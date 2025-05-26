|США вывели из-под санкций Каспийский трубопроводный консорциум
19:25 26.05.2025
Идея санкций против трубопровода "Северного потока" находит немало оппонентов
26.05.2025 | Дмитрий НЕФЕДОВ
23 мая Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) вернул в работу поврежденную в феврале из-за террористической атаки украинского беспилотника нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская": "…В ходе строительно-монтажных работ отремонтированы трансформаторы, газотурбинная установка вместе с генераторами, восстановлено закрытое распределительное устройство и кабельные эстакады, выполнена замена и ремонт шкафов управления".
Ранее, в середине мая Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США выдало бессрочную генеральную лицензию на оказание услуг АО "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК): соответствующее разрешение зафиксировано в генеральной лицензии OFAC № 124. "...Все трансакции, запрещенные определением от 10 января 2025 года, принятым в соответствии с Исполнительным указом 14071 ("Запрет на нефтяные услуги"), связанные с КТК или с проектами "Тенгизшевройл", разрешены", – отмечается в документе. (1)
Напомним, в январе 2025 г. против работающих в РФ организаций нефтегазовой отрасли США были введены санкции, в рамках которых американским компаниям запрещалась оказывать какие-либо услуги тем, кто был включен в этот список. Ограничения, охарактеризованные в Кремле как тяжелое наследие Байдена, напрямую касались услуг, связанных с разведкой, бурением, переработкой, хранением, обслуживанием, транспортировкой, приобретением и продажей нефти и / или нефтепродуктов. Однако позже американцы сделали ряд исключений, в связи с чем выдали соответствующую лицензию, действующую до 28 июня 2025 года включительно. Теперь же лицензия на оказание означенных услуг, в том числе упомянутому "Тенгизшевронойлу", выдана бессрочно.
В то же самое время, ЕС и Швейцария ввели санкции против порта Новороссийск, откуда экспортируется нефть (в основном от казахстано-американского "Тенгизшевронойл"), поступающая по трубопроводу КТК. Одновременно финансовые санкции, такие, как заморозка активов и запрет на транзакции, распространены Евросоюзом и Швейцарией на порты Астрахань, Махачкала, Приморск и Новороссийск (в марте с. г. те же санкции введены против Усть-Луги). Заморозке подлежат все активы, принадлежащие или контролируемые этими портами. Запрещено предоставлять любые средства или ресурсы, которые могут быть использованы этими портами. Вводится комплексный запрет на любые транзакции с указанными портами, включая торговлю, финансовые операции и предоставление услуг (но под запрет не подпадает деятельность, связанная с гуманитарными миссиями).
Напомним, в этой связи, что 14 мая с.г. ЕС согласовал 17-й пакет антироссийских санкций, включающий блокировку почти 200 танкеров из "теневого флота" РФ, "перевозящего нефть и сжиженный газ в обход существующих ограничений".
Симптоматично, что "портовые" санкции Брюсселя и Берна не распространяются на другие порты Ленинградской области (Высоцк, Санкт-Петербург), а также на порты Туапсе и Темрюк, оттуда тоже вывозится российская нефть. Поэтому не исключено, что что Евросоюз вкупе с Берном, включая в свои санкции порт Новороссийск, косвенно демонстрируют или "ориентируют" экспорт нефти (включая поступающую по КТК), через порт Туапсе. Здесь надо отметить, что только за 2024 год страны-члены ЕС фактически купили российских нефти и газа на рекордные 21,9 млрд. евро, причем объемы закупок российской нефти, по оценкам Кильского Института мировой экономики, более чем на 70% обусловлены небезызвестным ЕСовским "потолком" цен на нефть в 60 долл. (некоторые горячие головы предлагают понизить его до 45 долл.).
Большинство прогнозов на текущий год – ненамного меньше упомянутой суммы, при том, что, согласно заявлению Совета ЕС 24 февраля с.г., "...запрещается предоставление временного хранения для российских сырой нефти и нефтепродуктов в ЕС, независимо от закупочной цены нефти и конечного пункта назначения этих сырья и продуктов". Таким образом, санкционная оболочка для российских нефтяных грузов внешне соблюдается...
Тем временем, в 2024 г. КТК транспортировал по своей системе 63,01 млн. тонн нефти (-0,7% к предыдущему году): по данным профильного портала, "около 74% этих объемов приходится на долю американских и других западных грузоотправителей. Около трети тех же объемов поступило в ЕС-регион. Только одна Chevron в 2024 г. прокачала по КТК 26,8 млн. тонн, что составляет около 20% общемировой добычи этой американской корпорации".
Кроме того, по сообщению компании "Транснефть", в апреле 2024 г. пропускная способность трубопроводной транспортировки нефти за 2025-26 гг. в Новороссийск увеличится на 15 млн. тонн – до 52 млн. т/год; в Приморск – до 52 млн. т/год (на 5 млн т/год), что, обусловлено растущим спросом и в Европе на нефть, поставляемую из этих портов.
То есть, с одной стороны, Брюссель заинтересован в дальнейших закупках нефти и нефтепродуктов из России и транзитом, в том числе через Новороссийский порт. В то же время, ЕС демонстрирует приверженность антироссийской санкционной политике, пытаясь упомянутыми мерами прессинговать администрацию Трампа, занимающую, как полагают в ЕС, недостаточно жесткую позицию в отношении Москвы. Как заявил один из высокопоставленных чиновников ЕС, "...если США не собираются помогать Европе в ситуации с Россией, тогда Европа не сможет помочь США в ситуации с Китаем. Так что лучше работать вместе".
Между тем, прагматичный шаг Белого дома свидетельствует о том, что у Трампа не собираются стрелять себе в ногу, явно ставя прибыли энергетических корпораций выше идеологических химер глобалистов по обе стороны Атлантического океана. Как утверждают источники Bloomberg, в июне объем поставок казахстанской нефти по трубопроводу КТК увеличится до 1,65-1,70 млн баррелей в сутки, что станет почти рекордным показателем. Все это повышает вероятность успешного исхода переговоров о возможном перезапуске подводного газопровода "Северный поток", что даст американцам дополнительные рычаги давления в энергетическом диалоге с Европой, где уже начали раздумывать о возможном запрете использования трубопровода в рамках очередного пакета санкций. Соответствующие консультации начала Еврокомиссия 23 мая, однако едва ли процесс будет быстрым и бесконфликтным, так как для одобрения очередного дискриминационного решения потребуется согласие всех европейских столиц, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже заявил, что его страна не допустит полного запрета на поставки российских энергоносителей в Европу. Нет единства даже в Германии: если канцлер Мерц поддерживает идею очередных санкций, то представители "Альтернативы для Германии" высказываются в пользу сохранения поставок российского газа, да и среди сторонников других партий бытуют разные мнения.
В противоположность воинствующему Брюсселю, США отказываются от планов по усилению санкционного давления на Москву, так как, по словам госсекретаря Марко Рубио, не верят в возможность принудить Москву на компромиссы через санкции. Прежнего подхода "перемирие, а там посмотрим" в процессе гипотетического урегулирования с Украиной больше не будет, несмотря на все попытки француза Макрона и британца Стармера подначивать Вашингтон к усилению антироссийских санкций, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в Российско-армянском университете в Ереване.
Примечание
(1) Трубопроводная система КТК протяженностью в 1511 км соединяет месторождение Тенгиз (Казахстан) и морской порт Новороссийск, с ответвлением на соседний порт Туапсе. По этому маршруту ежегодно транспортируется с первой половины 1990-х гг. более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с близлежащих российских месторождений на Каспии.