульптором Бахромом Санговым по фотографии оригинала по заказу директора Национального музея Зафаршо Иброхимзода в 2021 году (к 2500-летию Тахти Сангин).

Работу мастер выполнял в своей мастерской в Кулябе, затем голова была доставлена в Душанбе.

Художник отметил, что вылепить скульптуру по одной фотографии низкого качества было непросто, чтобы сделать ее идеальной потребовалось бы хотя бы несколько снимков с разного ракурса, а еще лучше работать с оригиналом.

Источник - Азия-Плюс
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