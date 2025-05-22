Два новых завода не решат проблему дефицита удобрений в Кыргызстане

19:48 26.05.2025

- В ходе заседания комитета Жогорку Кенеша, который занимается вопросами топливно-энергетического комплекса и промышленной политики, депутат Кундузбек Сулайманов выразил озабоченность по поводу зависимости Кыргызстана от импорта удобрений.



"Мы полностью зависим от импорта. Когда же мы начнем экспортировать? Сколько еще лет мы будем обращаться к Кабинету министров с просьбой прекратить импорт и наладить собственное производство?" – высказался он.



По мнению депутата, следует снизить внешний импорт.



Заместитель министра экономики и коммерции Искендер Асылкулов подтвердил наличие данной проблемы и сообщил, что вопрос уже находится на обсуждении.



"В Сокулукском районе был открыт завод с инвестициями в 53 миллиона сомов, который обеспечил 300 рабочих мест и способен производить 1800 тонн минеральных удобрений в порошковом и жидком виде ежегодно", – добавил он.



Он также сообщил о строительстве нового завода в Ноокатском районе Ошской области, который начнет функционировать в 2025 году и будет выпускать 2000 тонн удобрений в год.



Тем не менее, депутат подчеркнул, что даже с открытием двух новых заводов не удастся полностью покрыть внутренний спрос на минеральные удобрения.



В ходе заседания также рассматривались меры по развитию химической промышленности в Кыргызстане и улучшению ее экспортных возможностей.