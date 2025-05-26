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НГ: Лондон не прекращает охоту на иностранных агентов. Русские закончились, взялись за китайцев
01:16 27.05.2025

Шпиономания с китайским уклоном в Британии
В Лондоне университетского профессора обвинили в связях с КПК

Владимир Скосырев
26.05.2025

Лондон развернул охоту на иностранных агентов. Прежде ими становились россияне, а теперь – китайцы. Под раздачу попал Юй Сюн, профессор университета в графстве Суррей. Он работает с криптовалютой. Выяснилось, что профессор встречался с королем Карлом III и королевой Камиллой, а также неоднократно посещал Палату лордов. Там он установил контакты, причем особо тесные с баронессой Уддин. Вместе они посещали Китай и Бангладеш. Британская контрразведка утверждает, что Юй связан с Отделом единого фронта ЦК Коммунистической партии Китая.

Юй с 2022 года посещал десятки мероприятий в Палате лордов и завязал контакты с пэрами. Но ведь если вам довелось потолковать с лордом, это не значит, что вы его завербовали. Британия – демократическая страна, там за разговор с иностранцем в "кутузку" не потащат.

Однако, как следует из сообщений газеты The Guardian, пути шпионажа неисповедимы. Британской контрразведке МИ5 удалось раскрыть чрезвычайно запутанную связь Юя с Отделом единого фронта ЦК КПК. Оказывается, профессор контактировал с этой могущественной структурой не напрямую, а посредством некой ассоциации Western Returned Scholars. Эта ассоциация заявляет, что находится под управлением Отдела единого фронта. А Юй был президентом ветви этой ассоциации в Соединенном Королевстве.

Председатель КНР Си Цзиньпин называл Отдел единого фронта "волшебным оружием". Оно позволяет Китаю решать свои задачи за границей. Согласно партийному уставу, отдел "поддерживает руководящую роль КПК" и противодействует провозглашению независимости Тайванем.

Службы безопасности в США и других западных странах встрепенулись, узнав об этом вызове. Они опубликовали предостережение о действиях Единого фронта. Кен Маккаллам, генеральный директор британской спецслужбы МИ5, заявил в 2022 году, что Единый фронт разворачивает "упорную, хорошо финансированную кампанию обмана для того, чтобы оказывать влияние и подкупать агентов".

Очевидно, роль спецслужб в Соединенном королевстве велика, но не безгранична. Юю довелось пообщаться с королем Карлом и королевой Камиллой на благотворительном балу во дворце Сейнт-Джеймс.

А в 2023 и 2024 годах Юй встречался с чиновниками Китая и обсуждал с ними проект строительства нового дома китайского посольства в районе близ Тауэра. План был заблокирован местным советом, но Китай в прошлом году подал новую просьбу, и министры в британском правительстве ее изучают. В любом случае поведение профессора подвергнется тщательному анализу в спецслужбах.

Но Юй категорически опровергает, что связан с Единым фронтом и вообще с Компартией Китая. Он ушел с должности президента ассоциации Western Returned Scholars. Юй говорит, что совершенно несправедливо и абсурдно связывать его с Единым фронтом. Профессор даже обратился к местным адвокатам за юридической помощью.

Пока раскручивается сага вокруг профессора-бизнесмена, правительство Кира Стармера сделало еще один шаг, который может осложнить отношения Британии с Китаем. Впервые после прихода лейбористов к власти летом прошлого года делегация в составе пяти членов парламента от Лейбористской партии прибыла на Тайвань. Делегация, представляющая группу "Лейбористские друзья Тайваня", собирается встретиться с чиновниками Тайваня и обсудить вопрос о том, какую угрозу усиление мощи Народно-освободительной армии Китая (НОАК) несет для Тайваня. Ведь НОАК проводит регулярно военные учения вокруг острова.

Лейбористы прилетели на Тайвань после того, как в Британии побывала Цай Инвэнь, бывший президент Тайваня. Ей дали возможность произнести речь в Палате лордов. Она сказала, что решимость народа Тайваня защищать свою демократию служит преградой для экспансии Китая.

В принципе лейбористы и до прихода к власти посылали своих парламентариев на Тайвань. Это вызывало жесткую реакцию в Пекине. Посольство Китая в Лондоне назвало это нарушением постулата, гласящего, что существует только один Китай, а также вмешательством во внутренние дела КНР.

Навенду Мишра, председатель группы "Лейбористские друзья Тайваня", сказал: "Этот визит должен продемонстрировать, что между Британией и Тайванем существует реальное партнерство. Общественность в Соединенном Королевстве и на Тайване привержена одним и тем же ценностям – свободе, справедливости и международному сотрудничеству. Мы хотим, чтобы тайваньцы знали, что у них есть настоящие друзья в британском парламенте, которые подадут свой голос в необходимый момент".

Британский МИД не стал дожидаться такого момента и заявил, что учения НОАК ведут к эскалации напряженности в Тайваньском проливе.

Как видим, Лондон в разных форматах декларирует свою поддержку Тайваня. Но много ли это значит? Британия, как и Евросоюз, своими силами защитить Тайвань не в состоянии. Главное тут позиция США. Администрация президента США Дональда Трампа на данный момент желает договориться с Пекином о том, как избежать тарифной войны. А Тайвань остается за скобками американо-китайских контактов. При президенте Джозефе Байдене курс США был двусмысленным. Судя по всему, таковым он остается и при Трампе.

Источник - НГ
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