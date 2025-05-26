США вывели из-под санкций Каспийский трубопроводный консорциум

19:25 26.05.2025

Идея санкций против трубопровода "Северного потока" находит немало оппонентов



26.05.2025 | Дмитрий НЕФЕДОВ



23 мая Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) вернул в работу поврежденную в феврале из-за террористической атаки украинского беспилотника нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская": "…В ходе строительно-монтажных работ отремонтированы трансформаторы, газотурбинная установка вместе с генераторами, восстановлено закрытое распределительное устройство и кабельные эстакады, выполнена замена и ремонт шкафов управления".



Ранее, в середине мая Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США выдало бессрочную генеральную лицензию на оказание услуг АО "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК): соответствующее разрешение зафиксировано в генеральной лицензии OFAC № 124. "...Все трансакции, запрещенные определением от 10 января 2025 года, принятым в соответствии с Исполнительным указом 14071 ("Запрет на нефтяные услуги"), связанные с КТК или с проектами "Тенгизшевройл", разрешены", – отмечается в документе. (1)



Напомним, в январе 2025 г. против работающих в РФ организаций нефтегазовой отрасли США были введены санкции, в рамках которых американским компаниям запрещалась оказывать какие-либо услуги тем, кто был включен в этот список. Ограничения, охарактеризованные в Кремле как тяжелое наследие Байдена, напрямую касались услуг, связанных с разведкой, бурением, переработкой, хранением, обслуживанием, транспортировкой, приобретением и продажей нефти и / или нефтепродуктов. Однако позже американцы сделали ряд исключений, в связи с чем выдали соответствующую лицензию, действующую до 28 июня 2025 года включительно. Теперь же лицензия на оказание означенных услуг, в том числе упомянутому "Тенгизшевронойлу", выдана бессрочно.



