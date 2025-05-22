ВС РФ замкнули окружение ВСУ южнее Константиновки - итоговая сводка Readovka за 26 мая

00:05 27.05.2025

Подразделения ВСУ южнее Константиновки попали в окружение – итоговая сводка Readovka за 26 мая



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 26 мая в разрезе СВО. Русские войска на Константиновском направлении сумели довести до логического конца окружение противника в Старой Николаевке. На Украине отмечен случай организованного и подготовленного силового отпора ТЦК. ФСБ провела операцию по аресту террористов-ваххабитов в Нижегородской области. Канцлер ФРГ Мерц заявил о том, что Германия, Британия, США и Франция сняли какие-либо ограничения на применение Украиной своего вооружения.



Кто не успел отступить, тот опоздал



