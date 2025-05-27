 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 25.05.2025
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Суббота, 24.05.2025
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Пятница, 23.05.2025
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В клубе "Валдай" пройдет конференция "Россия и Узбекистан: приоритетные направления сотрудничества"
01:00 27.05.2025

Клуб "Валдай" в партнерстве с Институтом стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан проведут российско-узбекскую конференцию
27.05.2025

Дискуссионная площадка клуба "Валдай" (Москва, Цветной б-р, 16/1)

Программа

27 мая Международный дискуссионный клуб "Валдай" в партнерстве с Институтом стратегических и межрегиональных исследований (ИСМИ) при Президенте Республики Узбекистан проведут российско-узбекскую конференцию. Тема встречи этого года: "Россия и Узбекистан: приоритетные направления сотрудничества". Конференция пройдет на площадке клуба "Валдай" в Москве.



Институт стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан – национальный узбекский экспертный центр, занимающийся вопросами внешней политики, внешнеэкономических связей, региональной безопасности и двусторонних отношений. Конференции под эгидой Валдайского клуба и ИСМИ проводятся на ежегодной основе, попеременно в России и Узбекистане. Первая двусторонняя встреча состоялась в формате Азиатской конференции "Валдая" в 2019 году.

Благодаря общей истории, геополитическому пространству, языковому и культурному наследию Россия и Узбекистан – естественные партнеры в сфере безопасности, экономического развития и общественно-гуманитарных связей. Сегодня их сближают также последствия обострения российско-западного и американо-китайского соперничества. Так, ограничительные меры Запада существенно повысили интерес России и Узбекистана к технологическому и инновационному сотрудничеству, к независимым механизмам взаиморасчетов и новым транспортным маршрутам.

Несмотря на современные обстоятельства, Россия и Узбекистан сохраняют взаимопонимание в двусторонних контактах и общность подходов по основным вопросам регионального развития и международного сотрудничества, а также показывают способность обеспечить социально-политическую стабильность и реализацию национальных стратегий развития, в том числе за счет укрепления связей в Центральной Азии и, шире, в Евразии.

Рабочая программа Российско-узбекской конференции рассчитана на один день и включает в себя открытие, три тематические сессии и закрытие конференции. Открытие конференции и первая сессия (27 мая, 10:00–11:40) будут доступны для СМИ и широкой аудитории и будут транслироваться на сайте Клуба.

Во время сессий эксперты обсудят следующие темы:

- Стратегическое партнерство России и Узбекистана как важный фактор обеспечения стабильности в Евразии

- Взаимодействие в торгово-экономической сфере и обеспечение продовольственной безопасности

- Промышленная кооперация в новых международных условиях: развитие технологического сотрудничества

С узбекской стороны в дискуссиях будут участвовать: директор Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан Элдор Арипов; заместитель директора Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан Бахтиер Мустафаев; руководитель проекта Института макроэкономических и региональных исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан Дарья Ильина; директор Агентства инновационного развития при Министерстве высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан Шароф Ражаббаев; руководитель группы мониторинга и оценки реформ Агентства стратегических реформ Бекзод Курбанов и другие.

С российской стороны в конференции примут участие: декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Анастасия Лихачева; ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Иван Сафранчук; начальник департамента зарубежных проектов и международного сотрудничества ОАО "Российские железные дороги" Антон Козлов; младший научный сотрудник сектора кавказских исследований Центра центральноазиатских исследований ИКСА РАН Нубара Кулиева; председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий; директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов; профессор НИУ ВШЭ, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачев и другие.

Рабочие языки: русский, английский.

Источник - Клуб "Валдай"
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1748296800


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