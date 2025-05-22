 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Россия должна исключить любую угрозу со стороны Украины и Европы, - Сергей Караганов
20:34 26.05.2025

Сергей Караганов рассказал, в чем ошибались политологи до начала СВО

Россия исчерпала лимит ошибок в области безопасности, больше ошибаться нельзя. Задача научного сообщества проанализировать уроки специальной военной операции и выработать нужные рекомендации руководству страны. Так считает политолог, члена Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов.

"Наше научное сообщество только подступает к решению этого вопроса. Мы сделали очень много ошибок, мы не предсказывали правильно, - сказал Караганов в эфире программы "Право знать!" - Вот, например, мы считали, что любая война в Европе будет относительно краткой, а потом будет применено ядерное оружие. Наверное, так и нужно было делать, как мы считали, но тем не менее, все обернулось немножко по-другому".

"Надеюсь, - отметил Краганов, - что мы воспримем этот урок и не допустим больше интеллектуальных и моральных слабостей, которые мы допустили в прошлые годы, и поймем, что нам придется действовать решительно, чтобы никогда с территории Украины и никогда с территории Европы не возникла прямая угроза нашей стране".

По его словам, "мы не должны себе позволить создание такой ситуации, чтобы ...остатки Украины ...были хоть в какой-то степени потенциальной угрозой для российской безопасности". "Я не готов в открытом эфире говорить, что для этого нужно делать, но мне это понятно", - добавил он.

Обеспечить безопасность страны, по мнению Караганова, невозможно без укрепления ядерного сдерживания, без "повышения реальности применения ядерного оружия, восстановления страха перед ядерной войной", а также без соответствующих мер в области обеспечения нашей научно-технической и политической безопасности.

Он отметил, что изменение российской ядерной доктрины уже принесло пользу: "Слава богу, что-то изменилось во многом именно из-за этого. Они (на Западе. - "МК") знали об изменениях (в российской ядерной доктрине. - "МК") до объявления. Американцы стали отползать от Украины, что сейчас идет по полной программе. Нужно идти дальше по этой линии для того, чтобы отрезвить, насколько это возможно, европейцев".

Караганов отметил, что считает недопустимым "получение ядерного оружия Германией ни при каких обстоятельствах, вплоть до упредительного уничтожения этой страны".



"В среднесрочной перспективе нам нужно держаться как можно дальше от Европы, ...отгородившись частоколом ракет. А может быть, даже и забором, если там что-то останется, но заборы почти наверняка понадобятся, - заключил Караганов. - ...Несмотря на все переговоры, нужно идти по лестнице эскалации, ядерной эскалации, наращивать наши стратегические силы, изменять нашу военную доктрину, если придется - применять".

Сергей Вальченко

Источник - МК
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