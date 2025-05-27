В клубе "Валдай" пройдет конференция "Россия и Узбекистан: приоритетные направления сотрудничества"

01:00 27.05.2025

Клуб "Валдай" в партнерстве с Институтом стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан проведут российско-узбекскую конференцию

27.05.2025



Дискуссионная площадка клуба "Валдай" (Москва, Цветной б-р, 16/1)



Программа



27 мая Международный дискуссионный клуб "Валдай" в партнерстве с Институтом стратегических и межрегиональных исследований (ИСМИ) при Президенте Республики Узбекистан проведут российско-узбекскую конференцию. Тема встречи этого года: "Россия и Узбекистан: приоритетные направления сотрудничества". Конференция пройдет на площадке клуба "Валдай" в Москве.



