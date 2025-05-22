В Узбекистане обеспокоились тем, что психи спокойно разгуливают по улицам

20:45 26.05.2025

В Узбекистане наконец-то обеспокоились тем, что психи спокойно разгуливают по улицам



В Узбекистане обсудили остро стоящую проблему, которая долгое время оставалась в тени: почему лица с серьезными психическими расстройствами, состоявшие на учете, порой беспрепятственно перемещаются по улицам, выпадают из поля зрения медицинских служб и в итоге совершают жестокие преступления?



Эта тема получила новый виток обсуждения после нескольких трагических и резонансных происшествий последних недель. С резким заявлением по этому поводу выступил депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса от социал-демократической партии "Адолат" Зухриддин Мавлонов.



Одним из наиболее вопиющих случаев стало нападение возле одного из рынков Ташкента, где мужчина, ранее находившийся на учете в психоневрологическом диспансере, нанес ножевое ранение сотруднику правоохранительных органов. Выяснилось, что этот человек страдает тяжелым психическим заболеванием уже более 20 лет и состоял на учете в Джизакском психдиспансере. Однако в 2017 году он был снят с медицинского контроля по причине "невозможности установить адрес проживания". С этого момента мужчина бесконтрольно перемещался по стране, представляя потенциальную угрозу.



К сожалению, случай в Ташкенте не является единичным. Так, 1 мая 2025 года в Денауском районе Сурхандарьинской области женщина с психическим расстройством совершила убийство несовершеннолетнего ребенка. В этом случае трагедии также можно было бы избежать, если бы судебное решение о принудительном лечении было своевременно исполнено.



Зухридин Мавлонов подчеркнул, что таких случаев на самом деле больше, чем мы думаем. Просто не обо всех из них становится известно общественности. "Адолат" направила парламентский запрос министрам здравоохранения и внутренних дел с целью прояснить подобные ситуации и не допустить подобных инцидентов в будущем.



Кроме того, в ответ на сложившуюся ситуацию, депутат предложил комплекс срочных мер для предотвращения подобных трагедий в будущем:



• необходима разработка полноценного и актуального реестра всех лиц с психическими расстройствами, которые находятся вне специализированных учреждений. Крайне важно заново оценить степень их потенциальной опасности для общества. Формальный подход, основанный на "невозможности установить адрес", должен быть полностью исключен, так как подобные отписки уже стоили человеческих жизней;



• следует обеспечить постоянный и защищенный обмен данными между Министерством здравоохранения и Министерством внутренних дел. Это включает создание единой электронной системы мониторинга за лицами, состоящими на диспансерном учете, а также разработку эффективной системы контроля за исполнением судебных решений о принудительном лечении;



• требуется внести изменения в действующее законодательство, расширяющие полномочия медицинских учреждений и правоохранительных органов. Необходимо усилить механизмы профилактики, реабилитации и ресоциализации лиц с психическими расстройствами;



• каждый подобный трагический случай должен рассматриваться не как "форс-мажор", а как потенциальный результат халатности. Ответственные лица, проявившие равнодушие или не выполнившие свои обязанности, должны нести соответствующее наказание.



Мавлонов особо подчеркнул, что все эти трагедии - не просто покушение на жизнь одного человека. Это серьезная угроза для всего общества и прямое следствие пробелов в системе профилактического контроля. В связи с этим, по его мнению, в стране должны не ограничиваться расследованием и наказанием виновных, а принять системные и решительные меры для предотвращения повторения таких инцидентов.



Мона Машкевич