|ВС РФ замкнули окружение ВСУ южнее Константиновки - итоговая сводка Readovka за 26 мая
00:05 27.05.2025
Подразделения ВСУ южнее Константиновки попали в окружение – итоговая сводка Readovka за 26 мая
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 26 мая в разрезе СВО. Русские войска на Константиновском направлении сумели довести до логического конца окружение противника в Старой Николаевке. На Украине отмечен случай организованного и подготовленного силового отпора ТЦК. ФСБ провела операцию по аресту террористов-ваххабитов в Нижегородской области. Канцлер ФРГ Мерц заявил о том, что Германия, Британия, США и Франция сняли какие-либо ограничения на применение Украиной своего вооружения.
Кто не успел отступить, тот опоздал
Русские войска на Константиновском направлении продолжают успешно развивать наступление. ВС РФ удалось овладеть поселками Шевченко Первое и Попов Яр. Передовые подразделения нашей армии ворвались в Полтавку и Зарю, помимо этого, продолжается штурм Яблоновки.
На населенном пункте Заря стоит остановится подробнее. Ведь именно после его освобождения русские войска смогут окружить украинские силы по обеим сторонам трассы Н-20 в районе Старой Николаевки. Важно заметить, что формально у противника есть коридор на выход по полям между селами Заря и Романовка. Однако этот проход шириной всего 2 км, что означает практически гарантированное уничтожение частей ВСУ в случае их попытки просочиться на север.
Какое число солдат неприятеля оказалось в "котле", сказать трудно. Ведь еще до начала штурма населенного пункта Заря противник начал покидать позиции, отходя в направлении Александро-Калиново. Однако прежние полевые "опорники" ВСУ по обеим сторонам шоссе Н-20 отнюдь не пусты. По скромным оценкам, на площади в 10 квадратных километров могут находиться до 2 рот, чье дальнейшее участие в боях за рубежи южнее Константиновки уже невозможно.
Несмотря на то, что ситуация для ВСУ южнее Константиновки продолжает стремительно деградировать, признаков переброски противником подкреплений не наблюдается. И это действительно загадка – почему Киев так медлит при подобных угрозах. Возможный ответ кроется отнюдь не в том, что у украинской армии вообще нет резервов. Они есть, однако они могут предназначаться для совсем другой задачи вдалеке от мест описываемых событий.
Организованное сопротивление
В сети появилось видео того, как в Кременчуге группа людей прогнала сотрудников ТЦК. На кадрах видно, как военкомы попытались проверить документы у молодых людей, а те, недолго думая, атаковали "людоловов" и вынудили их немедленно ретироваться на служебном автомобиле. Сегодня также в Telegram-канале ТЦК по Полтавской области появились подробности происшествия.
Группа из 7 мужчин напала на военкомов и применила против них перцовый газ, травматический пистолет и молоток. Двое нежелающих умирать за Зеленского уже задержаны, местная полиция разыскивает остальных.
Судя по кадрам, можно с определенной уверенностью сказать, что группа самообороны была заблаговременно готова к акции. То есть охотники в виде ТЦК получили организованный отпор. Скорость реакции украинских властей, которые арестовали двоих уже в те же сутки, говорит об одной важной вещи. Киев боится как раз именно этого, объединения и сплоченности гражданского населения против своей преступной власти.
5-я колонна как она есть
В Нижегородской области сотрудники ФСБ задержали выходцев из среднеазиатских республик, которые готовили теракты на территории России.
"Установлено, что по указанию зарубежного эмиссара, находящегося в Польше, фигуранты распространяли террористическую идеологию, нацеленную на насильственный захват власти и создание так называемого всемирного халифата", – сообщил Центр общественных связей ФСБ.
Пресс-служба ведомства сегодня также отчиталась, что за период с марта по апрель обнаружены 62 подпольные оружейные мастерские. У 72 "черных оружейников", задержанных в 58 регионах России, изъято 400 единиц огнестрельного оружия и 132 кг взрывчатки.
Примечательно, что "строители халифата" имели куратора не где-нибудь, а в Польше. Не исключено, что ваххабитское бандподполье находится на прямом контакте со спецслужбами НАТО и Украины. Это означает, что, помимо классических схем противостояния, Западом заготовлена и специфическая "карта", которая может позволить дестабилизировать большую часть регионов России.
Да, НАТО отлично известно, что в общевойсковых боях с ВС РФ армиям блока ловить нечего. Однако анархия в тылу потенциально в состоянии на определенное время дать глобальному противнику преимущество перед нашими войсками. Концепция "два фронта", то есть одновременно внешний и внутренний, может рассматриваться Западом как условно идеальная схема против России.
Ограничения сняты, но это ни на что не повлияет
Канцлер ФРГ Мерц заявил, что Берлин, Париж, Лондон и Вашингтон сняли какие-либо ограничения для Украины на поставляемое вооружение.
В первую очередь это означает, что Киев получил "карт-бланш" на применение как оставшихся в его распоряжении ракет, так и на поставки в будущем. По мнению Запада, данное разрешение может позволить ВСУ каким-то образом повлиять на ход СВО. Однако прежде всего стоит заметить, что этот шаг не признак силы, а "последняя возможность" НАТО хоть как-то помочь украинской армии в бесперспективной борьбе против ВС РФ. Важно обратить внимание на то, что данное заявление сделано после целого веера публикаций в западных СМИ о том, что русские войска готовят массированные наступательные операции против Сум и Харькова. Это означает, что Украина столкнется с такими проблемами на фронте, которые компенсировать просто нечем. Уже в текущей конфигурации СВО у ВСУ толком не получается сдерживать фронт. А если информация западных СМИ окажется правдой, то Киев в ближайшей перспективе получит еще дополнительные нерешаемые проблемы, такие как оборона Харькова, города-миллионника. Соответственно, кураторам Украины надо хоть что-то "подбросить" своему издыхающему заемщику. Возможности давать ПВО, бронетехнику или что-то еще исчерпаны, поэтому Западу остается только де-юре освободить давно де-факто развязанные руки ВСУ.
Украине это вряд ли даст хоть какое-то преимущество. Вместо этого увеличится риск потерять самолеты-носители, с которых будут производиться пуски крылатых ракет. Каких-либо существенных угроз для ВС РФ в плане ведения наступательных действий подобные новости не представляют.
Вчера, 25 мая, редакция подвела итоги недели.